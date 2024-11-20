Новогодней темой в Томске станут «Зимние забавы»

В этом году темой новогодних торжеств в Томске станут «Зимние забавы». Соответствующую концепцию утвердил глава города Дмитрий Махиня, сообщает пресс-служба мэрии.

Для создания визуальных решений в этом году привлекли муниципальные школы искусств. В итоге в основу новогоднего фирменного стиля легли эскизы педагога Детской художественной школы №1 Ларисы Распоповой. Скачать элементы для оформления зданий и витрин можно здесь.

В своем телеграм-канале мэр Томска уточнил, что фестиваль «Хрустальный Томск» в этом году также будет посвящен теме «Зимние забавы». Он стартует, как только погода позволит заготовить лед для скульптур.

В этом году, как и в прошлом, новогоднего салюта не будет. Традиционно, к середине декабря город подготовят к новогодним торжествам, в том числе установят и включат главную городскую ёлку.

Фото: пресс-служба мэрии

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