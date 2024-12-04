В Томске восстанавливают пострадавший при пожаре дом на ул. Войкова, 22

4 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На днях подрядчик — ООО «Восток» — приступил к восстановлению деревянного многоквартирника по ул. Войкова, 22, пострадавшего от пожара осенью прошлого года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работники подключили электричество, разбирают кровлю и пристройку.

— Сотрудники стройконтроля ежедневно проверяют выполненную работу, оперативные планы, все учитывается в журнале производства работ. Невозможно выделить отдельные этапы, восстановление идет непрерывно, — рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Станислав Кербер.

Напомним, деревянный дом на Войкова, 22, построенный в 1917 году, является объектом муниципального значения и ценным элементом фоновой исторической среды Заозерья. В сентябре 2023 года в результате пожара пострадали крыша, чердачное прикрытие и тамбур здания.

Изначально власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против и предложили отремонтировать здание. После этого было назначено повторное экспертное обследование, по результатом которого межведомственная комиссия вынесла окончательное решение о судьбе дома.

Однако восстановить здание не удалось из-за проблем с подрядчиком, который выиграл торги на право проведения ремонта исторического дома. Предполагалось, что помимо проведения ремонтно-восстановительных работ будут восстановлены и элементы декоративной отделки, в связи с чем рассматривалась возможность выделения дополнительных средств. С победившей на торгах предпринимательницей из Москвы Татьяной Лорд в начале августа 2024 года был заключен договор, однако она не приступила к работам. Тогда администрация расторгла контракт и приступила к поискам нового подрядчика. Им стало ООО «Восток». Организация выиграла торги и проведет восстановительные работы на сумму почти 10 млн рублей.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».