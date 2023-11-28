Жители более 3000 домов на сутки останутся без воды 11 декабря

28 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова, из архива издания

В понедельник, 11 декабря, жителей более трех тысяч домов Ленинского и Октябрьского районов Томска ожидает масштабное отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Оно связано с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения. Бригады «Томскводоканала» переврежут новые водопроводные линии диаметром 500 мм по пер. Проектируемый и диаметром 600 мм на участке ул. Ачинской от ул. Белозерской до ул. Яковлева. Предполагается, что это обеспечит надежность и бесперебойность холодного водоснабжения для жителей Ленинского и Октябрьского районов.

На время проведения работ, с 9.30 понедельника, 11 декабря, до 9.00 вторника, 12 декабря, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

5 Армии ул, 1 5 Армии ул, 1а 5 Армии ул, 3 5 Армии ул, 3/1 5 Армии ул, 4 стр.4 5 Армии ул, 5 5 Армии ул, 5/1 5 Армии ул, 5а 5 Армии ул, 6 5 Армии ул, 7 5 Армии ул, 9 5 Армии ул, 9а 5 Армии ул, 9Б 5 Армии ул, 10 5 Армии ул, 10а 5 Армии ул, 11 5 Армии ул, 11/с1 5 Армии ул, 11а 5 Армии ул, 12 5 Армии ул, 13 5 Армии ул, 13а 5 Армии ул, 13Б 5 Армии ул, 14 5 Армии ул, 15 5 Армии ул, 15 стр.1 5 Армии ул, 16 5 Армии ул, 18 5 Армии ул, 18а 5 Армии ул, 20 5 Армии ул, 21 5 Армии ул, 21а 5 Армии ул, 22 5 Армии ул, 23 5 Армии ул, 24 5 Армии ул, 25 5 Армии ул, 26 5 Армии ул, 28 5 Армии ул, 28/1 5 Армии ул, 29 5 Армии ул, 29/1 5 Армии ул, 29а 5 Армии ул, 31 5 Армии ул, 36 5 Армии ул, 38 5 Армии ул, 40 5 Армии ул, 42 1905 года пер, 5а 1905 года пер, 5а стр.2 1905 года пер, 6 1905 года пер, 6 стр.1 1905 года пер, 6а 1905 года пер, 7 1905 года пер, 7в 1905 года пер, 8 1905 года пер, 8/1 1904 года пер, 9/1 1905 года пер, 11 1905 года пер, 14 1905 года пер, 14/1 1905 года пер, 14а 1905 года пер, 14Б 1905 года пер, 15 1905 года пер, 18 1905 года пер, 20 Ангарская ул, 5 Ангарская ул, 6 Ангарская ул, 8 Ангарская ул, 9 Ангарская ул, 11 Ангарская ул, 15 Ангарская ул, 17 Ангарская ул, 18 Ангарская ул, 19 Ангарская ул, 20 Ангарская ул, 21 Ангарская ул, 23 Ангарская ул, 25 Ангарская ул, 27 Ангарская ул, 29 Ангарская ул, 33 Ангарская ул, 35 Ангарская ул, 37 Ангарская ул, 38 Ангарская ул, 40 Ангарская ул, 44 Ангарская ул, 46 Ангарская ул, 48 Ангарская ул, 50 Ангарская ул, 69 Ангарская ул, 71 Ангарская ул, 72 Ангарская ул, 73 Ангарская ул, 75 Ангарская ул, 77 Ангарская ул, 97 Анжерский пер, 2 Анжерский пер, 4 Анжерский пер, 6 Анжерский пер, 8 Анжерский пер, 9 Анжерский пер, 11 Анжерский пер, 14 Анжерский пер, 16 Анжерский пер, 19 Анжерский пер, 21 Анжерский пер, 22 Анжерский пер, 24а Анжерский пер, 30 Анжерский пер, 33 Анжерский пер, 36 Ачинская ул, 17 Ачинская ул, 18 Ачинская ул, 20 Ачинская ул, 22 Ачинская ул, 22т Барабинский пер, 1 Барабинский пер, 3 Барабинский пер, 4 Барабинский пер, 5 Барабинский пер, 6 Барабинский пер, 7 стр.1 Барабинский пер, 8 Барабинский пер, 11 Барабинский пер, 12 Баранчуковский пер, 4 Баранчуковский пер, 8 Баранчуковский пер, 8а Баранчуковский пер, 10 Баранчуковский пер, 14 Баранчуковский пер, 19 Баранчуковский пер, 21 Баранчуковский пер, 23 Баранчуковский пер, 31 Баранчуковский пер, 31а Баранчуковский пер, 33а Баранчуковский пер, 35 Баранчуковский пер, 37 Баранчуковский пер, 41 Баранчуковский пер, 41/1 Баранчуковский пер, 43 Белозерская ул, 2Б Белозерская ул, 8а Белозерская ул, 8Б Белозерская ул, 12/1 Бердская ул, 1 Бердская ул, 2 Бердская ул, 3 Бердская ул, 5 Бердская ул, 7 Бердская ул, 9 Бердская ул, 9а Бердская ул, 11 Бердская ул, 11/1 Бердская ул, 11а Бердская ул, 12а Бердская ул, 12а стр. 5 Бердская ул, 12а стр.7 Бердская ул, 14 Бердская ул, 15 Бердская ул, 17 Бердская ул, 18 Бердская ул, 18Б Бердская ул, 18в Бердская ул, 18г Бердская ул, 18д Бердская ул, 19 Бердская ул, 19а Бердская ул, 20 Бердская ул, 21 Бердская ул, 21 стр.3 Бердская ул, 22а Бердская ул, 23 Бердская ул, 25б Бердская ул, 27 Бердская ул, 27 стр.1 Бердская ул, 27 стр.2 Бердская ул, 27 стр.3 Бердская ул, 27 стр.5 Бердская ул, 27 стр.7 Бердская ул, 27 стр.13 Бердская ул, 27 стр.15 Бердская ул, 27/1 