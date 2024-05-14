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Начальник департамента информполитики Томской области покидает свой пост

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Денис Арапов, возглавлявший департамент информационной политики администрации Томской области, покидает свой пост в связи с переходом на новую работу в Москву. Об этом сообщает РИА Томск.

«В среду мой последний рабочий день в администрации Томской области. Я переезжаю в Москву. Это связано с новым местом работы», — сказал агентству Денис Арапов.

Он не прокомментировал свое новое назначение, но поблагодарил губернатора Томской области Владимира Мазура, других сотрудников администрации Томской области, а также своих подчиненных.

«Нам удалось собрать отличную команду, которой по плечу решение любых вопросов», — сказал чиновник.

Он также уточнил, что после его ухода обязанности начальника департамента будет временно исполнять Константин Карпачев.

Напомним, Денис Арапов возглавил департамент информационной политики Томской области в октябре 2023 года. Он сменил прежнего руководителя ведомства Алексея Севостьянова, который покинул свой пост по собственному желанию после 11 лет работы.

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