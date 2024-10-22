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В администрации Томской области новый начальник департамента градостроительного развития

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Сегодня, 22 октября, к своим обязанностями приступил новый начальник департамента градостроительного развития Томской области Тимур Мухамеджанов, ранее занимавший должность замначальника департамента строительства.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, прежнего руководителя ведомства Сергея Чикова с сегодняшнего дня глава региона освободил от должности.

Губернатор поставил перед новым начальником ряд задач: города и районы области должны развиваться в ногу со временем, быть современными, удобными и комфортными для жителей, а «доступное жилье должно соседствовать с необходимой социальной и транспортной инфраструктурой, местами для отдыха и занятия спортом».

Тимур Мухамеджанов родился в июне 1987 в Томске. В 2009 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». Являлся руководителем группы правового обеспечения Томского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа. В администрации Томска работает с 2012 года. Прошел путь от специалиста правового отдела до заместителя начальника департамента управления муниципальной собственностью. С 2021 по 2024 год — заместитель начальника департамента строительства Томской области.

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