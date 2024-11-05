Депутаты гордумы запретили снос ценных домов в историческом центре Томска

5 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Депутаты томской городской думы запретили снос ценных деревянных и каменных домов в границах исторического поселения. Это решение принято большинством голосов сегодня, 5 ноября, в рамках 46-го собрания думы Томска.

«Сегодня изменяем пункт, в котором запрещаем снос в рамках границ исторического поселения. У нас существует отдельное решение, которое касается объектов муниципальной собственности, и мы должны его дополнить. В частности, уточнить перечень объектов, снос которых запрещен», — сообщил и.о. председателя городской думы Томска Андрей Петров.

По его словам, изменения коснулись четвертого пункта приложения решения гордумы №944 «Об установлении особого правового режима в отношении объектов деревянного или каменного зодчества, находящихся в собственности муниципального образования города Томск». Согласно новой редакции все муниципальные объекты, включенные в перечень приказа Минкульта об утверждении границ исторического поселения и предмета охраны, запрещено сносить.

Как отмечает Андрей Петров, проект решения разработан думским комитетом по развитию территорий. Основанием для это стало письмо томской прокуратуры, которое обязало депутатов внести изменения «в целях приведения положения об особом правовом режиме в отношении объектов деревянного или каменного зодчества». За соответствующие изменения проголосовало 25 депутатов из 30 присутствующих.

Ранее сообщалось, что 10 июля Министерство юстиции РФ утвердило приказ Минкультуры о границах исторического поселения в Томске, а 22 июля он вступил в силу. В этот же день стало известно, что в Томске на ул. Розы Люксембург снесли две исторические усадьбы. Оба здания входили в список исторически ценных градоформирующих объектов согласно приказу Минкульта об утверждении границ исторического поселения города. После инцидента региональное отделения ВООПиК сообщило, что готовит обращение по этому вопросу в прокуратуру.

Напомним, в 1990 году Томску был присвоен статус исторического поселения. Вопрос с границами актуализировался в 2016 году, после чего несколько раз изменялся. Подробнее его историю читайте в материалах «Томского Обзора».

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