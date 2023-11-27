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Умер известный томский гидрогеолог Александр Назаров

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Сегодня утром, 27 ноября, в возрасте 85 лет скончался известный томский гидрогеолог, отличник разведки недр, кавалер Почетного знака «За заслуги перед городом Томском» Александр Назаров. Об этом «Томскому Обзору» сообщила его дочь Олеся Назарова.

Церемония отпевания состоится в четверг, 30 ноября, в Знаменской церкви по адресу ул. Войкова, 16, с 11 до 12 часов.

Александр Дмитриевич Назаров родился 12 сентября 1938 года в селе Красноярка Татарского района Новосибирской области. Почти всю свою жизнь занимался благоустройством родников в Томске. Еще будучи студентом ТПИ, в 60-е годы прошлого века он начал изучать водное богатство города.

Более чем за полвека ему удалось создать «Схематическую карту ландшафтно-родниковых зон и родников Томска», очистить восточный берег Университетского озера, обустроить часть томских родников на Обрубе и в Михайловской роще. До последних дней жизни он продолжал изучать и обустраивать «родниковое хозяйство» города.

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Александра Назарова.

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