18+
18+
РЕКЛАМА

Жители более 3000 домов на сутки останутся без воды 11 декабря

ЖКХ, Томские новости, отключение воды когда дадут воды вырубили включили интересные новости Томска график отключения Жители более 3000 домов на сутки останутся без воды 11 декабря

В понедельник, 11 декабря, жителей более трех тысяч домов Ленинского и Октябрьского районов Томска ожидает масштабное отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Оно связано с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения. Бригады «Томскводоканала» переврежут новые водопроводные линии диаметром 500 мм по пер. Проектируемый и диаметром 600 мм на участке ул. Ачинской от ул. Белозерской до ул. Яковлева. Предполагается, что это обеспечит надежность и бесперебойность холодного водоснабжения для жителей Ленинского и Октябрьского районов.

На время проведения работ, с 9.30 понедельника, 11 декабря, до 9.00 вторника, 12 декабря, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

  1. 5 Армии ул, 1
  2. 5 Армии ул, 1а
  3. 5 Армии ул, 3
  4. 5 Армии ул, 3/1
  5. 5 Армии ул, 4 стр.4
  6. 5 Армии ул, 5
  7. 5 Армии ул, 5/1
  8. 5 Армии ул, 5а
  9. 5 Армии ул, 6
  10. 5 Армии ул, 7
  11. 5 Армии ул, 9
  12. 5 Армии ул, 9а
  13. 5 Армии ул, 9Б
  14. 5 Армии ул, 10
  15. 5 Армии ул, 10а
  16. 5 Армии ул, 11
  17. 5 Армии ул, 11/с1
  18. 5 Армии ул, 11а
  19. 5 Армии ул, 12
  20. 5 Армии ул, 13
  21. 5 Армии ул, 13а
  22. 5 Армии ул, 13Б
  23. 5 Армии ул, 14
  24. 5 Армии ул, 15
  25. 5 Армии ул, 15 стр.1
  26. 5 Армии ул, 16
  27. 5 Армии ул, 18
  28. 5 Армии ул, 18а
  29. 5 Армии ул, 20
  30. 5 Армии ул, 21
  31. 5 Армии ул, 21а
  32. 5 Армии ул, 22
  33. 5 Армии ул, 23
  34. 5 Армии ул, 24
  35. 5 Армии ул, 25
  36. 5 Армии ул, 26
  37. 5 Армии ул, 28
  38. 5 Армии ул, 28/1
  39. 5 Армии ул, 29
  40. 5 Армии ул, 29/1
  41. 5 Армии ул, 29а
  42. 5 Армии ул, 31
  43. 5 Армии ул, 36
  44. 5 Армии ул, 38
  45. 5 Армии ул, 40
  46. 5 Армии ул, 42
  47. 1905 года пер, 5а
  48. 1905 года пер, 5а стр.2
  49. 1905 года пер, 6
  50. 1905 года пер, 6 стр.1
  51. 1905 года пер, 6а
  52. 1905 года пер, 7
  53. 1905 года пер, 7в
  54. 1905 года пер, 8
  55. 1905 года пер, 8/1
  56. 1904 года пер, 9/1
  57. 1905 года пер, 11
  58. 1905 года пер, 14
  59. 1905 года пер, 14/1
  60. 1905 года пер, 14а
  61. 1905 года пер, 14Б
  62. 1905 года пер, 15
  63. 1905 года пер, 18
  64. 1905 года пер, 20
  65. Ангарская ул, 5
  66. Ангарская ул, 6
  67. Ангарская ул, 8
  68. Ангарская ул, 9
  69. Ангарская ул, 11
  70. Ангарская ул, 15
  71. Ангарская ул, 17
  72. Ангарская ул, 18
  73. Ангарская ул, 19
  74. Ангарская ул, 20
  75. Ангарская ул, 21
  76. Ангарская ул, 23
  77. Ангарская ул, 25
  78. Ангарская ул, 27
  79. Ангарская ул, 29
  80. Ангарская ул, 33
  81. Ангарская ул, 35
  82. Ангарская ул, 37
  83. Ангарская ул, 38
  84. Ангарская ул, 40
  85. Ангарская ул, 44
  86. Ангарская ул, 46
  87. Ангарская ул, 48
  88. Ангарская ул, 50
  89. Ангарская ул, 69
  90. Ангарская ул, 71
  91. Ангарская ул, 72
  92. Ангарская ул, 73
  93. Ангарская ул, 75
  94. Ангарская ул, 77
  95. Ангарская ул, 97
  96. Анжерский пер, 2
  97. Анжерский пер, 4
  98. Анжерский пер, 6
  99. Анжерский пер, 8
  100. Анжерский пер, 9
  101. Анжерский пер, 11
  102. Анжерский пер, 14
  103. Анжерский пер, 16
  104. Анжерский пер, 19
  105. Анжерский пер, 21
  106. Анжерский пер, 22
  107. Анжерский пер, 24а
  108. Анжерский пер, 30
  109. Анжерский пер, 33
  110. Анжерский пер, 36
  111. Ачинская ул, 17
  112. Ачинская ул, 18
  113. Ачинская ул, 20
  114. Ачинская ул, 22
  115. Ачинская ул, 22т
  116. Барабинский пер, 1
  117. Барабинский пер, 3
  118. Барабинский пер, 4
  119. Барабинский пер, 5
  120. Барабинский пер, 6
  121. Барабинский пер, 7 стр.1
  122. Барабинский пер, 8
  123. Барабинский пер, 11
  124. Барабинский пер, 12
  125. Баранчуковский пер, 4
  126. Баранчуковский пер, 8
  127. Баранчуковский пер, 8а
  128. Баранчуковский пер, 10
  129. Баранчуковский пер, 14
  130. Баранчуковский пер, 19
  131. Баранчуковский пер, 21
  132. Баранчуковский пер, 23
  133. Баранчуковский пер, 31
  134. Баранчуковский пер, 31а
  135. Баранчуковский пер, 33а
  136. Баранчуковский пер, 35
  137. Баранчуковский пер, 37
  138. Баранчуковский пер, 41
  139. Баранчуковский пер, 41/1
  140. Баранчуковский пер, 43
  141. Белозерская ул, 2Б
  142. Белозерская ул, 8а
  143. Белозерская ул, 8Б
  144. Белозерская ул, 12/1
  145. Бердская ул, 1
  146. Бердская ул, 2
  147. Бердская ул, 3
  148. Бердская ул, 5
  149. Бердская ул, 7
  150. Бердская ул, 9
  151. Бердская ул, 9а
