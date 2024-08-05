Деревянный дом загорелся в историческом центре Томска

5 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Минувшей ночью, 5 августа, в Томске загорелся двухэтажный деревянный дом по ул. Гагарина, 33, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в в 00.59, ликвидировать его удалось в 1.35. В результате пожара частично обгорели стены первого и второго этажа. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. На месте работали девять человек и три единицы техники.

Пострадавшее от огня здание входит в число исторически ценных градоформирующих объектов и подлежит сохранению. Также оно участвует в программе «Дом за рубль». В мае 2024 года здание впервые было выставлено на соответствующие торги.

Напомним, в ночь на субботу, 4 августа, в Томске загорелся еще один исторический дом на ул. Гоголя, 43.

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