В Томск приехал электрический «Генерал»

9 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Накануне, 8 октября, в Томск приехал электробус модели 62181 «Генерал», сообщает пресс-служба мэрии.

Транспортное средство имеет запас автономного хода более 100 км, а также батарею, способную заряжаться от контактной сети. Специалистам предстоит испытать новую модель в сибирских условиях.

Электробус будет курсировать по городу в течение трёх недель, проезд на нём будет бесплатным. Приоритетными направлениями для него будут отдалённые районы города, которые испытывают трудности с транспортным сообщением и в данный момент не имеют контактной сети.

Напомним, соглашение о тестировании на томских дорогах нового электробуса с комбинированной зарядкой заключили мэр Томска Дмитрий Махиня и директор «ПК Транспортные системы» на форуме ИННОПРОМ, который прошёл в июле этого года в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба мэрии

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