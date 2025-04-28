В томском Музее деревянного зодчества откроется выставка «Лаборатории молодых художников»

В среду, 30 апреля, в томском Музее деревянного зодчества откроется итоговая выставка в рамках проекта «Лаборатория молодого художника. История одного дома». В экспозицию войдут работы 13 авторов из пяти сибирских городов, посвященные истории томской архитектуры и утраченному городскому ландшафту.

Как сообщает куратор проекта Лукия Мурина, на выставке будет представлен результат полуторамесячной работы художников из Томска, Северска, Новосибирска, Канска и Иркутска. Они вдохновлялись историей дома и семьи сибирского архитектора Андрея Крячкова, а также судьбой его дома, где сейчас и находится Музей деревянного зодчества.

Получившиеся инсталляции размещены по всему пространству дома известного архитектора. Основным направлением лаборатории была фотография — ее включили в ассамбляжи, объекты и реди-мейды. Также художники работали с керамикой и различными техниками печатной графики.

Предполагается, что экспозиция будет работать с 30 апреля по 30 августа. В рамках выставки запланированы «медиации» от искусствоведа Софьи Шипицыной.

Проект реализуется при поддержке «Президентского Фонда культурных инициатив».

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