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Глава департамента информполитики администрации Томской области увольняется после 11 лет работы

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Начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов покидает свой пост, сообщает агентство «Интерфакс».

«Ухожу по собственному желанию после 11 лет работы начальником департамента информационной политики в режиме, близком к 24/7. С другим режимом в нашей сфере нельзя, но возможности организма не безграничны», — сказал Алексей Севостьянов «Интерфаксу».

По его словам, глава региона Владимир Мазур принял отставку.

«Благодарен всем, с кем работал все эти годы, особенно коллективу департамента — сегодня это лучшая команда профессионалов, успешно работающих во всех средах. Ухожу из департамента, но остаюсь в распоряжении губернатора. Отдохну несколько недель, а затем начну новую жизнь», — добавил собеседник агентства.

Севостьянов родился в 1972 году в Томске. В 1994 году окончил отделение журналистики Томского госуниверситета. 10 лет работал журналистом и редактором в томских газетах. В 2003–2007 годы — председатель комитета по работе со СМИ администрации Томской области, в 2007–2012 годы работал заместителем мэра Томска по информационной политике и связям с общественностью. В июле 2012 года Севостьянов возглавил департамент информационной политики администрации Томской области.

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