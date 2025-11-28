18+
В Томской области открыли первые ледовые переправы

Переправы в Каргасокском и Парабельском районах заработали в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Первая переправа для легковых автомобилей общей массой до тонны находится у села Павлово. Вторая у деревни Новиково — ее грузоподъемность составляет 2 тонны.

Дорожные службы продолжают обустраивать зимние сооружения. Всего в зимний период 2025‑2026 годов Томскавтодор на региональных трассах обустроит 28 ледовых переправ и 9 автозимников в Александровском, Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Тегульдетском и Чаинском районах.

Напомним, в прошлом году первую ледовую переправу в Томской области открыли 6 декабря.

