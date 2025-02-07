В Томске уберут мурал с девушкой-свинкой со здания на Розочке

7 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Подрядная организация ООО «Электромонтаж» начала капитальный ремонт здания-памятника на улице Розы Люксембург, 8. Соответственно, мурал с девушкой-свинкой, расположенный на одной из стен здания, исчезнет, сообщает «РИА Томск» со ссылкой на ответ главы городского департамента капстроительства Дмитрия Тихонова.

«Это (сохранение исторического вида фасада) — одно из требований, относящихся к объектам культурного наследия. Будет реставрироваться один в один, и та фигура (мурал с девушкой-свинкой), так скажем, интересующая всех, на стене, она, естественно, исчезнет. То есть здание будет возвращено к первоначальному виду», — рассказал Тихонов.

По его словам, также в рамках контракта подрядчик должен будет укрепить фундамент здания будущего Дома молодежи, отремонтировать кровлю и провести полный комплекс внутренних работ: от замены инженерных коммуникаций до отделки.

После реставрации в здании разместится Дом молодежи. Там появятся помещения для мастер-классов, кружков и творчества, репетиционные залы для городских хореографических и театральных коллективов. На втором этаже будут оборудованы кинозал, выставочные залы, офисы для работы городских сообществ над молодежными и культурными проектами, творческая мастерская, залы для презентаций и конференций.

Цена контракта на ремонт здания составляет 269,8 миллиона рублей. Около 87 миллионов выделила «Росмолодежь» из федерального бюджета. Работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Напомним, каменное здание по ул. Розы Люксембург, 8 построено в конце XIX века. В 1877 году городское общество пожертвовало его для Томского реального училища. Его открыли в 1877 г. и назвали Алексеевским в честь Великого князя Алексея Александровича Романова — русского адмирала, проезжавшего через Томск в 1873 г. Училище такого рода стало первым в Западной Сибири. О нем мы подробно писали в нашем материале.

В 2021 году на стене здания в рамках фестиваля Street Vision появился мурал «Отверженность». Его автором стал Евгений Макшаков aka Chervi. Он изобразил девочку с поросячьим пятачком и ушками высотой с двухэтажный дом. Представители облкомитета по охране объектов культурного наследия назвали это незаконным, но просто закрасить граффити было нельзя, так как здание является памятником регионального значения.

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