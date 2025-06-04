В Томске откроется вторая бургерная REBRO

4 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Летом в Томске появится вторая бургерная REBRO. Она расположится на проспекте Кирова, в пространстве, где прежде было кафе Break me Fast. Предполагается, что заведение заработает в июле.

По словам учредителя Рената Закирова, у запуска второй бургерной именно сейчас было несколько причин:

— Во-первых, мы вышли на относительно устойчивые финансовые показатели. Во-вторых — они нас не сильно удовлетворяют, поэтому решили уменьшить управленческие затраты с помощью масштабирования. При двух REBRO управление остается почти в том же самом виде, расширяется ненамного, а оборот, предположительно, должен увеличиться. Мы рассчитываем, что в два раза, — объясняет Ренат Закиров.

Еще одной причиной стало хорошее предложение: в помещении, где ранее находилось кафе Break Me Fast на пр. Кирова, 5, стр. 5, отделаны стены, есть электропроводка, водоотведение и другие необходимые для бургерной вещи. Привлекло создателей REBRO и расположение здания.

— Во-первых, в том районе большой поток студентов, а я надеюсь, это наша целевая аудитория, — говорит Ренат Закиров. — Вторая причина — в этом году рядом планируется открытие большого гастрохолла с танцполом, это будет проект уровня «Лампочки». Когда столько всего в одной точке концентрируется, то, вероятно, заработает синергия.

Меню в новом REBRO будет таким же, как в первом. Однако с открытием заведения на Кирова (где есть большая кухня) обе бургерные смогут перейти на собственную булочку.

— Она, рассчитываю, получится еще лучше, все-таки своя, с любовью сделанная, — полагает Ренат Закиров. — Еще одно новшество — попробуем с мясом поработать более обширно. Но пока не буду раскрывать все задумки, они находятся в процессе отработки.

Предполагается, что у нового REBRO будет летняя веранда — его хозяева собираются использовать то же пространство, что и предшественники.

Точной даты открытия бургерной пока нет.

Напомним, первое REBRО открылось в Томске в начале 2018 года. О новом заведении мы писали рецензию.

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