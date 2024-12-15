В Томске зажгли главную городскую елку

15 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В субботу, 14 декабря, в Томске зажгли главную городскую елку на пл. Ново-Соборной.

Мероприятие стартовало в 17.00. Для томичей приготовили развлекательную программу, которая завершилась включением иллюминации на главной городской елке.

К мероприятию был подготовлен ледовый городок на Ново-Соборной. В этом году он посвящен 185-летнему юбилею со дня рождения композитора П. И. Чайковского. Ледовые скульптуры оформлены в тематике музыкальных произведений, за основу взят балет «Щелкунчик».

Фото: Савелий Петрушев

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