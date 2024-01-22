Томичей приглашают на выставку художника-авангардиста Петра Гавриленко
В среду, 24 января, в Томском областном художественном музее открывается ретроспективная выставка живописи томского художника-авангардиста Петра Гавриленко. Томичи увидят несколько десятков его работ как из собрания музея, так и из коллекции художника.
В новую экспозицию вошли уже знакомые картины «Пейзаж с красной часовней», «Бегство в Египет», «Снятие с креста», автопортрет художника «Гостья», а также новые работы, в том числе и те, что были по достоинству оценены жюри Юбилейной выставки-конкурса «Лучшая работа 2021-2023» — «Саянская Венера», «Мир Казимира» и «Исход».
«Среди представленных на выставке сюжетов зритель найдет и аллюзии на творчество других художников, и библейские истории, и мотивы из первобытного искусства. Их выражение поистине многогранно — от гиперреализма до абстрактной геометричности, от монохрома до фовистических цветовых экспериментов», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 25 февраля 2024 года по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билета 150-250 рублей. Возможна оплата по Пушкинской карте. Более подробную информацию можно найти на сайте музея.
Петр Павлович Гавриленко — один из самых узнаваемых, монументальных и ярких художников Томска. Окончил Красноярское художественное училище у Г.Г. Горенского и В.П. Бойко. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях России, а также за рубежом — во Франции, Германии, США, Австралии, Бельгии, Израиле и других странах. С 1993 года является членом Союза художников РФ, с 2003 — членом Союза монументалистов, скульпторов и дизайнеров Томска.
Наше интервью с художником и его «Принцип чтения» — можно найти по ссылкам.
Фото: Томский областной художественный музей
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