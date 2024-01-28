В Томске проходит выставка картин томского авангардиста Петра Гавриленко

28 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томском областном художественном музее открылась ретроспективная выставка живописи томского художника-авангардиста Петра Гавриленко. На ней представлено несколько десятков его работ как из собрания музея, так и из коллекции художника.

Томичи увидят уже знакомые картины «Пейзаж с красной часовней», «Бегство в Египет», «Снятие с креста», автопортрет художника «Гостья», а также новые работы, в том числе и те, что были по достоинству оценены жюри Юбилейной выставки-конкурса «Лучшая работа 2021-2023» — «Саянская Венера», «Мир Казимира» и «Исход».

Экспозиция будет работать до 25 февраля 2024 года по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билета 150-250 рублей. Возможна оплата по Пушкинской карте. Возрастное ограничение 6+.

Кадры с выставки — в фоторепортаже Серафимы Кузиной.

Петр Павлович Гавриленко — один из самых узнаваемых, монументальных и ярких художников Томска. Окончил Красноярское художественное училище у Г.Г. Горенского и В.П. Бойко. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях России, а также за рубежом — во Франции, Германии, США, Австралии, Бельгии, Израиле и других странах. С 1993 года является членом Союза художников РФ, с 2003 — членом Союза монументалистов, скульпторов и дизайнеров Томска.

Наше интервью с художником и его «Принцип чтения» — можно найти по ссылкам.

Фото: Серафима Кузина

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