Шумные песни и яркие костюмы: как прошли колядочные гуляния в Томске

18 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В прошедшие выходные, 14 января, в Первом музее славянской мифологии провели традиционные колядочные гуляния «С медведем по соседям!» с участием московского фольклорного театра «Окрутники». На празднике гости водили хороводы, пели, танцевали и веселились. Костюмы участников тоже были необычные — яркие маски, тулупы шиворот-навыворот, бубны и трещетки.

Ряженные — прошли по улице Шишкова к Дому искусств, по пути напевая выученные колядки и поздравляя друг друга со Старым Новым годом. Каким запомнился этот день — в фоторепортаже Серафимы Кузиной:

Фото: Серафима Кузина

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