Бердская ул, 27/2 Бердская ул, 27/5 Бердская ул, 27/6 Бердская ул, 27а Береговая ул, 3 Береговая ул, 5 Береговая ул, 6 Береговая ул, 7 Береговая ул, 8 Береговая ул, 9 Береговая ул, 10 Береговая ул, 11 Береговая ул, 13 Береговая ул, 15 Береговая ул, 17 Береговая ул, 18 Береговая ул, 19 Береговая ул, 21 Береговая ул, 23 Береговая ул, 25 Береговая ул, 27 Березовский пер, 4 Березовский пер, 6 Березовский пер, 7 Березовский пер, 8 Березовский пер, 9 Березовский пер, 10 Березовский пер, 12 Березовский пер, 14 Березовский пер, 18 стр.1 Березовский пер, 18 стр.2 Блок-Пост ул, 1 Блок-Пост ул, 3 Блок-Пост ул, 3Б Блок-Пост ул, 21 стр.1 Блок-Пост ул, 24 Блок-Пост ул, 39 Блок-Пост ул, 39/3 стр.2 Болотный пер, 3а Болотный пер, 5 Болотный пер, 7 Болотный пер, 7а Больничная ул, 11 Больничная ул, 11г Больничный пер, 2а Больничный пер, 4 Больничный пер, 9 Больничный пер, 11 Больничный пер, 12а Больничный пер, 13 Больничный пер, 17 Больничный пер, 19 Больничный пер, 21 Больничный пер, 23 Больничный пер, 23а Большая Каштачная ул, 3 Большая Каштачная ул, 12а Большая Каштачная ул, 34 Большая Каштачная ул, 90 Большая Каштачная ул, 229 Большая Каштачная ул, 301 Большая Каштачная ул, 323а Большая Каштачная ул, 323Б Большая Каштачная ул, 323в Большая Каштачная ул, 329/2 Большая Каштачная ул, 329а стр.1 Большая Каштачная ул, 329Б Большая Каштачная ул, 345 Большая Каштачная ул, 345а Большая Каштачная ул, 345в Большая Каштачная ул, 345г Большая Каштачная ул, 345д Большая Каштачная ул, 345е Большая Каштачная ул, 346в Большая Каштачная ул, 371/1 Большая Каштачная ул, 383 корпус 1 Большая Подгорная ул, 1 Большая Подгорная ул, 2а Большая Подгорная ул, 3 Большая Подгорная ул, 5 Большая Подгорная ул, 6 Большая Подгорная ул, 7 Большая Подгорная ул, 9 Большая Подгорная ул, 10 Большая Подгорная ул, 13 Большая Подгорная ул, 17 Большая Подгорная ул, 18 Большая Подгорная ул, 19 Большая Подгорная ул, 21/1 Большая Подгорная ул, 22 Большая Подгорная ул, 38 Большая Подгорная ул, 40 Большая Подгорная ул, 42 Большая Подгорная ул, 43 Большая Подгорная ул, 45 Большая Подгорная ул, 46 Большая Подгорная ул, 47 Большая Подгорная ул, 48 Большая Подгорная ул, 49 Большая Подгорная ул, 50 Большая Подгорная ул, 52 Большая Подгорная ул, 53а Большая Подгорная ул, 54 Большая Подгорная ул, 55 Большая Подгорная ул, 56 Большая Подгорная ул, 57 Большая Подгорная ул, 61/1 Большая Подгорная ул, 64 Большая Подгорная ул, 66 Большая Подгорная ул, 67 Большая Подгорная ул, 70 Большая Подгорная ул, 71 Большая Подгорная ул, 73 Большая Подгорная ул, 73 стр.2 Большая Подгорная ул, 78 Большая Подгорная ул, 80 Большая Подгорная ул, 82 Большая Подгорная ул, 85 Большая Подгорная ул, 87 Большая Подгорная ул, 90 Большая Подгорная ул, 91а Большая Подгорная ул, 93 Большая Подгорная ул, 95 Большая Подгорная ул, 96 Большая Подгорная ул, 97Б стр.1 Большая Подгорная ул, 100 Большая Подгорная ул, 101 Большая Подгорная ул, 103 Большая Подгорная ул, 105 Большая Подгорная ул, 105а Большая Подгорная ул, 106 Большая Подгорная ул, 109 Большая Подгорная ул, 111 Большая Подгорная ул, 112 Большая Подгорная ул, 113 Большая Подгорная ул, 115 Большая Подгорная ул, 116 Большая Подгорная ул, 117 Большая Подгорная ул, 118/3 Большая Подгорная ул, 118/4 Большая Подгорная ул, 119а Большая Подгорная ул, 120 Большая Подгорная ул, 121 Большая Подгорная ул, 123 Большая Подгорная ул, 124 Большая Подгорная ул, 125 Большая Подгорная ул, 126 Большая Подгорная ул, 127 Большая Подгорная ул, 127а Большая Подгорная ул, 127а стр.1 Большая Подгорная ул, 129 Большая Подгорная ул, 131 Большая Подгорная ул, 133 Большая Подгорная ул, 135 Большая Подгорная ул, 137 Большая Подгорная ул, 139 Большая Подгорная ул, 139/1 Большая Подгорная ул, 139/1 стр.1 Большая Подгорная ул, 140 Большая Подгорная ул, 141 Большая Подгорная 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Донской пер, 10 Донской пер, 12 Донской пер, 14 Донской пер, 17 Донской пер, 20 Донской пер, 21 Донской пер, 23 Донской пер, 26 Донской пер, 34 Донской пер, 60 Заварзинский пер, 2 Заварзинский пер, 3 Заварзинский пер, 4 Заварзинский пер, 5 Заварзинский пер, 6 Заварзинский пер, 7 Заварзинский пер, 8 Заварзинский пер, 9 Заварзинский пер, 10 Заварзинский пер, 