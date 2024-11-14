Новые троллейбусы с автономным ходом закупят до конца года в Томске

14 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Администрация Томска планирует закупить троллейбусы с автономным ходом до конца года. На эти цели уже заложено 73 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

— После тестировки электробуса «Генерал» мы окончательно убедились в преимуществах техники с автономным ходом. Однако электробус дороже, чем троллейбус с увеличенным автономным ходом, кроме того, на электробус нужна категория водительского удостоверения «D», а таких водителей в ТТУ немного. Поэтому мы решили остановиться на троллейбусе с увеличенным автономным ходом, его объёма хватит для обслуживания отдалённых районов, где в настоящее время отсутствует контактная сеть. Конкретная модель и поставщик определятся по результатам открытых конкурсных процедур, — цитирует пресс-служба начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Путрова.

Ранее мэр Томска отмечал, что власти намерены приобрести два троллейбуса с автономным ходом до конца года. Решение было принято после тестирования электробуса модели 62181 «Генерал». Транспорт успешно показал себя на дороге, а также понравился томичам.

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