Мэрия Томска намерена заложить в бюджет 30 млн рублей на ремонт дамбы на Московском тракте

19 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В следующем году городская администрация Томска планирует заложить финансирование на восстановление дамбы на Московском тракте. По словам мэра города Дмитрия Махини, ремонт будет проводиться в местах, наиболее сильно пострадавших от воды.

«Будем максимально готовиться ко всем возможным вариантам [паводка]. Дамба на Московском тракте не так пострадала, как по дороге на Сенную Курью, нет таких разрушений, но её, тем не менее, тоже надо привести в порядок. На её восстановление планируется заложить порядка 30 млн рублей», — сообщил градоначальник.

Он уточняет, что восстановление будет проводиться на участке от Коммунального моста до Набережной реки Ушайки. Там предполагается сделать косметический ремонт наиболее поврежденных частей дамбы, а также отдельных локальных объектов. Работы планируют начать летом, в следующем благоустроительном сезоне.

Напомним, что сегодня, 19 ноября, мэр Томска Дмитрий Махиня оценил степень готовности ремонтируемой дамбы у Коммунального моста по дороге на Сенную Курью, которая была разрушена весной 2024 года во время паводка. Ее восстановление должны были закончить еще 31 октября этого года, но подрядчик отстал от графика и не смог сдать объект вовремя. Сейчас срок сдачи продлили до 20 декабря 2024 года.

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