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До конца года в Томске могут появиться два новых электробуса

Город, Общественный транспорт, Томские новости, автобус общественный транспорт интересные новости Томска До конца года в Томске могут появиться два новых электробуса

Власти Томска намерены приобрести два троллейбуса с автономным ходом до конца года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Дмитрий Махиня.

— По отзывам томичей, электробус «Генерал», который в виде эксперимента перевозил пассажиров по маршрутам города, всем понравился, — отметил мэр. — Специалисты тоже дали положительное заключение — все заявленные технические характеристики подтверждены, с обслуживанием машины проблем не будет.

В связи с успешным тест-драйвом глава города принял решение о покупке пока двух троллейбусов с автономным ходом.

— Сейчас проводим переговоры с поставщиками по льготным условиям поставки. Это позволит нам быстро решить проблему транспортной доступности жителей отдаленных районов, без больших финансовых и временных затрат на прокладку контактных сетей, — уточнил мэр.

Напомним, электробус модели 62181 «Генерал» прибыл в Томск 9 октября. Соглашение о его тестировании на томских дорогах заключили мэр Томска Дмитрий Махиня и директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин на форуме ИННОПРОМ, который прошёл в июле этого года в Екатеринбурге.

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