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Жителей трех поселков в Томской области попросили приготовиться к эвакуации

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В связи с ростом уровня воды в Оби жителей трех населенных пунктов Шегарского района Томской области просят подготовиться к эвакуации, сообщается на сайте районной администрации.

Речь идет о населенных пунктах Старая Шегарка, Оськино и Кулманы. В сообщении уточняется, что «ситуация с весенним половодьем остается сложной», а уровень воды в Оби продолжает расти и достиг 702 сантиметров при критической отметке в 800.

«В случае если, жилое строение находится на возвышенности и жильцы не собираются его покидать, то необходимо произвести запасы продовольствия и питьевой воды, убедится в наличии связи, при необходимости оповестить ЕДДС Шегарского района по телефону 8-38-247-2-26-04», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным на утро 15 апреля уровень воды в Томи в районе Томска превысил опасные отметки. Кроме того, в четырех сельских поселениях введен режим ЧС. Также сообщалось, что часть дороги на Сенную Курью в Томске разберут, чтобы пустить воду.

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