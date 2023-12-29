Электрошашлыки и снежные фигуры. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

29 декабря 2023 / Томский Обзор

Конец декабря — время, когда хочется чего-то теплого и доброго.

Обсуждая в редакции, что может быть главным источником ламповых новогодних историй, мы, конечно же, отправились в детство. Начали вспоминать, как наши семьи встречали Новый год и проводили январские каникулы: выяснилось, что у всех были свои традиции и интересные мелочи. И нам так понравилось читать истории друг друга, что мы решили поделиться ими с нашими читателями. Надеемся, они согреют и вас.

Первой свою историю расскажет главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина. Итак, каким был Новый год маленькой Лены:

— Мы отмечали вполне традиционный домашний Новый год с елкой, подарками и шашлыком на электрошашлычнице в качестве главного блюда. А до или после 31 декабря был поход на елку во Дворец зрелищ и спорта, где вручали «сладкие» новогодние подарки. Это сейчас они обыденны — каждый ребенок может получить несколько коробок разных форм и размеров, набитых всевозможными конфетами. В начале 1980-х ситуация была другой. Самым ценным уловом в коробке был большой вафельный «Гулливер», иногда в конфетах попадалась и одинокая вожделенная мандаринка. А до или после елки можно было полазить в снежном городке у Дворца спорта. Тогда его ставили на площади перед зданием. В семейном архиве даже сохранилось несколько цветных (что было редкостью) слайдов из этого городка. Благодаря им, сегодня мы можем увидеть, что снежные фигуры в то время было принято «раскрашивать» — их обливали цветной водой. Выглядели эти праздничные постройки довольно кошмарно, но было весело:)

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