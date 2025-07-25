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Томичей приглашают на арт-медиацию по выставке «История одного дома»

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Завтра, 26 июля, в томском Музее деревянного зодчества пройдет арт-медиация по выставке «История одного дома». Погрузиться в пространство экспозиции поможет медиатор и искусствовед Софья Шипицына.

По словам организаторов, медиация — один из наиболее комфортных способов знакомства с искусством. В отличие от классической экскурсии, она предполагает живой диалог внутри группы. Ее участники не только знакомятся с выставкой, но и в интерактивном формате обсуждают увиденные произведения, самостоятельно формулируют мысли вне предварительно заданных оценок и интерпретаций.

Пространство выставки «История одного дома»
Фото: Эркин Сулайманов

— Арт-медиация — экспериментальная форма коммуникации между искусством, аудиторией и институцией, направленная на выстраивание равноправного диалога в контексте обсуждения той или иной выставки. Арт-медиатор выступает в качестве культурного агента, который помогает демократизировать отношения между человеком и искусством, отказываясь от понимания искусства как элемента элитарности — задача подобного формата заключается в создании пространства для обмена опытом и наблюдениями вне зависимости от уровня знаний зрителя в области истории искусств, — поясняет Софья Шипицына.

Мероприятие стартует в 14.30 по адресу: пр. Кирова, 7. Медиация бесплатная при покупке входного билета в музей, необходима регистрация. Организаторы просят отменить регистрацию при невозможности посетить мероприятие.

Фото: Эркин Сулайманов

Выставка «История одного дома» стала результатом полуторамесячной работы художников из Томска, Северска, Новосибирска, Канска и Иркутска в рамках одноименной лаборатории. Они вдохновлялись историей дома и семьи сибирского архитектора Андрея Крячкова, где сейчас и находится Музей деревянного зодчества.

Получившиеся инсталляции размещены по всему пространству всего здания. Основным направлением лаборатории была фотография — ее включили в ассамбляжи, объекты и реди-мейды. Также художники работали с керамикой и различными техниками печатной графики.

О том, как прошла лаборатория, рассказали сами участники в большом материале куратора проекта Лукии Муриной.

Фото: Эркин Сулайманов

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