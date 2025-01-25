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Томские студенты отметили Татьянин день

Сегодня, 25 января, в Томске на Ново-Соборной площади студенты вузов, техникумов и колледжей города отметили День российского студенчества.

Здесь с 16.00 до 18.00 все желающие могли принять участие в разнообразных конкурсах, мастер-классах, посетить интерактивные площадки и посмотреть на студенческие творческие номера.

Традиционно, в рамках праздника его участники нарядили памятник Святой Татьяне, покровительнице студентов. Кульминацией мероприятия стал концерт студенческих коллективов и розыгрыш призов.

Фото: Савелий Петрушев

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