Еда. Рецензии.

Ужин в #Re:Bro+ кофе&вино

10 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Кофейня Varka на Ленина, 77а превратилась в #Re:Bro+ кофе&вино.

Заглянув сюда на ужин, выяснила, что поесть здесь можно то же самое, что в уже давно известном #Re:Bro мясо&бургеры. Зато предложения по напиткам и, главное, обстановка отличаются.

Где: пр-т Ленина, 77а, соседняя дверь с #Re:Bro мясо&бургеры.

Интерьер: обстановка сильно отличается от той, что была в Varka. Никаких ярко-желтых стен и светлой мебели. Теперь более вечерняя обстановка. В #Re:Bro+ кофе&вино удобные кожаные диваны, кирпичные стены потемнели. Полочки с растениями, новогодние украшения, разнообразные светильники придают уют и не позволяют черной мебели смотреться мрачно.

Меню: лаконичное, поэтому делать выбор быстро и удобно. Главное блюдо здесь бургеры. Они делятся на две группы. Старые добрые «Бро» (от 270 рублей) уже давно знакомы завсегдатаям #Re:Bro. Это классические варианты, а также курица с ананасами, острый вариант с халапеньо, бургер с клюквенным соусом. Раздел «Новые стильные бро» (от 210 рублей) предполагает варианты, небольшие по объему и более фантазийные. Здесь и вишневый конфитюр с луковым мармеладом, и сыр страчателла с красным песто, и сыр дорблю с фламбированной грушей. А вот рыбных бургеров в заведении теперь не готовят — такая начинка не пользовалась популярностью.

Из сытных блюд в меню также мясной гриль (от 190 рублей). Это стейки, ребра, куриное филе и крылья.

Выбор салатов минимален (от 70 рублей) — это «Коул Слоу» и «Цезарь». Закусок тоже немного (от 90 рублей), но найдутся и гарлики, и сырные палочки, и ростбиф с карамелизированным луком.

Среди гарниров (от 70 рублей) немало вариантов гриль — на нем готовят шампиньоны, кукурузу, цукини, есть и овощное ассорти. Можно заказать и картофель (фри либо печеный), и макароны под сыром.

Нашлись в меню и десерты (от 80 рублей). Из сладкого предлагают чизкейк, тирамису и печенье кукис.

Меню напитков сопоставимо с предложениями по еде объему. Прохладительные напитки — от 80 рублей, чай — от 30 рублей. Особого выбора здесь нет — черный либо зеленый, если речь идет о чашке, а в чайнике можно также взять ройбуш или фруктовый чай. Кофе от 80 рублей, в основном классика, но также найдутся варианты со льдом, матча латте и какао со вкусом апельсина, либо клубники.

Что касается напитков с градусом, то можно взять пива (от 130 рублей), сидр Chester’s (от 170 рублей) и напитки Волковской пивоварни вроде медовухи «Неправильный мед». Главная особенность меню нового заведения — вина, напитки покрепче и коктейли. Вино, в том числе игристое, можно заказывать по бокалам (от 170 рублей), бутылка обойдется от 990 рублей. Преобладают сухие варианты. Есть Италия, Испания, ЮАР, Чили, Аргентина. Из других напитков (от 110 рублей) здесь предлагают вермуты, ликеры и биттеры, джин, кальвадос, ром, текилу, мескаль, виски, бурбон и водку. Коктейли (от 190 рублей) в основном традиционные — Апероль шприц, ром-содовая, водка с тоником и прочие.

Еда: я выбрала стейк из свиной шеи, бургер с сыром дорблю и фламбированной грушей. Выбор был мучительным, хотелось попробовать вариант с вишневым конфитюром и луковым мармеладом, девушка рекомендовала грушу. Из напитков взяла клубничный какао.

Какао (140 рублей) принесли первым. Вспомнилось, что подобные напитки готовили в этом же пространстве в «позапрошлом» заведении «Утро здесь» (оно было еще до Varki). Напиток представлял собой сочетание молока с клубничным шоколадом. Молочный вкус преобладал, но клубничный шоколад тоже ощущался, был сладким, но не приторным.

Оба горячих блюда подали абсолютно одновременно, это было обидно.

Начала со стейка из свиной шеи (280 рублей). К нему подаются томатный соус и салат «Коул Слоу». Салат нежный, сочный, неострый. Соус тоже комфортной остроты. Свинина — мягкая, нежирная. Вкусно!

Если в первом блюде не было ничего экзотического, то второе компенсировало нехватку непривычных вкусов. Бургер с сыром дорблю и фламбированной грушей (220 рублей) подается с маринованным огурчиком. Есть его полагается в перчатках. В заведении по-прежнему вкусные, слегка подсушенные булки. Кроме котлеты из говядины, груши, сыра и салата в бургере был замечен лук. Главным вкусом стал сыр дорблю. Груша добавлена щедро, но получается мягкой и почти безвкусной.

Съесть два таких сытных блюда целиком подряд мне оказалось сложно. Но если предстоит долгий ужин, расправиться с ними вполне возможно.

Счет: 640 рублей за два горячих блюда и какао.

Итого: в новом пространстве спокойнее и уютнее. Можно есть вкусные бургеры в более располагающей к неспешности и общению обстановке, и выбор напитков больше, и работает каждый день до полуночи. Возможно, получилось более взрослое заведение, но при мне в #Re:Bro+ кофе&вино заходило немало молодежи.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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