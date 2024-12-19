В этом году в Томске обустроено около 60 мест для новогодних праздничных гуляний

19 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В этом году в Томске обустроено порядка 60 мест для коллективного празднования Нового года, где установлены елки. По традиции, главным станет Ново-Соборная площадь, праздничная программа там стартует 31 декабря в 23:00, сообщил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

«В новогоднюю ночь томичей ждет программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Не буду раскрывать всех секретов, но скажу, что там их будет не один и не одна. Традиционно рядом со сценой будет размещён светодиодный экран, и все кто придёт встретить новогоднюю ночь на Ново-Соборной площади, конечно же, смогут посмотреть обращения Президента РФ и услышать бой курантов, — рассказывает Константин Чубенко. — После этого программа с участием артистов продолжится ещё до 1:00, а затем до 3:00 на территории площади будет работать музыкальное оформление, поскольку всё равно будут желающие прийти покататься на горках, прогуляться, может быть, кто-то даже захочет покататься на коньках под звездным небом».

По словам заммэра, на сегодняшний день работы по подготовке к празднованию Нового года в Томске продолжаются. Сейчас зажжена большая часть праздничной иллюминация в городе, также полным ходом идет обустройство ледовых городков и скульптур для фестиваля «Хрустальный Томск» на Ново-Соборной площади.

«В этом году нас немного подвела погода, честно говоря, мы переживали весь ноябрь за наш фестиваль „Хрустальный Томск“, потому что тогда еще был тоненький слой льда в местах его готовки, буквально 6 см. Так было порядка трех недель, и мы уже за голову брались: а как же из этого всего делать? По условиям конкурса необходимо, чтобы толщина льда была минимум хотя бы 20-25 см. У нас были такие прецеденты, когда из-за перепадов температуры создается так называемая „шуга“ и лед становится непрозрачным, не очень художественно-эстетичным. Но, к счастью, спасибо Деду Морозу, он подарил нам качественный лед», — рассказывает Константин Чубенко.

По его словам, теплая погода в ноябре стала сдерживающим фактором и при обустройстве ледовых катков в Томске. Но в декабря график заливки удалось догнать. Сейчас в городе уже работает 29 катков и хоккейных коробок. Открытие последней локации запланирована на 20 декабря. Полный список адресов, а также режимов работы катков и лыжных баз опубликован на сайте мэрии.

Напомним, что темой новогодних торжеств этого года стали «Зимние забавы». За основу фирменного стиля легли эскизы педагога Детской художественной школы №1 Ларисы Распоповой. Торжественное открытие главной городской елки на площади Ново-Соборной состоялось в минувшую субботу.

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