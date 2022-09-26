Николай Руппель стал замгубернатора Томской области по строительству

26 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба обладминистрации

Заместителем губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре стал Николай Руппель. Ранее он занимал должность заместителя префекта Северного административного округа Москвы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

— Николай Яковлевич — настоящий профессионал своего дела, я имел возможность в этом убедиться и в Тюмени, и в Тобольске, и в Калуге, и в Томске. Это требовательный руководитель, знающий сферу строительства «от» и «до» и умеющий добиваться поставленных целей. Строительная отрасль в тяжелом состоянии, перед новым руководителем ставлю задачу добиться исполнительской дисциплины в реализации национальных и региональных проектов, создать конкурентную среду на рынке жилищного строительства, навести порядок в градостроительной деятельности, особенно в Томске, где она последние годы просто деградирует», — прокомментировал назначение глава области Владимир Мазур.

Сообщается, что уже сегодня, 26 сентября, заместитель приступит к новым обязанностям.

Николай Руппель родился 1 июня 1963 года в селе Малиновка Томского района. В 1986-м начал работать в Туганском леспромхозе, где занимал должности от инженера по деревообработке до начальника Малиновского участка. В 1993 году стал заместителем главы администрации Малиновского сельского совета, а в 1996-м — заместителем главы Томского района по строительству, коммунальному хозяйству, транспорта и связи, где работал до 2001 года. В 2001–2007 годах вел бизнес в Томске и Москве. В 2007–2012 годах занимал должность в руководстве тюменской компании «Запсибгазпром». Окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Строительство». В 2013–2018 годах был заместитель главы администрации Тобольска. В 2019-м возглавил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, а затем региональное управления капитального строительства в Калуге. С конца 2021 года работал заместителем префекта Северного административного округа Москвы. Женат, взрослые сын и дочь живут в Томске.

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