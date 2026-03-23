В Томске провели ледовзрывные работы на Томи для снижения риска заторов

23 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 23 марта, в черте Томска на Томи специалисты провели ледовзрывные работы. Они, как и идущие ледорезные работы, направлены на снижение количества заторов в русле реки во время ледохода.

— В этом году непростая ситуация. Такого объема снега не было минимум полвека, — цитирует пресс-служба обладминистрации губернатора Владимира Мазура. — В предыдущие годы самой главной причиной подтоплений был лед, который скапливался в этих местах и препятствовал проходу воды. Мы провели все возможные профилактические мероприятия. В прошлом году провели очистку русла при поддержке федерального бюджета. Работу продолжим и в этом году.

По словам главы облдепартамента защиты населения и территории Сергея Лукина, заторы на Томи в черте Томска с каждым годом становятся интенсивнее и мощнее из-за наносов.

В свою очередь, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Томской области Константин Кондратьев отметил, что ведомство готовит оперативные группы, которые будут сопровождать ледоход по Томи от границы с Кемеровской областью. На борьбу с возможными последствиями паводка будет брошена аэромобильная группировка из 100 человек и 5-10 единиц техники. В случае непредвиденного развития событий возможно привлечение специалистов Сибирского спасательного центра.

Мэр Томска Дмитрий Махиня, губернатор Томской области Владимир Мазур

