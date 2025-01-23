Сосновые боры Причулымья пополнили список особо охраняемых территорий Томской области

23 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в Томской области пополнился ландшафтным парком «Сосновые боры Причулымья».

Как сообщает облдепартамент природных ресурсов, объект, площадью почти 3,5 га располагается у поселка Белый Яр и деревень Озерное и Новошумилово. Он представляет собой природный комплекс малонарушенных эталонных участков сосновых боров, ландшафтов поймы и надпойменных террас реки Чулым.

На его территории выявлено 28 редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Томской области, из которых 10 входят в Красную книгу Российской Федерации. Так, здесь обитают прыткие ящерицы, серые цапли, черные аисты, скопы, хохлатые осоеды, малые перепелятники, большие подорлики, беркуты, орланы-белохвосты, дербники, серые журавли, большие и средние кроншнепы, филины, дубровники, двуцветные кожаны и другие животные.

Охраняемые виды растений представлены можжевельником, башмачком настоящим, башмачком крупноцветковым, дремликом зимовниковым, зверобоем большим.

На сегодняшний день в Томской области насчитывается 186 особо охраняемых природных территорий. Ознакомиться с ними можно здесь.

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