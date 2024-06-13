Департамент информполитики Томской области возглавил Константин Карпачев

13 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 13 июня, Константин Карпачев возглавил департамент информационной политики Томской области. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, Константину Карпачеву предстоит развивать курс на открытость областной исполнительной власти, системное и оперативное взаимодействие с федеральным, региональными и муниципальными медиа-сообществами, повышать информированность жителей о деятельности администрации. Также среди его задач — реализация инфраструктурных, производственно-технологических, социальных, культурных и других проектов в электронных, печатных СМИ и на интернет-ресурсах.

Константин Карпачев родился в 1979 году в Томске. В 2001 году окончил отделение журналистики филологического факультета Томского государственного университета. До назначения занимал должность заместителя начальника департамента информационной политики — пресс-секретаря губернатора Томской области.

Напомним, ранее возглавлявший департамент информационной политики администрации Томской области Денис Арапов покинул свой пост в связи с переходом на новую работу в Москву. На этом месте в октябре 2023 года он сменил прежнего руководителя ведомства Алексея Севостьянова.

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