В Томске пройдет акция со свечами в память о томском гидрогеологе Александре Назарове

25 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томичей приглашают принять участие в акции «Зажги свечу, согрей родник» в память о хранителе томских родников, известном гидрогеологе Александре Назарове.

Как сообщает организатор мероприятия, дочь Александра Дмитриевича Олеся Назарова, акция пройдет на Университетском озере в субботу, 30 ноября — в годовщину смерти ученого.

«В прошлом году, узнав, что не стало папы, моя сестра Оксана спонтанно прошла по его любимым родникам, которые тоже осиротели, и зажгла свечи. В этом году мне захотелось повторить это — сделать более осмысленно, обосновано и масштабно», — рассказала Олеся Назарова «Томском Обзору».

Она отмечает, что акция начнется с общего хоровода вокруг прудиков и ручьев, который будет символизировать «объятия» и «согревать родники». Затем у воды зажжется несколько десятков свечей. Как сообщает Назарова, свечи можно будет взять у организаторов или принести свои.

«На родниках мы оказываемся в гостях у трех основных стихий мироздания: земли, воды, идущей из недр, и воздуха, пропитанного водой. Мы добавим огонь и ощутим полноту жизни. Полюбуемся разнообразием форм воды: текущей, ледяной и снежной. А на память организаторы подарят [участникам] уникальный камень, рождаемый водой — травертин», — говорит Назарова.

Организаторы расскажут о вкладе Александра Назарова в изучение томских родников, а участники узнают историю создания большого мурала на Университетском озере. Гостям встречи покажут, как проводить простейшие анализы воды. Всех участников ждут угощения — горячий травяной чай и пирожки от кафе «Дыхание вока».

Акция «Зажги свечу, согрей родник» начнется в 11:00. Общий сбор участников у входа в четвертый корпус ТГУ по адресу: Московский тракт, 8.

Те, кто не сможет прийти на Университетское озеро в день акции, могут самостоятельно зажечь свечи на любом из родников до конца этой недели. На месте необходимо сделать фото и разместить его на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #согрейродик. Как отмечает Назарова, таким образом организаторы хотят показать, что «томичам нужны чистые родники и уютные зелёные ландшафтно-родниковые зоны».

Подробнее о томских родниках и эскизах их благоустройства читайте в наших интервью с Александром Назаровым и его дочерью Олесей.

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