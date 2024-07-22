В Томске снесли два подлежащих охране дома на ул. Р. Люксембург

22 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске уничтожены две исторические усадьбы на ул. Р. Люксембург, 12 и 14. Дома входили в список исторически ценных градоформирующих объектов согласно приказу Минкульта об утверждении границ исторического поселения города.

— В конце мая мы подали заявление о включении этих домов в реестр выявленных объектов культурного наследия. Историческая справка о ценности этих объектов была подготовлена и комитет начал работу, — рассказала «Томскому Обзору» председатель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Мария Бокова. — По закону на принятие решение отводится 90 дней. Учитывая существующие практики, если такое заявление есть, и оно принято в работу, то объекты к сносу запрещены. Мы не думали, что после этого с ними поступят так цинично и нагло. Это просто вызов историческому поселению.

Мария Бокова также подчеркнула, что здания были внесены в проект приказа о границах исторического поселения еще несколько лет назад. Также дома находились в зоне охраны, что также должно было помешать их сносу без проведения экспертизы.

— По этим домам проходили судебные дела. Так, после обращения граждан мэрия обратилась с иском о приведении территории находящегося рядом сквера в порядок. Именно под эти работы заявили о демонтаже домов в 2019 году. Уже вовсю шло обсуждение предмета охраны исторического поселения, — уточнила Мария Бокова. — При этом ни в одном из судебных решений не привлекался комитет по охране объектов культурного наследия. Хотя дома находятся в зоне охраны, никто не проводил экспертизу,. Поэтому суд взял, и принял такое решение об освобождении земельных участков.

Фото: «Томский Обзор»

Как следует в документах суда по одному из дел, «согласно акту обследования на указанном земельном участке находится частично обгоревшее деревянное двухэтажное полуразрушенное здание, которое, согласно письму Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области, захламлено отходами и представляет опасность для жителей города и строений в пожароопасный сезон».

Мария Бокова отмечает, что региональное отделение ВООПиК готовит обращение в прокуратуру. Согласно законодательству, если после сноса домов сохранился фундамент, их восстановят в прежних объемах, пропорциях с использованием аналогичных материалов.

— Мы приложим все усилия к тому, чтобы поставить подобных собственников на место. Нужен показательный пример после того, как приказ о границах исторического поселения вступил в силу, — отметила Мария Бокова.

Она также отметила, что снесенные дома были построены в середине XIX века. Согласно данным из открытых источников, усадьба на ул. Р. Люксембург, 14 принадлежала мещанину Федору Таланову. В 1885–1891 годы здесь находились два двухэтажных деревянных дома и многочисленные надворные постройки. В сентябре 2015 года от пожара сильно пострадало западное крыло дома, который к тому моменту уже длительно пустовал.

Фото: «Томский Обзор»

Напомним, 10 июля Министерство юстиции РФ утвердило приказ Минкультуры о границах исторического поселения в Томске. Сегодня, 22 июля, он вступил в силу.

Документ опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации и содержит 292 страницы с описанием границ.

Напомним, в 1990 году Томску был присвоен статус исторического поселения. Вопрос с границами актуализировался в 2016 году, после чего несколько раз изменялся. Подробнее его историю читайте в материалах «Томского Обзора».

Фото: «Томский Обзор»

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