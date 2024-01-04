Новый год маленького Кости. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

4 января 2024 / Томский Обзор

Продолжаем рассказывать наши редакционные новогодние истории.

А сегодня у нас история от художника «Томского Обзора» и издательства «Макушин Медиа» Константина Попова:

— Я помню последний Новый год, когда ко мне приходил Дед Мороз. Думается, было мне тогда лет шесть. Как он являлся мне в предыдущие годы, из памяти выветрилось, осталось смутное ощущение, что я никогда не воспринимал его как сказочного персонажа. Видимо, сложно было так переодеться и перевоплотиться, чтобы ребенок ощутил прямо сказку рядом. Поэтому и Дед Мороз был из общего ряда визитеров – иногда приходит медсестра, иногда сантехник, ну а этот вот – Дед Мороз, бывает.

Костя под елочкой в деревянном доме на пр. Ленина, 52а Фото: из семейного архива Константина Попова

В этот раз он пришел в синем бабулином пальто (старом, бабуля ходила в нем встречать кольцевую машину с мусором). Пальто было украшено звездами из фольги и ватными опушками. Была у дедушки белая борода, как водится. А над ней выделялся папин нос, с таким знакомым шрамом и со следами от снятых очков на переносице. Я знал, что по протоколу должен сейчас рассказать стихотворение, но комедия переодеваний с папиным участием как-то выбила меня из колеи. Сказать впрямую папе, что он Лжедед, я не решился – а вдруг все-таки померещилось? И я просто стоял дурак дураком и хихикал.

Костя под елочкой Фото: из семейного архива Константина Попова

Кстати, мой собственный ребенок двадцать лет спустя в аналогичной ситуации повел себя гораздо напористей. Уперев мне в глаза твердый взгляд, он отчеканил: «Ты папа!» Примерно с такой интонацией контрразведчик в кино сообщает шпиону о разоблачении. Ну а я… стоял в замешательстве. Мама и бабуля принялись оказывать психологическое давление – мол, давай, стихотворение-то рассказывай, Дед Мороз щас как обидится, да как разочаруется, да и свалит. И получишь ты вместо подарка от мертвого осла уши.

Стишок я, конечно же, рассказал. Вняв уговорам, доиграл свою роль согласно штатному расписанию. И подарок, хоть и криво, но заработанный, естественно, получил.

А Дед Мороз больше никогда не пришел.

Костя с приятелем по двору Фото: из семейного архива Константина Попова

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