11 Заварзинский пер, 12 Заварзинский пер, 13 Заварзинский пер, 14 Заварзинский пер, 15 Заварзинский пер, 17 Загорная ул, 1а Загорная ул, 3 Загорная ул, 4 Загорная ул, 5 Загорная ул, 8 Загорная ул, 9 Загорная ул, 12 Загорная ул, 13 Загорная ул, 14 Загорная ул, 15 Загорная ул, 16 Загорная ул, 17, стр.1 Загорная ул, 18 Загорная ул, 20 Загорная ул, 21 Загорная ул, 22 Загорная ул, 22а Загорная ул, 23 Загорная ул, 24/1 Загорная ул, 26 Загорная ул, 28 Загорная ул, 30 Загорная ул, 31 Загорная ул, 36 Загорная ул, 37 Загорная ул, 38 Загорная ул, 38, стр.1 Загорная ул, 38а Загорная ул, 40 Загорная ул, 42/1 Загорная ул, 44 Загорная ул, 44/1 Загорная ул, 44/2 Загорная ул, 44/3 Загорная ул, 48 Загорная ул, 49 Загорная ул, 50 Загорная ул, 52 Загорная ул, 54 Загорная ул, 56 Загорная ул, 58 Загорная ул, 60 Загорная ул, 62 Загорная ул, 62а Загорная ул, 66 Загорная ул, 70 Заозерный пер, 1 Заозерный пер, 1/1 Заозерный пер, ½ Заозерный пер, 2 Заозерный пер, 3 Заозерный пер, 3/22 Заозерный пер, 3а Заозерный пер, 15 Заозерный пер, 16/1 Заозерный пер, 16/2 Заозерный пер, 16/3 Заозерный пер, 18а Заозерный пер, 20 Заозерный пер, 21 Заозерный пер, 22 Заозерный пер, 23а Заозерный пер, 27 Зеленый пер, 3 Зеленый пер, 6 Зеленый пер, 7 Зеленый пер, 8 Зеленый пер, 10 Зеленый пер, 11 Зеленый пер, 12 Зеленый пер, 15 Зеленый пер, 17 Зеленый пер, 18 Зеленый пер, 20 Зеленый пер, 21 Зеленый пер, 22 Зеленый пер, 24 Зырянский пер, 1/1 Зырянский пер, 1а Зырянский пер, 3 Зырянский пер, 3Б Зырянский пер, 4 Зырянский пер, 5 Зырянский пер, 6 Зырянский пер, 8 Зырянский пер, 10 Зырянский пер, 13 Зырянский пер, 14 Зырянский пер, 16 Зырянский пер, 18 Зырянский пер, 29 Зырянский пер, 30 Зырянский пер, 32 Зырянский пер, 36а Зырянский пер, 36Б Игарская ул, 7 Игарская ул, 9 Игарская ул, 10 Игарская ул, 11 Игарская ул, 12 Игарская ул, 18 Игарская ул, 22 корпус 2 Игарская ул, 24 Игарская ул, 26 Игарская ул, 30 Игарская ул, 31 Игарская ул, 32 Игарская ул, 33 Игарская ул, 34 Игарская ул, 35 Игарская ул, 36 Игарская ул, 38 Игарская ул, 40 Игарская ул, 41 Игарская ул, 42 Игарская ул, 43 Игарская ул, 52 Игарская ул, 58 Игарская ул, 60 Игарская ул, 62 Игарская ул, 68 Игарская ул, 71 Игарская ул, 73 Игарская ул, 75 Игарская ул, 77 стр.1 Игарская ул, 80 Игарская ул, 119 Игарская ул, 127 Игарская ул, 129 Ижевская ул, 4 Ижевская ул, 6 Ижевская ул, 6Б Ижевская ул, 8 Ижевская ул, 10 Ижевская ул, 12 Ижевская ул, 13 Ижевская ул, 14 Ижевская ул, 18 Ижевская ул, 19 Ижевская ул, 20 Ижевская ул, 25 Ижевская ул, 27 Ижевская ул, 29 Ижевская ул, 29 корпус 1 Ижевская ул, 38 Ижевская ул, 42 Ижевская ул, 42 стр. 4 Ижевская ул, 42а стр.3 Ижевская улица, 41 Карла Маркса ул, 2 Карла Маркса ул, 3 Карла Маркса ул, 4 Карла Маркса ул, 7 Карла Маркса ул, 11 Карла Маркса ул, 11а Карла Маркса ул, 12 Карла Маркса ул, 13 Карла Маркса ул, 14 Карла Маркса ул, 14/1 Карла Маркса ул, 15 Карла Маркса ул, 15/1 Карла Маркса ул, 15а Карла Маркса ул, 16 Карла Маркса ул, 16/а Карла Маркса ул, 17 Карла Маркса ул, 17/1 Карла Маркса ул, 17/1 стр.1 Карла Маркса ул, 17а Карла Маркса ул, 18 Карла Маркса ул, 18а Карла Маркса ул, 19 Карла Маркса ул, 20 Карла Маркса ул, 20а Карла Маркса ул, 20/2 Карла Маркса ул, 21 Карла Маркса ул, 22 Карла Маркса ул, 23 Карла Маркса ул, 23а Карла Маркса ул, 24 Карла Маркса ул, 25 Карла Маркса ул, 26 Карла Маркса ул, 27 Карла Маркса ул, 28 Карла Маркса ул, 29 Карла Маркса ул, 29/1 Карла Маркса ул, 31 Карла Маркса ул, 34 Карла Маркса ул, 36 Карла Маркса ул, 36/1 Карла Маркса ул, 37 Карла Маркса ул, 38 Карла Маркса ул, 38а Карла Маркса ул, 39 Карла Маркса ул, 40 Карла Маркса ул, 42 Карла Маркса ул, 42/1 Карла Маркса ул, 43 Карла Маркса ул, 43а Карла Маркса ул, 44 Карла Маркса ул, 44Б Карла Маркса ул, 45а Карла Маркса ул, 46Б Карла Маркса ул, 47 Карла Маркса ул, 48 Карла Маркса ул, 48 с11 Карла Маркса ул, 48 с19 Карла Маркса ул, 48/1 Карла Маркса ул, 48/4 Карла Маркса ул, 48/5 Карла Маркса ул, 48/11 Карла Маркса ул, 48/19 Карла Маркса ул, 48а Карла Маркса ул, 48в Карла Маркса ул, 49 Карла Маркса ул, 50 Карла Маркса ул, 52 Карла Маркса ул, 53 Карла Маркса ул, 54 Карла Маркса ул, 56 Карла Маркса ул, 61 Карла Маркса ул, 77 Карла Маркса ул, 79 Карла Маркса ул, 81 Карла Маркса ул, 