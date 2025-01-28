В Томске восстанавливают обрешетку крыши пострадавшего от огня дома на ул. Войкова, 22

28 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

На днях специалисты начали заниматься обрешеткой крышей восстанавливаемого после пожара дома на ул. Войкова, 22, сообщает пресс-служба мэрии.

— Ближе к весне планируется приступить к пристройке. Работаем в плотной связке с подрядчиком, оперативно решаем вопросы. Также стройконтроль проверяет ход выполнения работ, — рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Станислав Кербер, отметив, что по мере необходимости подрядчик продолжает демонтаж.

По контракту, который действует до сентября этого года, сумма на восстановление составит почти 10 млн рублей, средства были ранее выделены на комиссии по ЧС.

Деревянный дом на ул. Войкова, 22, построенный в 1917 году, является объектом муниципального значения и ценным элементом фоновой исторической среды района Заозерья. В сентябре 2023 года в результате пожара пострадали крыша, чердачное перекрытие и тамбур здания.

Изначально власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против и предложили отремонтировать здание. После этого было назначено повторное экспертное обследование, по результатам которого межведомственная комиссия вынесла окончательное решение о судьбе дома.

Однако восстановить здание не удалось из-за проблем с подрядчиком, который выиграл торги на право проведения ремонта исторического дома. Предполагалось, что помимо проведения ремонтно-восстановительных работ будут восстановлены и элементы декоративной отделки, в связи с чем рассматривалась возможность выделения дополнительных средств. С победившей на торгах предпринимательницей из Москвы Татьяной Лорд в начале августа 2024 года был заключен договор, однако она не приступила к работам. Тогда администрация расторгла контракт и приступила к поискам нового подрядчика, которым стало ООО «Восток».

Как идет восстановление дома смотрите по ссылке.

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