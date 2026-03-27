Половодье или паводок? Ученый объяснил, как правильно называть весенний разлив рек в Томской области

27 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Весенний подъем воды в томских реках — это не паводок, а половодье.

О том, чем отличаются эти явления «Томскому Обзору» рассказал заместитель директора по научной работе заповедника «Васюганский» Михаил Здвижков.

«Для нас традиционным понятиям является половодье — это фаза повышенной водности, которая вызывается таяньем сезонного снежного покрова весной. А паводки образуются из-за дождя. То есть, у этих явлений разная причина происхождения, — сообщил Михаил Здвижков.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что весной на реках Западной Сибири происходит половодье, летом и осенью из-за большого количества дождей возможны и паводки. Ближайший гипотетически может быть уже в конце весны:

«Если в мае пойдет дождь, то волна паводка наложится и усилит волну половодья», — отметил специалист.

Определения из ГОСТа 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения» 1975 года: Половодье — фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Паводок — фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей.

Михаил Здвижков добавил, что на сегодняшний день мониторингом таяния снега и подготовкой к сезону высокой воды в Томской области занимаются сотрудники Росгидромета и МЧС России. Однако, по его словам, в будущем к этой работе планируют присоединиться и специалисты заповедника «Васюганский». В рамках научной деятельности они начнут оценивать снегозапасы.

«Мы планируем проводить специальную снегомерную съемку для определения мощности снежного покрова и количества содержащейся в нем влаги. Это позволит составлять более точные прогнозы. Мы, как молодая организация, пока не можем этого делать. Но, возможно, в следующем году запустим эту работу».

Напомним, в начале недели, 23 марта, в черте Томска на Томи прошли ледовзрывные работы, направленные на снижение количества заторов в русле реки во время ледохода. По прогнозам специалистов, в этому году лед на Томи пойдет во второй декаде апреля. Это позднее, чем годом ранее — тогда ледоход пришелся на начало апреля.