  152. Бердская ул, 11
  153. Бердская ул, 11/1
  154. Бердская ул, 11а
  155. Бердская ул, 12а
  156. Бердская ул, 12а стр. 5
  157. Бердская ул, 12а стр.7
  158. Бердская ул, 14
  159. Бердская ул, 15
  160. Бердская ул, 17
  161. Бердская ул, 18
  162. Бердская ул, 18Б
  163. Бердская ул, 18в
  164. Бердская ул, 18г
  165. Бердская ул, 18д
  166. Бердская ул, 19
  167. Бердская ул, 19а
  168. Бердская ул, 20
  169. Бердская ул, 21
  170. Бердская ул, 21 стр.3
  171. Бердская ул, 22а
  172. Бердская ул, 23
  173. Бердская ул, 25б
  174. Бердская ул, 27
  175. Бердская ул, 27 стр.1
  176. Бердская ул, 27 стр.2
  177. Бердская ул, 27 стр.3
  178. Бердская ул, 27 стр.5
  179. Бердская ул, 27 стр.7
  180. Бердская ул, 27 стр.13
  181. Бердская ул, 27 стр.15
  182. Бердская ул, 27/1
  183. Бердская ул, 27/2
  184. Бердская ул, 27/5
  185. Бердская ул, 27/6
  186. Бердская ул, 27а
  187. Береговая ул, 3
  188. Береговая ул, 5
  189. Береговая ул, 6
  190. Береговая ул, 7
  191. Береговая ул, 8
  192. Береговая ул, 9
  193. Береговая ул, 10
  194. Береговая ул, 11
  195. Береговая ул, 13
  196. Береговая ул, 15
  197. Береговая ул, 17
  198. Береговая ул, 18
  199. Береговая ул, 19
  200. Береговая ул, 21
  201. Береговая ул, 23
  202. Береговая ул, 25
  203. Береговая ул, 27
  204. Березовский пер, 4
  205. Березовский пер, 6
  206. Березовский пер, 7
  207. Березовский пер, 8
  208. Березовский пер, 9
  209. Березовский пер, 10
  210. Березовский пер, 12
  211. Березовский пер, 14
  212. Березовский пер, 18 стр.1
  213. Березовский пер, 18 стр.2
  214. Блок-Пост ул, 1
  215. Блок-Пост ул, 3
  216. Блок-Пост ул, 3Б
  217. Блок-Пост ул, 21 стр.1
  218. Блок-Пост ул, 24
  219. Блок-Пост ул, 39
  220. Блок-Пост ул, 39/3 стр.2
  221. Болотный пер, 3а
  222. Болотный пер, 5
  223. Болотный пер, 7
  224. Болотный пер, 7а
  225. Больничная ул, 11
  226. Больничная ул, 11г
  227. Больничный пер, 2а
  228. Больничный пер, 4
  229. Больничный пер, 9
  230. Больничный пер, 11
  231. Больничный пер, 12а
  232. Больничный пер, 13
  233. Больничный пер, 17
  234. Больничный пер, 19
  235. Больничный пер, 21
  236. Больничный пер, 23
  237. Больничный пер, 23а
  238. Большая Каштачная ул, 3
  239. Большая Каштачная ул, 12а
  240. Большая Каштачная ул, 34
  241. Большая Каштачная ул, 90
  242. Большая Каштачная ул, 229
  243. Большая Каштачная ул, 301
  244. Большая Каштачная ул, 323а
  245. Большая Каштачная ул, 323Б
  246. Большая Каштачная ул, 323в
  247. Большая Каштачная ул, 329/2
  248. Большая Каштачная ул, 329а стр.1
  249. Большая Каштачная ул, 329Б
  250. Большая Каштачная ул, 345
  251. Большая Каштачная ул, 345а
  252. Большая Каштачная ул, 345в
  253. Большая Каштачная ул, 345г
  254. Большая Каштачная ул, 345д
  255. Большая Каштачная ул, 345е
  256. Большая Каштачная ул, 346в
  257. Большая Каштачная ул, 371/1
  258. Большая Каштачная ул, 383 корпус 1
  259. Большая Подгорная ул, 1
  260. Большая Подгорная ул, 2а
  261. Большая Подгорная ул, 3
  262. Большая Подгорная ул, 5
  263. Большая Подгорная ул, 6
  264. Большая Подгорная ул, 7
  265. Большая Подгорная ул, 9
  266. Большая Подгорная ул, 10
  267. Большая Подгорная ул, 13
  268. Большая Подгорная ул, 17
  269. Большая Подгорная ул, 18
  270. Большая Подгорная ул, 19
  271. Большая Подгорная ул, 21/1
  272. Большая Подгорная ул, 22
  273. Большая Подгорная ул, 38
  274. Большая Подгорная ул, 40
  275. Большая Подгорная ул, 42
  276. Большая Подгорная ул, 43
  277. Большая Подгорная ул, 45
  278. Большая Подгорная ул, 46
  279. Большая Подгорная ул, 47
  280. Большая Подгорная ул, 48
  281. Большая Подгорная ул, 49
  282. Большая Подгорная ул, 50
  283. Большая Подгорная ул, 52
  284. Большая Подгорная ул, 53а
  285. Большая Подгорная ул, 54
  286. Большая Подгорная ул, 55
  287. Большая Подгорная ул, 56
  288. Большая Подгорная ул, 57
  289. Большая Подгорная ул, 61/1
  290. Большая Подгорная ул, 64
  291. Большая Подгорная ул, 66
  292. Большая Подгорная ул, 67
  293. Большая Подгорная ул, 70
  294. Большая Подгорная ул, 71
  295. Большая Подгорная ул, 73
  296. Большая Подгорная ул, 73 стр.2
  297. Большая Подгорная ул, 78
  298. Большая Подгорная ул, 80
  299. Большая Подгорная ул, 82
  300. Большая Подгорная ул, 85
  301. Большая Подгорная ул, 87
  302. Большая Подгорная ул, 90
  303. Большая Подгорная ул, 91а
  304. Большая Подгорная ул, 93
  305. Большая Подгорная ул, 95
  306. Большая Подгорная ул, 96
  307. Большая Подгорная ул, 97Б стр.1
  308. Большая Подгорная ул, 100
  309. Большая Подгорная ул, 101
  310. Большая Подгорная ул, 103
