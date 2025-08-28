Главный корпус Томской клинической психиатрической больницы отремонтируют за 189 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске заключили договор на капремонт главного корпуса Томского клинической психиатрической больницы на ул. Алеутской, 4, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. На эти цели из областного бюджета выделено 189 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, по итогу конкурсных процедур договор заключен с ООО «МонтажСтрой». Ранее компании успешно отремонтировала здания театра «Скоморох» и школы №5.

Подрядчику предстоит выполнить работы по ремонту фасада и крыши здания, внутренних помещений и инженерных систем, а также провести благоустройство прилегающей территории. Старые инженерные системы (отопления, электроснабжения, пожарной сигнализации) будут демонтированы и заменены на новые. В рамках ремонта полностью обновят отделку помещений, заменят окна и двери.

Проектом предусмотрено оборудование в здании палат и учебных классов для детей, помещений для ЛФК, релаксации, массажа, сенсорной и соляной комнат, кабинетов психиатра и логопеда, обеденного и музыкального залов. Предполагается, что в отремонтированных помещениях разместят детское отделение больницы.

Напомним, проектно-сметную документацию на капитальный ремонт части главного корпуса Томской клинической психиатрической больницы на ул. Алеутская, 4 разработало ООО «СКИТ-93». Тогда предполагалось, что стоимость ремонта составит более 200 млн рублей.

Напомним, решение о постройке лечебницы было принято Томской городской думой в августе 1899 года. Строительство медучреждения началось через два года. Тогда же был утвержден проект здания лечебницы. На постройку психиатрической больницы, которая продолжалась до 1908 года, было израсходовано 1,5 млн рублей. Первым директором лечебницы был назначен Н. Н. Топорков, ранее возглавлявший Виленскую окружную больницу для душевнобольных.

Комиссия приняла медучреждение 23 октября 1908 года. Тогда же в стены лечебницы прибыли первые пациенты.

Подробнее узнать об истории здания на Алеутской, 4 можно в нашем материале: Казенный дом среди сосен. Что расскажет здание Томской психолечебницы о своем прошлом?

