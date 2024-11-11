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В Томской области уволился замгубернатора по строительству

Город, Томские новости, власть администрация новости интересные команда перестановки В Томской области уволился замгубернатора по строительству

Заместитель губернатора Томской области по строительству Николай Руппель покинул свой пост по собственному желанию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона.

С завтрашнего дня, 12 ноября, обязанности замгубернатора по строительству начнет исполнять Тимур Мухамеджанов, занимающий должность начальника департамента градостроительного развития региона.

В своем сообщении глава региона подчеркнул, что жители региона ждут административных преобразований в градостроительной отрасли.

— Нужно ускорять темпы строительства поликлиники в Южных Воротах, проектирования медучреждения в Зелёных Горках, начало капитального ремонта амбулатории в Радонежском. Региону нужна областная детская больница, решение вопроса с Корниловской школой и системного вопроса — это отставание темпов стройки и ремонта большинства социальных объектов, — отметил Владимир Мазур.

Напомним, Тимур Мухамеджанов стал начальником департамента градостроительного развития Томской области 22 октября 2024 года. На этом посту он сменил прежнего руководителя ведомства Сергея Чикова.

Николай Руппель стал замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре в сентябре 2022 года. Ранее он занимал должность заместителя префекта Северного административного округа Москвы.

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