  311. Большая Подгорная ул, 105
  312. Большая Подгорная ул, 105а
  313. Большая Подгорная ул, 106
  314. Большая Подгорная ул, 109
  315. Большая Подгорная ул, 111
  316. Большая Подгорная ул, 112
  317. Большая Подгорная ул, 113
  318. Большая Подгорная ул, 115
  319. Большая Подгорная ул, 116
  320. Большая Подгорная ул, 117
  321. Большая Подгорная ул, 118/3
  322. Большая Подгорная ул, 118/4
  323. Большая Подгорная ул, 119а
  324. Большая Подгорная ул, 120
  325. Большая Подгорная ул, 121
  326. Большая Подгорная ул, 123
  327. Большая Подгорная ул, 124
  328. Большая Подгорная ул, 125
  329. Большая Подгорная ул, 126
  330. Большая Подгорная ул, 127
  331. Большая Подгорная ул, 127а
  332. Большая Подгорная ул, 127а стр.1
  333. Большая Подгорная ул, 129
  334. Большая Подгорная ул, 131
  335. Большая Подгорная ул, 133
  336. Большая Подгорная ул, 135
  337. Большая Подгорная ул, 137
  338. Большая Подгорная ул, 139
  339. Большая Подгорная ул, 139/1
  340. Большая Подгорная ул, 139/1 стр.1
  341. Большая Подгорная ул, 140
  342. Большая Подгорная ул, 141
  343. Большая Подгорная ул, 143
  344. Большая Подгорная ул, 144
  345. Большая Подгорная ул, 145
  346. Большая Подгорная ул, 147
  347. Большая Подгорная ул, 148
  348. Большая Подгорная ул, 148а
  349. Большая Подгорная ул, 149
  350. Большая Подгорная ул, 150
  351. Большая Подгорная ул, 151
  352. Большая Подгорная ул, 152
  353. Большая Подгорная ул, 153
  354. Большая Подгорная ул, 153/1
  355. Большая Подгорная ул, 155
  356. Большая Подгорная ул, 156
  357. Большая Подгорная ул, 157
  358. Большая Подгорная ул, 159
  359. Большая Подгорная ул, 159а
  360. Большая Подгорная ул, 160
  361. Большая Подгорная ул, 161
  362. Большая Подгорная ул, 162
  363. Большая Подгорная ул, 164
  364. Большая Подгорная ул, 166
  365. Большая Подгорная ул, 167
  366. Большая Подгорная ул, 168
  367. Большая Подгорная ул, 169
  368. Большая Подгорная ул, 170
  369. Большая Подгорная ул, 171
  370. Большая Подгорная ул, 172
  371. Большая Подгорная ул, 173
  372. Большая Подгорная ул, 175
  373. Большая Подгорная ул, 177
  374. Большая Подгорная ул, 179
  375. Большая Подгорная ул, 181
  376. Большая Подгорная ул, 182/1
  377. Большая Подгорная ул, 183
  378. Большая Подгорная ул, 184
  379. Большая Подгорная ул, 185
  380. Большая Подгорная ул, 186/1
  381. Большая Подгорная ул, 187
  382. Большая Подгорная ул, 189
  383. Большая Подгорная ул, 190
  384. Большая Подгорная ул, 191
  385. Большая Подгорная ул, 192
  386. Большая Подгорная ул, 193
  387. Большая Подгорная ул, 195
  388. Большая Подгорная ул, 197
  389. Большая Подгорная ул, 199
  390. Большая Подгорная ул, 199а
  391. Большая Подгорная ул, 200
  392. Большая Подгорная ул, 201
  393. Большая Подгорная ул, 201 стр.1
  394. Большая Подгорная ул, 202
  395. Большая Подгорная ул, 203
  396. Большая Подгорная ул, 203а
  397. Большая Подгорная ул, 203Б
  398. Большая Подгорная ул, 204
  399. Большая Подгорная ул, 204а
  400. Большая Подгорная ул, 204а стр.1
  401. Большая Подгорная ул, 207
  402. Большая Подгорная ул, 209
  403. Большая Подгорная ул, 211
  404. Большая Подгорная ул, 212
  405. Большая Подгорная ул, 212а
  406. Большая Подгорная ул, 213
  407. Большая Подгорная ул, 214
  408. Большая Подгорная ул, 214а
  409. Большая Подгорная ул, 215
  410. Большая Подгорная ул, 216
  411. Большая Подгорная ул, 217
  412. Большая Подгорная ул, 218
  413. Большая Подгорная ул, 219
  414. Большая Подгорная ул, 220
  415. Большая Подгорная ул, 221
  416. Большая Подгорная ул, 222
  417. Большая Подгорная ул, 224
  418. Большая Подгорная ул, 226
  419. Большая Подгорная ул, 228
  420. Большая Подгорная ул, 232
  421. Большая Подгорная ул, 236/1
  422. Большая Подгорная улица, 118
  423. Ванцетти пер, 2
  424. Ванцетти пер, 2а
  425. Ванцетти пер, 6
  426. Ванцетти пер, 6/1
  427. Ванцетти пер, 6/2
  428. Ванцетти пер, 6а
  429. Ванцетти пер, 9
  430. Ванцетти пер, 12
  431. Ванцетти пер, 18
  432. Ванцетти пер, 25
  433. Водяная ул, 2
  434. Водяная ул, 4
  435. Водяная ул, 5
  436. Водяная ул, 7
  437. Водяная ул, 8
  438. Водяная ул, 8/1
  439. Водяная ул, 9
  440. Водяная ул, 10
  441. Водяная ул, 11
  442. Водяная ул, 14 стр.1
  443. Водяная ул, 15
  444. Водяная ул, 15/1
  445. Водяная ул, 16 стр 1
  446. Водяная ул, 16 стр 2
  447. Водяная ул, 17
  448. Водяная ул, 17 стр.1
  449. Водяная ул, 18а
  450. Водяная ул, 19
  451. Водяная ул, 20
  452. Водяная ул, 21
  453. Водяная ул, 22
  454. Водяная ул, 23
  455. Водяная ул, 23а
  456. Водяная ул, 23Б
  457. Водяная ул, 23в
  458. Водяная ул, 24
