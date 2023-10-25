Начальником департамента информполитики Томской области назначен Денис Арапов

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Денис Арапов возглавил департамент информационной политики Томской области. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, принимая кадровое решение, глава региона отметил важность своевременного, всестороннего и объективного информирования жителей области о работе власти, реализации национальных проектов в городах и районах, а также выстраивания конструктивного взаимодействия с журналистским сообществом.

Прежний руководитель регионального департамента информполитики Алексей Севостьянов в сентябре по собственному желанию покинул свой пост после 11 лет работы.

Арапов Денис Дмитриевич родился 7 сентября 1981 в г. Хабаровске, окончил факультет военной журналистики Военного Университета Министерства Обороны Российской Федерации. До 2004 года проходил военную службу в должности редактора газеты 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознамённой, ордена Суворова дивизии имени М. И. Калинина. Корреспондент газеты «Красная звезда». С мая 2004 г. по август 2007 г. корреспондент программы «Вести Москва» телеканала «Россия». В 2007 г. — специальный корреспондент «Программы Максимум» и «Русские Сенсации» телекомпании «НТВ». С января 2013 г. по 2017 г. специальный корреспондент телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

В октябре 2017 г. возглавил пресс-службу Правительства Рязанской области в должности пресс-секретаря губернатора Рязанской области. В том же году окончил курсы «Управление PR и медиакоммуникациям в органах государственной и муниципальной власти» Президентской академии — РАНХиГС.

В 2022 г. возглавил единую пресс-службу Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Женат, воспитывает сына.

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