83 Карповский пер, 2 Карповский пер, 3 Карповский пер, 4 Карповский пер, 6/1 Карповский пер, 12 Карповский пер, 13 Карповский пер, 19 Карповский пер, 20а Карповский пер, 24 Карповский пер, 30/1 Карповский пер, 32 Карповский пер, 32 корпус 1 Картасный пер, 6 Картасный пер, 7 Картасный пер, 8 Картасный пер, 8а Картасный пер, 11 Картасный пер, 14 Картасный пер, 14а Картасный пер, 16 Картасный пер, 17 Картасный пер, 22 Картасный пер, 23 Катунская ул, 4 Катунская ул, 4а Катунская ул, 15 Катунская ул, 23 Катунская ул, 25 Катунская ул, 28 Катунская ул, 40 Катунская ул, 42 Каховская ул, 3 корпус 1 Каховская ул, 5 Каховская ул, 15а Каховская ул, 19а Каховская ул, 21 Каховская ул, 24 Каховская ул, 27 Каховская ул, 28 Каховская ул, 29 Каховская ул, 30 Каховская ул, 33 Каховская ул, 34 Каховская ул, 36 Каховская ул, 37 Каховская ул, 39 Каховская ул, 40 Каховская ул, 41 Каховская ул, 43 Каховская ул, 47 Каховская ул, 47а Каховская ул, 52 Каховская ул, 56 Каховская ул, 58 Каховская ул, 59 Каховская ул, 60 Каховская ул, 68 Каховская ул, 69 Каховская ул, 70 Каховская ул, 73 Каховская ул, 74 Каховская ул, 76 Каховская ул, 79 Каховская ул, 80 Каховская ул, 82 Каховская ул, 83 Каховская ул, 85 Каховская ул, 86 Каховская ул, 87 Каховская ул, 88 Каховская ул, 89 Каховская ул, 90 Каховская ул, 91 Каховская ул, 92 Каховская ул, 95 Каховская ул, 96 Каховская ул, 97 Каховская ул, 98 Каховская ул, 99 Каховская ул, 102 Каховская ул, 103 Каховская ул, 104 Каховская ул, 106 Каховская ул, 107 Каховская ул, 108 Каховская ул, 109 Каховская ул, 113 Каховская ул, 115 Каховская ул, 120 Каховская ул, 124 Каховская ул, 129 стр.1 Каховская ул, 133 Каховская ул, 135 Каховская ул, 140 Кедровая ул, 1 Кедровая ул, 2а Кедровая ул, 6 Кедровая ул, 7 Кедровая ул, 12 Кедровая ул, 14а Кедровая ул, 16а Кедровая ул, 30 Кедровая ул, 34 Кемеровская ул, 3 Кемеровская ул, 3а Кемеровская ул, 5 Кемеровская ул, 6 Кемеровская ул, 7 Кемеровская ул, 8 Кемеровская ул, 9 Кемеровская ул, 10 Кемеровская ул, 11 Кемеровская ул, 12 Кемеровская ул, 14 Керепетский пер, 1а Керепетский пер, 3 Керепетский пер, 3а Керепетский пер, 4 Керепетский пер, 6 Керепетский пер, 7 Керепетский пер, 8 Керепетский пер, 9 Керепетский пер, 10 Керепетский пер, 11 Керепетский пер, 13 Керепетский пер, 14 Керепетский пер, 16 Керепетский пер, 17 Керепетский пер, 19 Керепетский пер, 25а Керепетский пер, 26а Керепетский пер, 27 Керепетский пер, 28 Керепетский пер, 32 Керепетский пер, 34 Керепетский пер, 35 Керепетский пер, 36 Керепетский пер, 37 Керепетский пер, 38 Керепетский пер, 39 Керепетский пер, 41 Китайский пер, 1 строение 1 Китайский пер, 3 Китайский пер, 4 Китайский пер, 6 Ключевской проезд, 9а Ключевской проезд, 10 Ключевской проезд, 10а Ключевской проезд, 12 Кооперативный пер, 2 Кооперативный пер, 2а Кооперативный пер, 3а Кооперативный пер, 4 Кооперативный пер, 5 Кооперативный пер, 7/1 Кооперативный пер, 8 Кооперативный пер, 10 Корейский пер, 20 Корейский пер, 24 Корейский пер, 29 Корейский пер, 31 Корейский пер, 33 Корейский пер, 41 Краснодонская ул, 7 Краснодонская ул, 9/1 Краснодонская ул, 10 Краснодонская ул, 11 Краснодонская ул, 14 Краснодонская ул, 16 Краснодонская ул, 18 Краснодонская ул, 20 Краснодонская ул, 24 корпус 1 Красный пер, 4 Красный пер, 5 Красный пер, 6/1 Красный пер, 6а Красный пер, 7 Красный пер, 10 Красный пер, 10а Красный пер, 12 Красный пер, 13 Красный пер, 14 Красный пер, 15 Красный пер, 20 Крепежная ул, 1 Крепежная ул, 2 Крепежная ул, 3 Крепежная ул, 3а Крепежная ул, 5 Крепежная ул, 5а Крепежная ул, 6 Крепежная ул, 7 Крепежная ул, 8 Крепежная ул, 10 Крепежная ул, 11 Крепежная ул, 13 Крепежная ул, 15 Крепежная ул, 16 Крепежная ул, 17 Крепежная ул, 17а Крепежная ул, 17Б Крепежная ул, 18 Крепежная ул, 18Б Крепежная ул, 19 Крепежная ул, 20 Крепежная ул, 20а Крепежная ул, 21 Крепежная ул, 22 Крепежная ул, 22а Крепежная ул, 23 Крепежная ул, 24 Крепежная ул, 25 Крепежная ул, 27 Крепежная ул, 29 Крепежная ул, 31 Крестьянский пер, 4 Крестьянский пер, 5 Крестьянский пер, 6 Крестьянский пер, 8 Крымская ул, 1 Крымская ул, 2 Крымская ул, 3 Крымская ул, 4 Крымская ул, 5 Крымская ул, 6 Крымская ул, 7 Крымская ул, 8 Крымская ул, 11 Крымская ул, 12 Крымская ул, 13 Крымская