  459. Водяная ул, 26
  460. Водяная ул, 28
  461. Водяная ул, 28 стр.2
  462. Водяная ул, 31
  463. Водяная ул, 31/1
  464. Водяная ул, 32
  465. Водяная ул, 33
  466. Водяная ул, 35
  467. Водяная ул, 36
  468. Водяная ул, 36а
  469. Водяная ул, 37
  470. Водяная ул, 38
  471. Водяная ул, 39
  472. Водяная ул, 40
  473. Водяная ул, 40/1
  474. Водяная ул, 40/2
  475. Водяная ул, 40/2 стр.4
  476. Водяная ул, 40/4
  477. Водяная ул, 41
  478. Водяная ул, 42
  479. Водяная ул, 45
  480. Водяная ул, 46
  481. Водяная ул, 48
  482. Водяная ул, 49а
  483. Водяная ул, 50
  484. Водяная ул, 51
  485. Водяная ул, 52
  486. Водяная ул, 53
  487. Водяная ул, 58
  488. Водяная ул, 59
  489. Водяная ул, 59 стр.1
  490. Водяная ул, 59 стр.3
  491. Водяная ул, 60
  492. Водяная ул, 61
  493. Водяная ул, 61 стр. 1
  494. Водяная ул, 61/3
  495. Водяная ул, 62
  496. Водяная ул, 63
  497. Водяная ул, 64
  498. Водяная ул, 65
  499. Водяная ул, 65 стр. 1
  500. Водяная ул, 65 стр. 6
  501. Водяная ул, 65 стр. 7
  502. Водяная ул, 65 стр. 8
  503. Водяная ул, 65 стр. 9
  504. Водяная ул, 65а
  505. Водяная ул, 66
  506. Водяная ул, 68
  507. Водяная ул, 68а
  508. Водяная ул, 70
  509. Водяная ул, 72
  510. Водяная ул, 78
  511. Водяная ул, 78 стр.1
  512. Водяная ул, 78 стр.3
  513. Водяная ул, 78 стр.5
  514. Водяная ул, 78 стр.7
  515. Водяная ул, 80
  516. Водяная ул, 84
  517. Водяная ул, 84 стр. 1
  518. Водяная ул, 86а
  519. Водяная ул, 88
  520. Водяная ул, 90
  521. Водяная ул, 90/5
  522. Водяная ул, 90/10
  523. Водяная ул, 90/10 стр.1
  524. Водяная ул, 90/12
  525. Водяная ул, 90/14
  526. Водяной 1-й пер, 1
  527. Водяной 1-й пер, 2
  528. Водяной 1-й пер, 3
  529. Водяной 1-й пер, 4
  530. Водяной 1-й пер, 5
  531. Водяной 1-й пер, 6
  532. Водяной 1-й пер, 7
  533. Водяной 1-й пер, 8
  534. Водяной 1-й пер, 10
  535. Водяной 2-й пер, 1
  536. Водяной 2-й пер, 2
  537. Водяной 2-й пер, 3
  538. Водяной 2-й пер, 4
  539. Водяной 2-й пер, 5
  540. Водяной 2-й пер, 6
  541. Войкова пер, 1
  542. Войкова пер, 2а
  543. Войкова пер, 4
  544. Войкова ул, 1
  545. Войкова ул, 2
  546. Войкова ул, 2/1
  547. Войкова ул, 2/2
  548. Войкова ул, 2а
  549. Войкова ул, 2Б
  550. Войкова ул, 3
  551. Войкова ул, 3а
  552. Войкова ул, 4
  553. Войкова ул, 4а
  554. Войкова ул, 6 стр.3
  555. Войкова ул, 7
  556. Войкова ул, 8
  557. Войкова ул, 8 стр.2
  558. Войкова ул, 8 стр.2/1
  559. Войкова ул, 8 стр.3
  560. Войкова ул, 8 стр.4
  561. Войкова ул, 8 стр.7
  562. Войкова ул, 8/6
  563. Войкова ул, 9
  564. Войкова ул, 10
  565. Войкова ул, 12
  566. Войкова ул, 13
  567. Войкова ул, 13/1
  568. Войкова ул, 13а
  569. Войкова ул, 14
  570. Войкова ул, 14/1
  571. Войкова ул, 15а
  572. Войкова ул, 16/2
  573. Войкова ул, 18
  574. Войкова ул, 19
  575. Войкова ул, 20
  576. Войкова ул, 21
  577. Войкова ул, 22
  578. Войкова ул, 22/1
  579. Войкова ул, 23
  580. Войкова ул, 24
  581. Войкова ул, 25
  582. Войкова ул, 27
  583. Войкова ул, 29
  584. Войкова ул, 31
  585. Войкова ул, 32
  586. Войкова ул, 34
  587. Войкова ул, 35
  588. Войкова ул, 36
  589. Войкова ул, 37
  590. Войкова ул, 38
  591. Войкова ул, 39
  592. Войкова ул, 41
  593. Войкова ул, 43а
  594. Войкова ул, 45
  595. Войкова ул, 47
  596. Войкова ул, 47/1
  597. Войкова ул, 47/2
  598. Войкова ул, 51 стр.3
  599. Войкова ул, 51 стр.4
  600. Войкова ул, 51/5
  601. Войкова ул, 51/6
  602. Войкова ул, 51/7
  603. Войкова ул, 55
  604. Войкова ул, 57
  605. Войкова ул, 58
  606. Войкова ул, 58а
  607. Войкова ул, 59а
  608. Войкова ул, 60
  609. Войкова ул, 61
  610. Войкова ул, 64
  611. Войкова ул, 64/1
  612. Войкова ул, 68
  613. Войкова ул, 68/1
  614. Войкова ул, 70
  615. Войкова ул, 78
  616. Войкова ул, 80
  617. Войкова ул, 82
  618. Войкова ул, 82Б
  619. Войкова ул, 84
  620. Войкова ул, 84а
  621. Войкова ул, 84Б
  622. Войкова ул, 86
  623. Героев Чубаровцев ул, 2
  624. Героев Чубаровцев ул, 6 стр.10
  625. Героев Чубаровцев ул, 9
  626. Героев Чубаровцев ул, 10
  627. Героев Чубаровцев ул, 13
  628. Героев Чубаровцев ул, 18
  629. Героев Чубаровцев ул, 21
  630. Героев Чубаровцев ул, 22
  631. Героев Чубаровцев ул, 24
  632. Героев Чубаровцев ул, 24/А
  633. Героев Чубаровцев ул, 26
  634. Героев Чубаровцев ул, 28
  635. Героев Чубаровцев ул, 30
  636. Героев Чубаровцев ул, 30а
  637. Героев Чубаровцев ул, 30Б
  638. Героев Чубаровцев ул, 32/с1
  639. Героев Чубаровцев ул, 33/с1
  640. Героев Чубаровцев ул, 63
  641. Героев Чубаровцев ул, 69
  642. Героев-Чубаровцев ул, 30Б
  643. Горшковский пер, 1 стр. 1
