Новый год маленькой Ани. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

30 декабря 2023 / Томский Обзор

Продолжаем рассказывать наши редакционные новогодние истории.

Первая история — здесь: Электрошашлыки и снежные фигуры. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

А сегодня своими детскими воспоминаниями о празднике делится шеф-редактор «Томского Обзора» Анна Мацковская:

— Новый год мы обычно праздновали дома семьей. И до сих пор те вроде бы самые обычные моменты вспоминаются прямо-таки сказочными. Как папа приносил с мороза большую ёлку, как она оттаивала в зеленом ведре с водой и замечательно пахла на всю квартиру. Как доставали с антресолей игрушки — стеклянные бусы, шары, медведей, белочек. Особенно я любила снегурочек — с тех пор уцелела лишь одна, я ее храню. Как подарки для меня и сестёр сами появлялись под ёлкой или были где-то припрятаны: цветные карандаши, книжки, игрушки. До сих пор помню большую красочную книгу «Конёк-Горбунок» Ершова, куклу «Елена» с длинным светлыми волосами и в розовом платье. И, конечно, такого долгожданного и упорно выпрашиваемого Кена, а, точнее Пауля — брюнета с большими голубыми глазами и в роскошной блузе с жабо (мама тогда сумела разыскать только его).

Аня на новогодней прогулке Фото: Из семейного архива А. Мацковской

Каких-то особенных семейных праздничных блюд у нас не было, но всегда старались сделать что-то интересное. Помню, как готовили по рецептам новогодних номеров «Хозяюшки» — приложения журнала «Крестьянка». Вулкан из картофельного пюре и фарша, фаршированные «лягушки» из яиц на заливном, пирог с яблоками и лимоном. Еще делали молочное желе в стеклянных стаканах, и расставляли его по всем подоконникам, чтобы как следует застыло. Однажды впервые жарили гуся, и это было целое событие.

Разворот журнала «Крестьянка», ноябрь 1990 г. Фото: Из семейного архива А. Мацковской

Каким был город на Новый год я, к сожалению, не помню, а вот праздничные ёлки в саду, школе, Драмтеатре — это да. И костюмы, которые шила мне мама. Божьей коровки — с роскошным красным плащом в черную крапинку, блестящим золотым топом или новогодней ёлки — кажется, мама тогда пожертвовала для него своей длинной зелёной юбкой. Люблю вспоминать то время, Новый год — это всегда было хорошо:)

Аня в костюме белочки Фото: Из семейного архива А. Мацковской

Аня с сестрой Фото: Из семейного архива А. Мацковской

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