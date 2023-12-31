Новый год маленького Егора. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

31 декабря 2023 / Томский Обзор

Продолжаем рассказывать наши редакционные новогодние истории.

А сегодня у нас история от главного по спецпроектам «Томского Обзора» Егора Хворенкова:

— В детстве мне повезло встречать Новые года в одной из деревень на севере Томской области. Тогда там не было какой-то развитой инфраструктуры для детского отдыха, но и с родителями мы проводили праздники довольно весело.

Как правило, торжеству предшествовал поход, а точнее, поездка за ёлкой. За несколько дней до Нового года отец запрягал коня (которого звали Звездан) в сани, и мы отправлялись в лес, искать среди сугробов то самое дерево. Честно, не представляю, как происходил отбор, ведь нам нужна была небольшая, метровая ёлка, а выискивать её приходилось в таких же метровых сугробах, ориентируясь исключительно по едва показывающимся над снегом верхушкам. Особенно волшебно было охотиться на ёлку в начинающихся сумерках, когда над головой уже начинали проглядывать низкие северные звезды.

Сам праздник проходил традиционно — хлопоты вокруг новогоднего стола, проводы Старого года, куранты, а затем обязательная прогулка в узком семейном кругу, где обычно серьезные родители начинали немного «дурить» — бросаться снежками и вот это вот всё. К действу часто присоединялся старый пес Гриша. А потом было самое крутое — оказывалось, что пока мы гуляли домой заглянул Дед Мороз и кое-что оставил под ёлкой.

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