  644. Горшковский пер, 2
  645. Горшковский пер, 5
  646. Горшковский пер, 9
  647. Горшковский пер, 10
  648. Горшковский пер, 14а
  649. Горшковский пер, 15а
  650. Горшковский пер, 16
  651. Горшковский пер, 20
  652. Горшковский пер, 21
  653. Горшковский пер, 22
  654. Горшковский пер, 24
  655. Горшковский пер, 26
  656. Горшковский пер, 28а
  657. Горшковский пер, 30
  658. Грибоедова ул, 4
  659. Грибоедова ул, 5
  660. Грибоедова ул, 6
  661. Грибоедова ул, 8
  662. Грибоедова ул, 13
  663. Грибоедова ул, 14
  664. Грибоедова ул, 15
  665. Грибоедова ул, 16
  666. Грибоедова ул, 17
  667. Грибоедова ул, 18
  668. Грибоедова ул, 19
  669. Грибоедова ул, 21
  670. Грибоедова ул, 22
  671. Грибоедова ул, 24
  672. Грибоедова ул, 25
  673. Грибоедова ул, 26
  674. Грибоедова ул, 27
  675. Грибоедова ул, 28
  676. Грибоедова ул, 29
  677. Грибоедова ул, 30
  678. Грибоедова ул, 34
  679. Грибоедова ул, 35
  680. Грибоедова ул, 36
  681. Дальне-Ключевская ул, 3
  682. Дальне-Ключевская ул, 5
  683. Дальне-Ключевская ул, 6
  684. Дальне-Ключевская ул, 8
  685. Дальне-Ключевская ул, 11
  686. Дальне-Ключевская ул, 14
  687. Дальне-Ключевская ул, 16
  688. Дальне-Ключевская ул, 16а
  689. Дальне-Ключевская ул, 16Б
  690. Дальне-Ключевская ул, 18
  691. Дальне-Ключевская ул, 18/1
  692. Дальне-Ключевская ул, 18а стр.1
  693. Дальне-Ключевская ул, 18Б
  694. Дальне-Ключевская ул, 19
  695. Дальне-Ключевская ул, 25а
  696. Дальне-Ключевская ул, 25Б
  697. Дербышевский пер, 1
  698. Дербышевский пер, 5
  699. Дербышевский пер, 7
  700. Дербышевский пер, 8
  701. Дербышевский пер, 12
  702. Дербышевский пер, 14
  703. Дербышевский пер, 15
  704. Дербышевский пер, 17
  705. Дербышевский пер, 19
  706. Дербышевский пер, 22
  707. Дербышевский пер, 24
  708. Дербышевский пер, 26
  709. Дербышевский пер, 26а
  710. Дербышевский пер, 26Б
  711. Дербышевский пер, 29а
  712. Дербышевский пер, 30
  713. Дербышевский пер, 33
  714. Днепровский пер, 12
  715. Днепровский пер, 21
  716. Днепровский пер, 23
  717. Днепровский пер, 25
  718. Добролюбова пер, 3
  719. Добролюбова пер, 4
  720. Добролюбова пер, 5
  721. Добролюбова пер, 6
  722. Добролюбова пер, 7
  723. Добролюбова пер, 8
  724. Добролюбова пер, 9
  725. Добролюбова пер, 10
  726. Добролюбова пер, 10 стр.1
  727. Добролюбова пер, 10 стр.2
  728. Добролюбова пер, 10 стр.3
  729. Добролюбова пер, 15
  730. Добролюбова пер, 25
  731. Добролюбова пер, 31
  732. Добролюбова пер, 32
  733. Добролюбова пер, 34
  734. Добролюбова пер, 38
  735. Добролюбова пер, 40
  736. Добролюбова пер, 41
  737. Донской пер, 3
  738. Донской пер, 4
  739. Донской пер, 5
  740. Донской пер, 6
  741. Донской пер, 7
  742. Донской пер, 8
  743. Донской пер, 10
  744. Донской пер, 12
  745. Донской пер, 14
  746. Донской пер, 17
  747. Донской пер, 20
  748. Донской пер, 21
  749. Донской пер, 23
  750. Донской пер, 26
  751. Донской пер, 34
  752. Донской пер, 60
  753. Заварзинский пер, 2
  754. Заварзинский пер, 3
  755. Заварзинский пер, 4
  756. Заварзинский пер, 5
  757. Заварзинский пер, 6
  758. Заварзинский пер, 7
  759. Заварзинский пер, 8
  760. Заварзинский пер, 9
  761. Заварзинский пер, 10
  762. Заварзинский пер, 11
  763. Заварзинский пер, 12
  764. Заварзинский пер, 13
  765. Заварзинский пер, 14
  766. Заварзинский пер, 15
  767. Заварзинский пер, 17
  768. Загорная ул, 1а
  769. Загорная ул, 3
  770. Загорная ул, 4
  771. Загорная ул, 5
  772. Загорная ул, 8
  773. Загорная ул, 9
  774. Загорная ул, 12
  775. Загорная ул, 13
  776. Загорная ул, 14
  777. Загорная ул, 15
  778. Загорная ул, 16
  779. Загорная ул, 17, стр.1
  780. Загорная ул, 18
  781. Загорная ул, 20
  782. Загорная ул, 21
  783. Загорная ул, 22
  784. Загорная ул, 22а
  785. Загорная ул, 23
  786. Загорная ул, 24/1
  787. Загорная ул, 26
  788. Загорная ул, 28
  789. Загорная ул, 30
  790. Загорная ул, 31
  791. Загорная ул, 36
  792. Загорная ул, 37
  793. Загорная ул, 38
  794. Загорная ул, 38, стр.1
  795. Загорная ул, 38а
  796. Загорная ул, 40
  797. Загорная ул, 42/1
  798. Загорная ул, 44
  799. Загорная ул, 44/1
  800. Загорная ул, 44/2
  801. Загорная ул, 44/3
  802. Загорная ул, 48
  803. Загорная ул, 49
  804. Загорная ул, 50
  805. Загорная ул, 52
  806. Загорная ул, 54
  807. Загорная ул, 56
  808. Загорная ул, 58
  809. Загорная ул, 60
  810. Загорная ул, 62
  811. Загорная ул, 62а
  812. Загорная ул, 66
  813. Загорная ул, 70
  814. Заозерный пер, 1
  815. Заозерный пер, 1/1
  816. Заозерный пер, ½
  817. Заозерный пер, 2
  818. Заозерный пер, 3
  819. Заозерный пер, 3/22
