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Сосновые боры Причулымья пополнили список особо охраняемых территорий Томской области

Город, Природа, Томские новости, причулымье интересные новости Томска заповедники Сосновые боры Причулымья пополнили список особо охраняемых территорий Томской области

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в Томской области пополнился ландшафтным парком «Сосновые боры Причулымья».

Как сообщает облдепартамент природных ресурсов, объект, площадью почти 3,5 га располагается у поселка Белый Яр и деревень Озерное и Новошумилово. Он представляет собой природный комплекс малонарушенных эталонных участков сосновых боров, ландшафтов поймы и надпойменных террас реки Чулым.

На его территории выявлено 28 редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Томской области, из которых 10 входят в Красную книгу Российской Федерации. Так, здесь обитают прыткие ящерицы, серые цапли, черные аисты, скопы, хохлатые осоеды, малые перепелятники, большие подорлики, беркуты, орланы-белохвосты, дербники, серые журавли, большие и средние кроншнепы, филины, дубровники, двуцветные кожаны и другие животные.

Охраняемые виды растений представлены можжевельником, башмачком настоящим, башмачком крупноцветковым, дремликом зимовниковым, зверобоем большим.

На сегодняшний день в Томской области насчитывается 186 особо охраняемых природных территорий. Ознакомиться с ними можно здесь.

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