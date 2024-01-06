Новый год маленькой Серафимы. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

6 января 2024 / Томский Обзор

Продолжаем рассказывать наши редакционные новогодние истории.

Сегодня своей историей делится наш фотокорр Серафима Кузина:

— Мой Новый год можно описать несколькими фразами: спектакли от сестры, которые я вечно срывала; побег за подарками, где из трех сестёр выживала сильнейшая; посиделки за столом, после которых приходилось несколько дней восстанавливаться из-за переедания и болей в животе.

Новый год всегда ассоциировался в детстве с чудом и атмосферой волшебства. Ежегодно я загадывала желание под бой курантов и очень расстраивалась, когда за минуту не успевала перечислить весь список просьб. После выпитого компота мы бежали к ёлке и ждали сюрприза, который нам приносил папа в костюме Бабы-Яги, гномика или Деда Мороза.

Маленькая Серафима с мамой и сестрой Фото: из семейного архива Серафимы Кузиной

Очень хорошо запомнила, как собирались большими компаниями и встречали Новый год дружно и шумно. На столе — обилие блюд, вокруг — друзья одногодки, с которыми у вас один горшок и игрушки на всех, а рядом общаются взрослые.

Помимо празднования с семьей мы ходили с мамой и папой на детские утренники, где я ворчала на весь мир, что мне не нравится обувь (уж не знаю, что за особые отношения с туфлями были) и ожидала подарка от Деда Мороза.

Серафима на новогоднем утреннике во Дворце творчества детей и молодежи Фото: из семейного архива Серафимы Кузиной

А 1 января мы традиционно катались на коньках, лыжах или скатывались на санках с горы, за что спасибо папе, который пытался спасти от переедания и добавить спорта в нашу жизнь.

Одним словом — было весело. Я получала подарки от всех, радовалась любой мелочи и предвкушала новогоднюю сказку каждый год.

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