  820. Заозерный пер, 3а
  821. Заозерный пер, 15
  822. Заозерный пер, 16/1
  823. Заозерный пер, 16/2
  824. Заозерный пер, 16/3
  825. Заозерный пер, 18а
  826. Заозерный пер, 20
  827. Заозерный пер, 21
  828. Заозерный пер, 22
  829. Заозерный пер, 23а
  830. Заозерный пер, 27
  831. Зеленый пер, 3
  832. Зеленый пер, 6
  833. Зеленый пер, 7
  834. Зеленый пер, 8
  835. Зеленый пер, 10
  836. Зеленый пер, 11
  837. Зеленый пер, 12
  838. Зеленый пер, 15
  839. Зеленый пер, 17
  840. Зеленый пер, 18
  841. Зеленый пер, 20
  842. Зеленый пер, 21
  843. Зеленый пер, 22
  844. Зеленый пер, 24
  845. Зырянский пер, 1/1
  846. Зырянский пер, 1а
  847. Зырянский пер, 3
  848. Зырянский пер, 3Б
  849. Зырянский пер, 4
  850. Зырянский пер, 5
  851. Зырянский пер, 6
  852. Зырянский пер, 8
  853. Зырянский пер, 10
  854. Зырянский пер, 13
  855. Зырянский пер, 14
  856. Зырянский пер, 16
  857. Зырянский пер, 18
  858. Зырянский пер, 29
  859. Зырянский пер, 30
  860. Зырянский пер, 32
  861. Зырянский пер, 36а
  862. Зырянский пер, 36Б
  863. Игарская ул, 7
  864. Игарская ул, 9
  865. Игарская ул, 10
  866. Игарская ул, 11
  867. Игарская ул, 12
  868. Игарская ул, 18
  869. Игарская ул, 22 корпус 2
  870. Игарская ул, 24
  871. Игарская ул, 26
  872. Игарская ул, 30
  873. Игарская ул, 31
  874. Игарская ул, 32
  875. Игарская ул, 33
  876. Игарская ул, 34
  877. Игарская ул, 35
  878. Игарская ул, 36
  879. Игарская ул, 38
  880. Игарская ул, 40
  881. Игарская ул, 41
  882. Игарская ул, 42
  883. Игарская ул, 43
  884. Игарская ул, 52
  885. Игарская ул, 58
  886. Игарская ул, 60
  887. Игарская ул, 62
  888. Игарская ул, 68
  889. Игарская ул, 71
  890. Игарская ул, 73
  891. Игарская ул, 75
  892. Игарская ул, 77 стр.1
  893. Игарская ул, 80
  894. Игарская ул, 119
  895. Игарская ул, 127
  896. Игарская ул, 129
  897. Ижевская ул, 4
  898. Ижевская ул, 6
  899. Ижевская ул, 6Б
  900. Ижевская ул, 8
  901. Ижевская ул, 10
  902. Ижевская ул, 12
  903. Ижевская ул, 13
  904. Ижевская ул, 14
  905. Ижевская ул, 18
  906. Ижевская ул, 19
  907. Ижевская ул, 20
  908. Ижевская ул, 25
  909. Ижевская ул, 27
  910. Ижевская ул, 29
  911. Ижевская ул, 29 корпус 1
  912. Ижевская ул, 38
  913. Ижевская ул, 42
  914. Ижевская ул, 42 стр. 4
  915. Ижевская ул, 42а стр.3
  916. Ижевская улица, 41
  917. Карла Маркса ул, 2
  918. Карла Маркса ул, 3
  919. Карла Маркса ул, 4
  920. Карла Маркса ул, 7
  921. Карла Маркса ул, 11
  922. Карла Маркса ул, 11а
  923. Карла Маркса ул, 12
  924. Карла Маркса ул, 13
  925. Карла Маркса ул, 14
  926. Карла Маркса ул, 14/1
  927. Карла Маркса ул, 15
  928. Карла Маркса ул, 15/1
  929. Карла Маркса ул, 15а
  930. Карла Маркса ул, 16
  931. Карла Маркса ул, 16/а
  932. Карла Маркса ул, 17
  933. Карла Маркса ул, 17/1
  934. Карла Маркса ул, 17/1 стр.1
  935. Карла Маркса ул, 17а
  936. Карла Маркса ул, 18
  937. Карла Маркса ул, 18а
  938. Карла Маркса ул, 19
  939. Карла Маркса ул, 20
  940. Карла Маркса ул, 20а
  941. Карла Маркса ул, 20/2
  942. Карла Маркса ул, 21
  943. Карла Маркса ул, 22
  944. Карла Маркса ул, 23
  945. Карла Маркса ул, 23а
  946. Карла Маркса ул, 24
  947. Карла Маркса ул, 25
  948. Карла Маркса ул, 26
  949. Карла Маркса ул, 27
  950. Карла Маркса ул, 28
  951. Карла Маркса ул, 29
  952. Карла Маркса ул, 29/1
  953. Карла Маркса ул, 31
  954. Карла Маркса ул, 34
  955. Карла Маркса ул, 36
  956. Карла Маркса ул, 36/1
  957. Карла Маркса ул, 37
  958. Карла Маркса ул, 38
  959. Карла Маркса ул, 38а
  960. Карла Маркса ул, 39
  961. Карла Маркса ул, 40
  962. Карла Маркса ул, 42
  963. Карла Маркса ул, 42/1
  964. Карла Маркса ул, 43
  965. Карла Маркса ул, 43а
  966. Карла Маркса ул, 44
  967. Карла Маркса ул, 44Б
  968. Карла Маркса ул, 45а
  969. Карла Маркса ул, 46Б
  970. Карла Маркса ул, 47
  971. Карла Маркса ул, 48
  972. Карла Маркса ул, 48 с11
  973. Карла Маркса ул, 48 с19
  974. Карла Маркса ул, 48/1
  975. Карла Маркса ул, 48/4
  976. Карла Маркса ул, 48/5
  977. Карла Маркса ул, 48/11
  978. Карла Маркса ул, 48/19
  979. Карла Маркса ул, 48а
  980. Карла Маркса ул, 48в
  981. Карла Маркса ул, 49
  982. Карла Маркса ул, 50
  983. Карла Маркса ул, 52
  984. Карла Маркса ул, 53
  985. Карла Маркса ул, 54
  986. Карла Маркса ул, 56
  987. Карла Маркса ул, 61
  988. Карла Маркса ул, 77
  989. Карла Маркса ул, 79
  990. Карла Маркса ул, 81
  991. Карла Маркса ул, 83
  992. Карповский пер, 2
  993. Карповский пер, 3
  994. Карповский пер, 4
  995. Карповский пер, 6/1
  996. Карповский пер, 12
  997. Карповский пер, 13