ул, 14 Крымская ул, 16 Крымская ул, 17 Крымская ул, 18 Крымская ул, 19 Крымская ул, 23 Крымская ул, 26 Крымская ул, 27 Крымская ул, 28 Крымская ул, 30 Крымская ул, 31 Крымская ул, 32 Крымская ул, 33 Крымская ул, 34 Крымская ул, 36 Крымская ул, 38 Крымская ул, 39 Крымская ул, 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Лермонтова ул, 38 Лермонтова ул, 39 Лермонтова ул, 40 Лермонтова ул, 41 стр.2 Лермонтова ул, 41/1 Лермонтова ул, 42 Лермонтова ул, 43 Лермонтова ул, 45 Лермонтова ул, 47 Лермонтова ул, 48 Лермонтова ул, 50 Лермонтова ул, 52 Лермонтова ул, 54 Лермонтова ул, 56 Малая Подгорная ул, 1 Малая Подгорная ул, 1а Малая Подгорная ул, 2а Малая Подгорная ул, 3а Малая Подгорная ул, 4 Малая Подгорная ул, 6 Малая Подгорная ул, 9 Малая Подгорная ул, 11 Малая Подгорная ул, 11/1 Мало-Кирпичный пер, 1 Мало-Кирпичный пер, 4/1 Мало-Кирпичный пер, 5 Мало-Кирпичный пер, 6 Мариинский пер, 4 Мариинский пер, 8 Мариинский пер, 8а Мариинский пер, 8Б Мариинский пер, 8в Мариинский пер, 10 Мариинский пер, 11 Мариинский пер, 13 Мариинский пер, 15 Мариинский пер, 16 Мариинский пер, 17 стр.1 Мариинский пер, 17 стр.2 Мариинский пер, 18 Мариинский пер, 19 Мельничная ул, 2Б Мельничная ул, 7 Мельничная ул, 7а Мельничная ул, 10 Мельничная ул, 11 Мельничная ул, 12 Мельничная ул, 14 Мельничная ул, 16 Мельничная ул, 18 Мельничная ул, 19 Мельничная ул, 19/1 Мельничная ул, 20 Мельничная ул, 23 Мельничная ул, 23 корпус 1 Мельничная ул, 27 Мельничная ул, 29 Мельничная ул, 29/1 Мельничная ул, 30 Мельничная ул, 31 Мельничная ул, 32 Мельничная ул, 33 Мельничная ул, 35 Мельничная ул, 35/1 Мельничная ул, 38 Мельничная ул, 38а Мельничная ул, 38Б Мельничная ул, 38в Мельничная ул, 40 Мельничная ул, 45а Мельничная ул, 47 Мельничная ул, 51 Мельничная ул, 53 Мельничная ул, 55 Мельничная ул, 59 Мельничная ул, 61 Мельничная ул, 63 Мельничная ул, 65 Мельничная ул, 67 Мельничная ул, 69 Мельничная ул, 71 Мельничная ул, 73 Мельничная ул, 73а Мельничная ул, 75 Мельничная ул, 75а Мельничная ул, 77 Мельничная ул, 79 Мельничный пер, 4 Мельничный пер, 5 Мельничный пер, 7 Механический пер, 1 Механический пер, 3 Механический пер, 8 Механический пер, 10 Механический пер, 13 Механический пер, 15 Механический пер, 19 Мясокомбинат п, 2 Мясокомбинат п, 4а Мясокомбинат п, 5 Мясокомбинат п, 5Б Мясокомбинат п, 5в Мясокомбинат п, 6 Мясокомбинат п, 8 Мясокомбинат п, 8/1 Мясокомбинат п, 11 Мясокомбинат п, 15 Мясокомбинат п, 16 Мясокомбинат п, 31 Мясокомбинат п, 32 Мясокомбинат п, 38 Мясокомбинат п, 38 стр.1 Мясокомбинат п, 39 Мясокомбинат п, 42 Мясокомбинат п, 42а Мясокомбинат п, 43 Мясокомбинат п, 44 Мясокомбинат п, 45 Мясокомбинат п, 47 Мясокомбинат п, 50 Мясокомбинат п, 51 Мясокомбинат п, 51/2 Мясокомбинат п, 53 Мясокомбинат п, 54 Мясокомбинат п, 55 Мясокомбинат п, 64/1 стр.1 Мясокомбинат п, 73 Мясокомбинат п, 74 Мясокомбинат п, 74/1 Мясокомбинат п, 77 Мясокомбинат п, 77/1 Мясокомбинат п, 77а Мясокомбинат п, 81а Мясокомбинат п, 86 Мясокомбинат п, 91 Мясокомбинат п, 92а Мясокомбинат п, 95 Мясокомбинат п, 98 Набережная Озера ул, 12 Набережная Озера ул, 22 Набережная Озера ул, 2Б Набережная реки Томи ул, 19 Набережная реки Томи ул, 19/1 Набережная реки Томи ул, 19а Набережная реки Томи ул, 27 Набережная реки Томи ул, 29 Невская ул, 10 Невская ул, 14 Некрасова пер, 3 Некрасова пер, 4 Некрасова пер, 5 Некрасова пер, 10 Некрасова пер, 11 Некрасова пер, 12 Некрасова пер, 23 Некрасова пер, 25 Нижне-Луговая ул, 1 Нижне-Луговая ул, 2 Нижне-Луговая ул, 2/1 Нижне-Луговая ул, 4 Нижне-Луговая ул, 5 Нижне-Луговая ул, 11 Нижне-Луговая ул, 12 Нижне-Луговая ул, 12 стр. 2 Нижне-Луговая ул, 12 стр. 4 Нижне-Луговая ул, 12 стр. 6 Нижне-Луговая ул, 12 стр. 7 Нижне-Луговая ул, 12/13 Нижне-Луговая ул, 12Б Нижне-Луговая ул, 13/1 Нижне-Луговая ул, 14 Нижне-Луговая ул, 14а Нижне-Луговая ул, 14Б Нижне-Луговая ул, 16 стр. 2 Нижне-Луговая ул, 16 стр. 20 Нижне-Луговая ул, 16/1 Нижне-Луговая ул, 16/1 стр.5 Нижне-Луговая ул, 16а Нижне-Луговая ул, 17 Нижне-Луговая ул, 18 Нижне-Луговая ул, 18 стр. 2 Нижне-Луговая ул, 18 стр. 4 Нижне-Луговая ул, 18 стр. 5 Нижне-Луговая ул, 18 стр. 6 Нижне-Луговая ул, 21а Нижне-Луговая ул, 33 строение 1 Нижне-Луговая ул, 43 Нижне-Луговая ул, 45а Нижне-Луговая