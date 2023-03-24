В начале апреля в Томске откроется городское кафе от создателей #FERMA

24 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: кафе Break Me Fast

В Томске 7 апреля откроется городское кафе Break Me Fast от создателей бургерных #FERMA. По словам основателя проекта Александра Войнова, это будет новый для города формат fast casual, по сути, демократичный ресторан. Он начнет работу в центре города на ул. Советской, 80.

«Ресторанный рынок не стоит на месте, приходят новые форматы и концепции. Взять тот же fast casual — это не такой уж и новый формат. Но поскольку в наш город все приходит позже, чем в мегаполисы, до нас он добрался только сейчас. Мы будем в этом плане первопроходцами в Томске. Мне хочется шагать в ногу со временем и развиваться. Это лично для меня новый уровень — большой серьезный вызов. Если глобально оценивать наше заведения — это в принципе кафе полного цикла, поэтому здесь у нас собралась большая команда профессионалов. Люди, которые любят свое дело, что очень важно», — рассказал «Томскому Обзору» Александр.

Разные подразделения заведению ставили профессионалы в своей сфере. Разработкой всего проекта и бара под ключ занимался «Альянс ресторанных технологий». Ставит бар известный бар-менеджер Михаил Шкультин. За пекарню отвечал двукратный чемпион России по хлебопечению Дмитрий Павлец, он же обучал команду BMF. Кухней и разработкой меню занимается молодой и талантливый, по мнению Александра Войнова, шеф-повар Александр Бренчук.

Практически все полуфабрикаты в заведении — собственного производства: от первичного сырья и до готовых блюд. Меню в Break Me Fast будет большим и разнообразным и включать в себя как модные позиции навроде поке, так и привычные и знакомые всем блюда, например, пасту. Последнюю в кафе будут делать самостоятельно. Но одной из главных фишек, по словам создателей, станет большое разнообразие завтраков.

«Над меню завтраков мы очень хорошо поработали. Шеф нас услышал и сделал очень интересный ассортимент. Как я уже раньше рассказывал „Томскому Обзору“, мы изначально просто хотели кафе завтраков, а потом все это переросло в полноценное большое заведение. Но от идеи завтраков мы, конечно, никуда не уходим. Мы будем открываться в 8 утра», — отметил Александр.

По его словам, основная целевая аудитория Break Me Fast — люди, которые привыкли принимать еду вне дома, ценят свое время и не хотят стоять возле плиты. Но привлечь гостей планируется не только разнообразным меню: в заведении будет работать полноценный алкогольный бар, где можно будет попробовать интересные и модные коктейли. В пекарне акцент делается на классические и с начинкой круассаны, хлебе на закваске и синнабонах. Все это можно будет купить с витрины в зале. Часть блюд и вовсе будет готовиться на угольном гриле закрытого типа.

В планах у основателя заведения Александра Войнова — масштабировать проект и впоследствии упаковать его во франшизу.

«Глядя на то, что мы делаем сегодня, у меня нет сомнений, что это масштабируемый проект. Но главное сейчас начать и стартануть. Посмотрим, что из этого выйдет, это большой вызов для меня и моей команды», — поделился Александр.

Фото: кафе Break Me Fast

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