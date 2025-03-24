Три иномарки и троллейбус столкнулись в Томске на пр. Фрунзе

24 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 24 марта, в Томске столкнулись четыре транспортных средства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.25 на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейской. Здесь столкнулись «Тойота Рав 4», «Тойота Ист», «Мазда» и троллейбуса №2.

В результате ДТП, 44-летняя женщина- пассажир «Тойота Рав 4» доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

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