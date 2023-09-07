Глава департамента информполитики администрации Томской области увольняется после 11 лет работы

7 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов покидает свой пост, сообщает агентство «Интерфакс».

«Ухожу по собственному желанию после 11 лет работы начальником департамента информационной политики в режиме, близком к 24/7. С другим режимом в нашей сфере нельзя, но возможности организма не безграничны», — сказал Алексей Севостьянов «Интерфаксу».

По его словам, глава региона Владимир Мазур принял отставку.

«Благодарен всем, с кем работал все эти годы, особенно коллективу департамента — сегодня это лучшая команда профессионалов, успешно работающих во всех средах. Ухожу из департамента, но остаюсь в распоряжении губернатора. Отдохну несколько недель, а затем начну новую жизнь», — добавил собеседник агентства.

Севостьянов родился в 1972 году в Томске. В 1994 году окончил отделение журналистики Томского госуниверситета. 10 лет работал журналистом и редактором в томских газетах. В 2003–2007 годы — председатель комитета по работе со СМИ администрации Томской области, в 2007–2012 годы работал заместителем мэра Томска по информационной политике и связям с общественностью. В июле 2012 года Севостьянов возглавил департамент информационной политики администрации Томской области.

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