Восемь томских «Домов за рубль» ищут арендаторов

14 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске готовятся торги на право аренды пяти деревянных и трех кирпичных зданий в рамках проекта «Дом за рубль».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, пять объектов выставлены на торги впервые. Речь идет о деревянных домах по ул. Гагарина, 33, пер. Нахановича. 1/1, ул. Герцена, 34/1 и кирпичных зданиях на пл. Соляной, 9/1 и на ул. Р. Люксембург, 33/1.

Инвесторы смогут арендовать два дома в исторической части «Болото»: деревянный по ул. Лермонтова, 45 и кирпичный по ул. Свердлова, 4, который ранее уже был взят в аренду, однако договор впоследствии пришлось расторгнуть в связи с невыполнением арендатором возложенных на него обязательств.

С 2017 года ведутся поиски арендатора дома-памятника по ул. Центральной, 9, известного как «Заезжий дом купцов Кухтериных» в мкр Спичфабрика.

Начальная цена ежегодной арендной платы выставленных лотов составляет от 18 до 133 тыс. рублей.

Заявки принимаются по 4 июня, а сам аукцион пройдет 6 июня в 10.00. Ознакомиться с условиями торгов можно здесь.

На сегодняшний день в аренде по проекту «Дом за рубль» находится 56 исторических зданий, 9 из которых введены в эксплуатацию.

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