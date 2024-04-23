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В двух поселениях Томского района отменили режим ЧС

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Сегодня, 23 апреля, в Заречном, Зоркальцевском, Калтайском и Спасском сельских поселениях отменен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Как сообщает глава Томского района Вячеслав Черноус, причинами стали прохождение паводковых вод и стабилизация ситуации.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за напряженной паводковой обстановки был введен в Заречном и Спасском сельских поселений 12 апреля, а в Калтайском и Зоркальцевском — 15 апреля.

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