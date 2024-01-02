Новый год маленькой Маши. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

2 января 2024 / Томский Обзор

Продолжаем рассказывать наши редакционные новогодние истории.

А сегодня у нас история от обозревателя «Томского Обзора» Марии Симоновой:

— В детстве я ждала Нового года с огромным нетерпением. Уже с первых снежных дней высматривала везде признаки новогоднего настроения. Даже зимние морозы тогда переносились мною спокойнее, чем сегодня.

Всегда было любопытно, чего мне подарят. Когда оставалась дома одна, то торопливо заглядывала в шкафы — искала подарки. Подружки делали тоже самое, и мы восторженно обсуждали, если кому-то удавалось обнаружить что-то увлекательно-долгожданное — игрушку или, в моем случае, детский детектив, которыми я тогда зачитывалась (особенно книжками от Энид Блайтон!).

В детстве я и верила в Деда Мороза, и сомневалась. Папа в те годы часто играл его роль на работе и заезжал поздравить меня. Потом горячо убеждал, что это был настоящий волшебник. А однажды он где-то достал костюм, чтобы поздравить меня дома и переодевался в бабушкиной комнате. Вышел в образе Деда Мороза — и был встречен суровым лаем нашей овчарки Риты! Этого он сам не ожидал, но зато появился лишний аргумент для маленькой меня — «Видишь, собака лаяла на Деда Мороза как на чужого, значит, это не я!».

Еще в детстве Новый год был временем отчетных концертов в музыкальной школе и на балете. Экзаменов в музыкальной школе я боялась панически — как и многим, мне не с первого раза повезло с учительницей, и отношения с музыкой не сложились. А балетная студия, где я начинала, была классной.

Маша-балерина Фото: из семейного архива Марии Симоновой

Перед Новым годом мы выступали в Доме ученых. Много и весело репетировали, волновались, но это было приятное волнение. А бедные мамы и бабушки в конце декабря усиленно шили костюмы на выступления. Тогда материалов было немного, поэтому чего только не выдумывали. К примеру, модную в начале 90-х ламбаду наша группа танцевала в костюмах, сделанных… из разобранных малярных кистей! Перед выступлениями нам устраивали фотосессии, и несколько снимков с тех времен у меня осталось.

Маша на танцах в Доме учёных Фото: из семейного архива Марии Симоновой

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