  998. Карповский пер, 19
  999. Карповский пер, 20а
  1000. Карповский пер, 24
  1001. Карповский пер, 30/1
  1002. Карповский пер, 32
  1003. Карповский пер, 32 корпус 1
  1004. Картасный пер, 6
  1005. Картасный пер, 7
  1006. Картасный пер, 8
  1007. Картасный пер, 8а
  1008. Картасный пер, 11
  1009. Картасный пер, 14
  1010. Картасный пер, 14а
  1011. Картасный пер, 16
  1012. Картасный пер, 17
  1013. Картасный пер, 22
  1014. Картасный пер, 23
  1015. Катунская ул, 4
  1016. Катунская ул, 4а
  1017. Катунская ул, 15
  1018. Катунская ул, 23
  1019. Катунская ул, 25
  1020. Катунская ул, 28
  1021. Катунская ул, 40
  1022. Катунская ул, 42
  1023. Каховская ул, 3 корпус 1
  1024. Каховская ул, 5
  1025. Каховская ул, 15а
  1026. Каховская ул, 19а
  1027. Каховская ул, 21
  1028. Каховская ул, 24
  1029. Каховская ул, 27
  1030. Каховская ул, 28
  1031. Каховская ул, 29
  1032. Каховская ул, 30
  1033. Каховская ул, 33
  1034. Каховская ул, 34
  1035. Каховская ул, 36
  1036. Каховская ул, 37
  1037. Каховская ул, 39
  1038. Каховская ул, 40
  1039. Каховская ул, 41
  1040. Каховская ул, 43
  1041. Каховская ул, 47
  1042. Каховская ул, 47а
  1043. Каховская ул, 52
  1044. Каховская ул, 56
  1045. Каховская ул, 58
  1046. Каховская ул, 59
  1047. Каховская ул, 60
  1048. Каховская ул, 68
  1049. Каховская ул, 69
  1050. Каховская ул, 70
  1051. Каховская ул, 73
  1052. Каховская ул, 74
  1053. Каховская ул, 76
  1054. Каховская ул, 79
  1055. Каховская ул, 80
  1056. Каховская ул, 82
  1057. Каховская ул, 83
  1058. Каховская ул, 85
  1059. Каховская ул, 86
  1060. Каховская ул, 87
  1061. Каховская ул, 88
  1062. Каховская ул, 89
  1063. Каховская ул, 90
  1064. Каховская ул, 91
  1065. Каховская ул, 92
  1066. Каховская ул, 95
  1067. Каховская ул, 96
  1068. Каховская ул, 97
  1069. Каховская ул, 98
  1070. Каховская ул, 99
  1071. Каховская ул, 102
  1072. Каховская ул, 103
  1073. Каховская ул, 104
  1074. Каховская ул, 106
  1075. Каховская ул, 107
  1076. Каховская ул, 108
  1077. Каховская ул, 109
  1078. Каховская ул, 113
  1079. Каховская ул, 115
  1080. Каховская ул, 120
  1081. Каховская ул, 124
  1082. Каховская ул, 129 стр.1
  1083. Каховская ул, 133
  1084. Каховская ул, 135
  1085. Каховская ул, 140
  1086. Кедровая ул, 1
  1087. Кедровая ул, 2а
  1088. Кедровая ул, 6
  1089. Кедровая ул, 7
  1090. Кедровая ул, 12
  1091. Кедровая ул, 14а
  1092. Кедровая ул, 16а
  1093. Кедровая ул, 30
  1094. Кедровая ул, 34
  1095. Кемеровская ул, 3
  1096. Кемеровская ул, 3а
  1097. Кемеровская ул, 5
  1098. Кемеровская ул, 6
  1099. Кемеровская ул, 7
  1100. Кемеровская ул, 8
  1101. Кемеровская ул, 9
  1102. Кемеровская ул, 10
  1103. Кемеровская ул, 11
  1104. Кемеровская ул, 12
  1105. Кемеровская ул, 14
  1106. Керепетский пер, 1а
  1107. Керепетский пер, 3
  1108. Керепетский пер, 3а
  1109. Керепетский пер, 4
  1110. Керепетский пер, 6
  1111. Керепетский пер, 7
  1112. Керепетский пер, 8
  1113. Керепетский пер, 9
  1114. Керепетский пер, 10
  1115. Керепетский пер, 11
  1116. Керепетский пер, 13
  1117. Керепетский пер, 14
  1118. Керепетский пер, 16
  1119. Керепетский пер, 17
  1120. Керепетский пер, 19
  1121. Керепетский пер, 25а
  1122. Керепетский пер, 26а
  1123. Керепетский пер, 27
  1124. Керепетский пер, 28
  1125. Керепетский пер, 32
  1126. Керепетский пер, 34
  1127. Керепетский пер, 35
  1128. Керепетский пер, 36
  1129. Керепетский пер, 37
  1130. Керепетский пер, 38
  1131. Керепетский пер, 39
  1132. Керепетский пер, 41
  1133. Китайский пер, 1 строение 1
  1134. Китайский пер, 3
  1135. Китайский пер, 4
  1136. Китайский пер, 6
  1137. Ключевской проезд, 9а
  1138. Ключевской проезд, 10
  1139. Ключевской проезд, 10а
  1140. Ключевской проезд, 12
  1141. Кооперативный пер, 2
  1142. Кооперативный пер, 2а
  1143. Кооперативный пер, 3а
  1144. Кооперативный пер, 4
  1145. Кооперативный пер, 5
  1146. Кооперативный пер, 7/1
  1147. Кооперативный пер, 8
  1148. Кооперативный пер, 10
  1149. Корейский пер, 20
  1150. Корейский пер, 24
  1151. Корейский пер, 29
  1152. Корейский пер, 31
  1153. Корейский пер, 33
  1154. Корейский пер, 41
  1155. Краснодонская ул, 7
  1156. Краснодонская ул, 9/1
  1157. Краснодонская ул, 10
  1158. Краснодонская ул, 11
  1159. Краснодонская ул, 14
  1160. Краснодонская ул, 16
  1161. Краснодонская ул, 18
  1162. Краснодонская ул, 20
  1163. Краснодонская ул, 24 корпус 1
  1164. Красный пер, 4
  1165. Красный пер, 5
  1166. Красный пер, 6/1
  1167. Красный пер, 6а
  1168. Красный пер, 7
  1169. Красный пер, 10
  1170. Красный пер, 10а
  1171. Красный пер, 12
  1172. Красный пер, 13
  1173. Красный пер, 14
  1174. Красный пер, 15
  1175. Красный пер, 20
  1176. Крепежная ул, 1
  1177. Крепежная ул, 2
  1178. Крепежная ул, 3
  1179. Крепежная ул, 3а
  1180. Крепежная ул, 5
  1181. Крепежная ул, 5а
  1182. Крепежная ул, 6
  1183. Крепежная ул, 7
  1184. Крепежная ул, 8
  1185. Крепежная ул, 10
  1186. Крепежная ул, 11
  1187. Крепежная ул, 13
  1188. Крепежная ул, 15
  1189. Крепежная ул, 16
  1190. Крепежная ул, 17
  1191. Крепежная ул, 17а
  1192. Крепежная ул, 17Б
  1193. Крепежная ул, 18
  1194. Крепежная ул, 18Б
  1195. Крепежная ул, 19
  1196. Крепежная ул, 20
  1197. Крепежная ул, 20а
  1198. Крепежная ул, 21
  1199. Крепежная ул, 22
  1200. Крепежная ул, 22а
  1201. Крепежная ул, 23
  1202. Крепежная ул, 24
  1203. Крепежная ул, 25
  1204. Крепежная ул, 27
  1205. Крепежная ул, 29
  1206. Крепежная ул, 31
  1207. Крестьянский пер, 4
  1208. Крестьянский пер, 5
  1209. Крестьянский пер, 6
  1210. Крестьянский пер, 8
  1211. Крымская ул, 1
  1212. Крымская ул, 2
  1213. Крымская ул, 3
  1214. Крымская ул, 4
  1215. Крымская ул, 5
  1216. Крымская ул, 6
  1217. Крымская ул, 7
  1218. Крымская ул, 8
  1219. Крымская ул, 11
  1220. Крымская ул, 12
  1221. Крымская ул, 13
  1222. Крымская ул, 14
  1223. Крымская ул, 16
  1224. Крымская ул, 17
  1225. Крымская ул, 18
  1226. Крымская ул, 19
  1227. Крымская ул, 23
  1228. Крымская ул, 26
  1229. Крымская ул, 27
  1230. Крымская ул, 28
  1231. Крымская ул, 30
  1232. Крымская ул, 31
  1233. Крымская ул, 32
  1234. Крымская ул, 33
  1235. Крымская ул, 34
  1236. Крымская ул, 36
  1237. Крымская ул, 38
  1238. Крымская ул, 39
  1239. Крымская ул, 42
  1240. Крымская ул, 43
  1241. Крымская ул, 44
  1242. Крымская ул, 46
  1243. Крымская ул, 50
  1244. Крымская ул, 72
  1245. Крымская ул, 74
  1246. Крымская ул, 77
  1247. Крымская ул, 79
  1248. Крымская ул, 81
  1249. Крымская ул, 82
  1250. Крымская ул, 83
  1251. Крымская ул, 84
  1252. Крымская ул, 85
  1253. Крымская ул, 86
  1254. Крымская ул, 87
  1255. Крымская ул, 89
  1256. Крымская ул, 90
  1257. Крымская ул, 91
  1258. Крымская ул, 92
  1259. Крымская ул, 94
  1260. Крымская ул, 95
  1261. Крымская ул, 96
  1262. Крымская ул, 97
  1263. Крымская ул, 98
  1264. Крымская ул, 99
  1265. Крымская ул, 101
  1266. Крымская ул, 102
  1267. Крымская ул, 103
  1268. Крымская ул, 104
  1269. Крымская ул, 105
  1270. Крымская ул, 106
  1271. Крымская ул, 107
  1272. Крымская ул, 108
  1273. Крымская ул, 109
  1274. Крымская ул, 110
  1275. Крымская ул, 111
  1276. Крымская ул, 112
  1277. Крымская ул, 113
  1278. Крымская ул, 114
  1279. Крымская ул, 115
  1280. Крымская ул, 116/1
  1281. Крымская ул, 118
  1282. Крымская ул, 120
  1283. Крымская ул, 121
  1284. Крымская ул, 122
  1285. Крымская ул, 123
  1286. Крымская ул, 124
  1287. Крымская ул, 125
  1288. Крымская ул, 126
  1289. Крымская ул, 126а
  1290. Крымская ул, 128
  1291. Крымская ул, 130
  1292. Крымская ул, 139
  1293. Крымская ул, 141
  1294. Крымская ул, 143
  1295. Кубанская ул, 1
  1296. Кубанская ул, 2
  1297. Кубанская ул, 3
  1298. Кубанская ул, 4
  1299. Кубанская ул, 6
  1300. Кубанская ул, 7
  1301. Кубанская ул, 8
  1302. Кубанская ул, 9
  1303. Кубанская ул, 10
  1304. Кубанская ул, 11
  1305. Кубанская ул, 12
  1306. Кубанская ул, 13
  1307. Кубанская ул, 15
  1308. Кубанская ул, 16
  1309. Кубанская ул, 17
  1310. Кубанская ул, 18
  1311. Кубанская ул, 19
  1312. Кубанская ул, 20
  1313. Кубанская ул, 21
  1314. Кубанская ул, 22
  1315. Кубанская ул, 23
  1316. Кубанская ул, 24
  1317. Кубанская ул, 25
  1318. Кубанская ул, 26
  1319. Кубанская ул, 27
  1320. Кубанская ул, 28
  1321. Кубанская ул, 31
  1322. Кубанская ул, 32
  1323. Кубанская ул, 33
  1324. Кубанская ул, 34
  1325. Кубанская ул, 35
  1326. Кубанская ул, 36
  1327. Кубанская ул, 37
  1328. Кубанская ул, 37 строение 1
  1329. Кубанская ул, 38
  1330. Кубанская ул, 39
  1331. Кузнецкий пер, 1а
  1332. Кузнецкий пер, 5
  1333. Кузнецкий пер, 8
  1334. Кузнецкий пер, 10
  1335. Кузнецкий пер, 11
  1336. Кузнецкий пер, 14
  1337. Кузнецкий пер, 17
  1338. Кузнецкий пер, 19
  1339. Ленина пл, 2
  1340. Ленина пл, 4
  1341. Ленина пл, 4а
  1342. Ленина пл, 6
  1343. Ленина пл, 6а
  1344. Ленина пл, 7
  1345. Ленина пл, 8
  1346. Ленина пл, 8а
  1347. Ленина пл, 10
  1348. Ленина пл, 12
  1349. Ленина пл, 13
  1350. Ленина пл, 14
  1351. Ленина пл, 15
  1352. Ленина пл, 15а
  1353. Ленина пр-кт, 82 стр.1
  1354. Ленина пр-кт, 82
  1355. Ленина пр-кт, 82а
  1356. Ленина пр-кт, 82а стр.1
  1357. