Один человек погиб при пожаре в деревянном доме на ул. Гоголя в Томске

4 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 4 августа, в Томске загорелся двухэтажный деревянный дом по ул. Гоголя, 43, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 2.13. К приезду пожарных горел тамбур дома, второй этаж и крыша были полностью охвачены огнем, который мог распространиться и на соседние строения.

Пожар удалось ликвидировать в 3.24. В результате сгорела и обрушилась обрешётка крыши дома, от огня пострадала квартира на втором этаже, сгорел тамбур.

В пожаре также погиб один человек. Еще один получил ожоги и был доставлен в медучреждение.

Общая площадь пожара составила 128 квадратных метров. На месте работали 29 человек и 8 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Согласно данным городской администрации, здание по ул. Гоголя, 43 входит в перечень объектов, подлежащих сохранению, расположенных на территории Томска. Здание признано аварийным, после расселения его планировалось включить в муниципальную программу «Дом за рубль»

Напомним, в начале июня в Томске загорелся исторический двухэтажный деревянный дом по ул. Гоголя, 41. Здание также входит входит в предмет охраны по проекту приказа Министерства культуры РФ об утверждении границ исторического поселения Томск. Дом был частично расселен и признан аварийным. После окончательного расселения, которое планировалось осуществить до 31 декабря 2024 года, его собирались включить в муниципальную программу «Дом за рубль». Соседнее здание на ул. Гоголя, 39, которое также подлежало сохранению, снесли в декабре 2023 года.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».