ул, 47 Нижне-Луговая ул, 85 Нижне-Луговая ул, 85а Нижне-Луговая ул, 85а строение 7 Нижне-Луговая ул, 87 Нижне-Луговая ул, 87/1 Нижне-Луговая ул, 87/2 Нижне-Луговая ул, 87/3 Нижне-Луговая ул, 87/5 стр, 4 Нижне-Луговая ул, 87/5 стр. 2 Нижне-Луговая ул, 87/5 стр. 8 Нижне-Луговая ул, 87/6 Нижне-Луговая ул, 87/7 Нижне-Луговая ул, 87а Нижне-Луговая ул, 87Б Нижне-Луговая ул, 87в Нижне-Луговая ул, 87г Нижне-Луговая ул, 105 стр.1 Нижне-Луговая ул, 109Б Нижне-Луговая ул, 111 Нижне-Луговая ул, 111 стр, 3 Нижне-Луговая ул, 111 стр. 9 Ново-Ачинская ул, 7а Ново-Ачинская ул, 7Б Ново-Ачинская ул, 8 Ново-Ачинская ул, 10 Ново-Ачинская ул, 12 Ново-Ачинская ул, 13А Ново-Ачинская ул, 14 Ново-Ачинская ул, 14Б Ново-Станционный пер, 7 Ново-Станционный пер, 9 Ново-Станционный пер, 16 Ново-Станционный пер, 20 Ново-Станционный пер, 21 Ново-Станционный пер, 26 Ново-Станционный пер, 28 Ново-Станционный пер, 30 Новороссийская ул, 2 Новороссийская ул, 3 Новороссийская ул, 7 Новороссийская ул, 9 Новороссийская ул, 15 Новороссийская ул, 19 Обруб ул, 2 Обруб ул, 4 Обруб ул, 6 Обруб ул, 8 Обруб ул, 10 Обруб ул, 10/1 Обруб ул, 10а Обская ул, 4 Обская ул, 6 Обская ул, 7 стр.1 Обская ул, 8 Обская ул, 9 Обская ул, 12 Обская ул, 16 Обская ул, 27/1 Обская ул, 29 Обская ул, 30 Обская ул, 50 Обская ул, 52 Обская ул, 54 Обская ул, 56 Октябрьская ул, 48 Октябрьская ул, 50 Октябрьская ул, 52 Октябрьская ул, 54/1 Октябрьская ул, 55 Октябрьская ул, 56 Октябрьская ул, 57 Октябрьская ул, 58 Октябрьская ул, 59 Октябрьская ул, 60 Октябрьская ул, 62 Октябрьская ул, 65 Октябрьская ул, 66 Октябрьская ул, 67 Октябрьская ул, 69 Октябрьская ул, 69а Октябрьская ул, 71 Октябрьская ул, 73 Октябрьская ул, 73/1 Октябрьская ул, 73а Октябрьская ул, 75 Октябрьский Взвоз ул, 1 Октябрьский Взвоз ул, 4 Омская ул, 1 Омская ул, 2 Омская ул, 3 Омская ул, 4 Омская ул, 4 стр.2 Омская ул, 4/1 Омская ул, 5 Омская ул, 5/1 Омская ул, 7 Омская ул, 9 Омская ул, 11 Омская ул, 17 Омская ул, 17а Омская ул, 21 Омская ул, 25 Омская ул, 27 Омская ул, 29 Омская ул, 31 Омская ул, 35 Омская ул, 37 Омская ул, 39 Омская ул, 41 Омская ул, 43 Омская ул, 45 Омская ул, 51 Омская ул, 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Пролетарская ул, 4 Пролетарская ул, 7 Пролетарская ул, 9 Пролетарская ул, 9а Пролетарская ул, 10 Пролетарская ул, 12 Пролетарская ул, 13 Пролетарская ул, 14 Пролетарская ул, 15 Пролетарская ул, 16 Пролетарская ул, 17 Пролетарская ул, 18 Пролетарская ул, 18а Пролетарская ул, 19 Пролетарская ул, 25 Пролетарская ул, 27 Пролетарская ул, 32 Пролетарская ул, 33 Пролетарская ул, 33 стр.2 Пролетарская ул, 33/2 Пролетарская ул, 34 Пролетарская ул, 35 Пролетарская ул, 36 стр.1 Пролетарская ул, 36 стр.2 Пролетарская ул, 37 Пролетарская ул, 38 Пролетарская ул, 38/1 Пролетарская ул, 38/2 Пролетарская ул, 38/3 Пролетарская ул, 38/4 Пролетарская ул, 38/6 Пролетарская ул, 38/7 Пролетарская ул, 38а Пролетарская ул, 38в Пролетарская ул, 38в стр.1 Пролетарская ул, 38в стр.4 Пролетарская ул, 38в стр.5 Пролетарская ул, 38в стр.6 Пролетарская ул, 39 Пролетарская ул, 41 Пролетарская ул, 42 Пролетарская ул, 42/1 Пролетарская ул, 43 Пролетарская ул, 43а Пролетарская ул, 44 Пролетарская ул, 45 Пролетарская ул, 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Рылеева пер, 1а Рылеева пер, 2 Рылеева пер, 6 Рылеева пер, 8 Сакко пер, 1 Сакко пер, 2 Сакко пер, 2 стр.3 Сакко пер, 2 стр.7 Сакко пер, 2 стр.9 Сакко пер, 4 Сакко пер, 9 Сакко пер, 11 Сакко пер, 18 Сакко пер, 23 Сакко пер, 25 Сакко пер, 27 Сакко пер, 27 стр.1 Свердлова ул, 1 Свердлова ул, 3 Свердлова ул, 3 строение 1 Свердлова ул, 3 строение 1 кв.1 Свердлова ул, 5 Свердлова ул, 6 Свердлова ул, 7 Свердлова ул, 9 Свердлова ул, 11 Свердлова ул, 17 Светлый пер, 4 Светлый пер, 11 Светлый пер, 21 Светлый пер, 22 Светлый пер, 23 Светлый пер, 24 Светлый пер, 24 стр, 1 Светлый пер, 30 Светлый пер, 32 Светлый пер, 35 Светлый пер, 36 Светлый пер, 38 Светлый пер, 40 Светлый пер, 40а Светлый пер, 40Б Севастопольская ул, 1 Севастопольская ул, 3 Севастопольская ул, 4 стр.1 Севастопольская ул, 5 Севастопольская ул, 7 стр.1 Севастопольская ул, 10 Севастопольская ул, 16 Севастопольская ул, 18 Севастопольская ул, 20 Севастопольская ул, 22 Севастопольская