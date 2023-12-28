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Томичей приглашают на колядки с медведем

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В Томске 8 января пройдут народные гуляния — городские колядки «С медведем по соседям», сообщают организаторы из Первого музея славянской мифологии.

Гостей мероприятия ждут святочные забавы, колядовочные игры, вождение медведя и козы с фольклорным театром «Окрутники» Алексея Блинова и Анны Понкратовой. А еще здесь пройдут выступления фолклористов и артистов томского Театра юного зрителя и «Скомороха». Также гостей ждет большая ярмарка.

К участию в праздновании приглашаются все желающие. Форма одежды: маски, тулупы шиворот-навыворот, музыкальные инструменты (желательно, шумовые: трещотки, бубны, колокольчики).

Гуляния пройдут с 16.00 до 18.00 на площади у Первого музея славянской мифологии по ул. Загорная, 12.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно здесь.

А как проходили предыдущие колядочные гуляния можно посмотреть в нашем материале.

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