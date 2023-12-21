Жителей Октябрьского и Ленинского районов Томска переключили на новые водопроводные линии

Накануне, 20 декабря, во время масштабного отключения воды специалисты «Томскводоканала» переключили абонентов со старой водопроводной сети на новые на пер. Проектируемый и ул. Ачинская.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ранее на этих участках было построено 136 метров водопроводной линии диаметром 500 мм и 150 метров диаметром 630 мм.

Работы велись сразу на двух участках, чтобы сократить количество отключений абонентов. Предполагается, что новые водопроводные линии обеспечат надёжность и бесперебойность холодного водоснабжения для жителей Октябрьского и Ленинского районов.

Сейчас холодная вода вернулась во все дома.

Ранее сообщалось, что «Томскводоканал» намеревался провести плановые работы в рамках капитального ремонта на сетях водоснабжения 11 декабря. Однако из-за погодных условий сроки сдвигались. В итоге специалисты приступили к переврезке новых водопроводных линий по пер. Проектируемый и ул. Ачинской 20 декабря.

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