ул, 23 Севастопольская ул, 24 Севастопольская ул, 26 Севастопольская ул, 28 Севастопольская ул, 31 Севастопольская ул, 32 Севастопольская ул, 33 Севастопольская ул, 34 Севастопольская ул, 36 Севастопольская ул, 37 Севастопольская ул, 38 Севастопольская ул, 39 Севастопольская ул, 41 Севастопольская ул, 43 Севастопольская ул, 45 Севастопольская ул, 46 Севастопольская ул, 47 Севастопольская ул, 50 Севастопольская ул, 51 Севастопольская ул, 52 Севастопольская ул, 53 Севастопольская ул, 54 Севастопольская ул, 55 Севастопольская ул, 67 Севастопольская ул, 71 Севастопольская ул, 77 Севастопольская ул, 79 Севастопольская ул, 86 Севастопольская ул, 88 Севастопольская ул, 93 Севастопольская ул, 95 Севастопольская ул, 96 Севастопольская ул, 98 Севастопольская ул, 99 Севастопольская ул, 104 Севастопольская ул, 106 Севастопольская ул, 108 Севастопольская ул, 115 Севастопольская ул, 118 Севастопольская ул, 119 Севастопольская ул, 120 Севастопольская ул, 121 Севастопольская ул, 122 Севастопольская ул, 124 Севастопольская ул, 124/1 Севастопольская ул, 125 Севастопольская ул, 126 Севастопольская ул, 127 Севастопольская ул, 129 Севастопольская ул, 130 Севастопольская ул, 132 Севастопольская ул, 136 Севастопольская ул, 138 Севастопольская ул, 139 Севастопольская ул, 141 Севастопольская ул, 143 Севастопольская ул, 144 Севастопольская ул, 145 Севастопольская ул, 146 Севастопольская ул, 147 Севастопольская ул, 150 Севастопольская ул, 151 Севастопольская ул, 152 Севастопольская ул, 153 Севастопольская ул, 154 Севастопольская ул, 155 Севастопольская ул, 156 Севастопольская ул, 156а Севастопольская ул, 158 Севастопольская ул, 159 Севастопольская ул, 160 Севастопольская ул, 162 Севастопольская ул, 163 Севастопольская ул, 164 Севастопольская ул, 165 Севастопольская ул, 166 Севастопольская ул, 169 Севастопольская ул, 170 Севастопольская ул, 172 Севастопольская ул, 174 Северо-Каштачная ул, 81/2 Северо-Каштачная ул, 91 Совпартшкольный пер, 1 Совпартшкольный пер, 2 Совпартшкольный пер, 2/1 Совпартшкольный пер, 2а Совпартшкольный пер, 3 Совпартшкольный пер, 6 Совпартшкольный пер, 6а Совпартшкольный пер, 7 Совпартшкольный пер, 10 Совпартшкольный пер, 10а Совпартшкольный пер, 12 Совпартшкольный пер, 12/1 Совпартшкольный пер, 13 Совпартшкольный пер, 13 стр.1 Совпартшкольный пер, 13/1 Совпартшкольный пер, 13/2 Средне-Кирпичная ул, 1 Средне-Кирпичная ул, 4 Средне-Кирпичная ул, 5 Средне-Кирпичная ул, 5/1 Средне-Кирпичная ул, 6 Средне-Кирпичная ул, 7 Средне-Кирпичная ул, 7 стр.1 Средне-Кирпичная ул, 7а Средне-Кирпичная ул, 8 Средне-Кирпичная ул, 9 Средне-Кирпичная ул, 9а Средне-Кирпичная ул, 9Б Средне-Кирпичная ул, 10 Средне-Кирпичная ул, 11 Средне-Кирпичная ул, 11/1 Средне-Кирпичная ул, 11/2 Средне-Кирпичная ул, 12 Средне-Кирпичная ул, 12/1 Средне-Кирпичная ул, 13 Средне-Кирпичная ул, 13 стр.1 Средне-Кирпичная ул, 14 Средне-Кирпичная ул, 14/1 Средне-Кирпичная ул, 15 Средне-Кирпичная ул, 16 Средне-Кирпичная ул, 18 Средне-Кирпичная ул, 20 Средне-Кирпичная ул, 22 Средне-Кирпичная ул, 24а Средне-Кирпичная ул, 30 Средне-Кирпичная ул, 32 Средне-Кирпичная ул, 32/1 Стрелочный пер, 2 Стрелочный пер, 3 Стрелочный пер, 4 Стрелочный пер, 4а Стрелочный пер, 6 Стрелочный пер, 7 Стрелочный пер, 8 Стрелочный пер, 9 Стрелочный пер, 10 Стрелочный пер, 11 Стрелочный пер, 12 Стрелочный пер, 13 Стрелочный пер, 14 Стрелочный пер, 15 Стрелочный пер, 16 Стрелочный пер, 17 Стрелочный пер, 18 Стрелочный пер, 19 Стрелочный пер, 19а Стрелочный пер, 20 Стрелочный пер, 21 Стрелочный пер, 23 Стрелочный пер, 25 Стрелочный пер, 27 Стрелочный пер, 28 Стрелочный пер, 29 Стрелочный пер, 30 Стрелочный пер, 31 Стрелочный пер, 32 Стрелочный пер, 33 Стрелочный пер, 35 Стрелочный пер, 37 Стрелочный пер, 39 Стрелочный пер, 40 Стрелочный пер, 41 Стрелочный пер, 42 Стрелочный пер, 43 Строевая ул, 4 Строевая ул, 7 Строевая ул, 9 Строевая ул, 13 Строевая ул, 26 Строевая ул, 37 Строевая ул, 38 Строевая ул, 39 стр. 1 Строевая ул, 41 квартира 1 Строевая ул, 44а Строевая ул, 46 Строевая ул, 48 Строевая ул, 50 Строительный пер, 2 Строительный пер, 3 Строительный пер, 3а Строительный пер, 4 Строительный пер, 5 Строительный пер, 5а Строительный пер, 6 Строительный пер, 9 Строительный пер, 10 Строительный пер, 11 Строительный пер, 12 Строительный пер, 14 Строительный пер, 15 Строительный пер, 18 Сухоозерный пер, 5 Сухоозерный пер, 6 Сухоозерный пер, 7 Сухоозерный пер, 7а Сухоозерный пер, 13 Сухоозерный пер, 13/1 Сухоозерный пер, 13а Тихий пер, 2 Тихий пер, 3 Тихий пер, 4 Тихий пер, 4 кв.2 Тихий пер, 4/1 Тихий пер, 5 Тихий пер, 6 Тихий пер, 6 кв. 1 Тихий пер, 6а Тихий пер, 9 Тихий пер, 12 Тихий пер, 14 Тихий пер, 15а Тихий пер, 16 Тихий пер, 16а Тихий пер, 17 Тихий пер, 18а Тихий пер, 20 Тихий пер, 20а Тихий пер, 23а Тихий пер, 25 Тихий пер, 25/1 Тихий пер, 25/2 Тихий пер, 27 Тихий пер, 27/1 Тихий пер, 28 Тихий пер, 32 Тихий пер, 34 Тихий пер, 39 «Тихий пер, 39 » Тихий пер, 40 Тихий пер, 44 Тихий пер, 46 Тихий пер, 48 Тихий пер, 49 Тихий пер, 52 Тихий пер, 54 Тихий пер, 55 Тихий пер, 57 Тихий пер, 61 Трудовая ул, 1 Трудовая ул, 3 Трудовая ул, 5 Трудовая ул, 6 Трудовая ул, 6/1 Трудовая ул, 8 Трудовая ул, 9 Трудовая ул, 10 Трудовая ул, 11 Трудовая ул, 11/1 Трудовая ул, 11/2 Трудовая ул, 12 Трудовая ул, 12а Трудовая ул, 14а Трудовая ул, 17 Трудовая ул, 18 Трудовая ул, 18/1 Трудовая ул, 19 Трудовая ул, 20 Трудовая ул, 22 Трудовая ул, 22/1 Трудовая ул, 24 Тупиковый пер, 1 Тупиковый пер, 2в Тупиковый пер, 4 Тупиковый пер, 5 строение 1 Тупиковый пер, 11 Тупиковый пер, 14 Тупиковый пер, 15 Тупиковый пер, 16 Тупиковый пер, 16 корпус 1 Тупиковый пер, 16а Тупиковый пер, 17 Тупиковый пер, 21 Тупиковый пер, 25 Тупиковый пер, 25А Тупиковый пер, 31 Урицкого ул, 19 Урицкого ул, 22 Урицкого ул, 24 Урицкого ул, 25 Урицкого ул, 28 Урицкого ул, 30 Урожайный пер, 4 Урожайный пер, 15 Урожайный пер, 23 Урожайный пер, 24 Урожайный пер, 25 Урожайный пер, 26а Урожайный пер, 27 Урожайный пер, 27/1 Урожайный пер, 27Б Урожайный пер, 28 Урожайный пер, 28в Урожайный пер, 28г Урожайный пер, 29/1 Успенского пер, 2 Успенского пер, 4 Успенского пер, 6 Успенского пер, 8а Успенского пер, 10 Усть-Керепеть ул, 4 Усть-Керепеть ул, 8 Усть-Керепеть ул, 9 Усть-Керепеть ул, 10 Усть-Керепеть ул, 11 Усть-Керепеть ул, 14 Усть-Керепеть ул, 16 Усть-Керепеть ул, 17 Усть-Керепеть ул, 18 Усть-Керепеть ул, 20 Усть-Керепеть ул, 20 корпус 3 Усть-Керепеть ул, 20 стр.4 Усть-Керепеть ул, 22 стр.1 Усть-Керепеть ул, 23 Усть-Керепеть ул, 32/1 Усть-Керепеть ул, 34 Усть-Керепеть ул, 36 Усть-Керепеть ул, 52а Усть-Керепеть ул, 59 Усть-Керепеть ул, 61а стр.1 Усть-Керепеть ул, 65 Усть-Керепеть ул, 70 Усть-Керепеть ул, 80 Усть-Керепеть ул, 86 Усть-Керепеть ул, 87 Усть-Керепеть ул, 88 Усть-Керепеть ул, 89 Усть-Керепеть ул, 92 Усть-Керепеть ул, 92а Усть-Керепеть ул, 93 Усть-Керепеть ул, 94 Усть-Керепеть ул, 98 Усть-Керепеть ул, 99 Усть-Керепеть ул, 99 стр.2 Усть-Керепеть ул, 101 Усть-Керепеть ул, 104 Усть-Керепеть ул, 108 Усть-Керепеть ул, 108 стр.2 Усть-Керепеть ул, 109 Усть-Керепеть ул, 112 Усть-Керепеть ул, 113 Усть-Керепеть ул, 115а 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Чепалова ул, 17 Чепалова ул, 18 Чепалова ул, 19 Чепалова ул, 20 Чепалова ул, 22 Чепалова ул, 24 Чепалова ул, 25 Чепалова ул, 26 Чепалова ул, 27 Чепалова ул, 29 Чепалова ул, 30 Чепалова ул, 31 Чепалова ул, 34 Чепалова ул, 42 Чепалова ул, 44 Черемошинский пер, 3 Черемошинский пер, 4 Черемошинский пер, 5 Черемошинский пер, 6 Черемошинский пер, 6а Черемошинский пер, 8а Черемошинский пер, 10 Черемошинский пер, 10а Черемошинский пер, 11 Черемошинский пер, 13 Черемошинский пер, 15 Черемошинский пер, 17 Черемошинский пер, 19 Чернышевского пер, 3 стр.2 Чернышевского пер, 4 Чернышевского пер, 5 Чернышевского пер, 6 Чернышевского пер, 9 Чернышевского пер, 11 Чернышевского пер, 12 Чернышевского пер, 13 Чернышевского пер, 14/1 Чернышевского пер, 15 Чернышевского пер, 19 Чернышевского пер, 21 Чернышевского пер, 22 Чернышевского пер, 24 Чернышевского пер, 26 Чернышевского пер, 26 стр.1 Чехова пер, 3 Чехова пер, 4 Чехова пер, 5 Чехова пер, 6 Чехова пер, 11 Чехова пер, 12 Чехова пер, 14 стр.1 Чехова 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«Томскводоканал» просит жителей на время отключения держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений, а также произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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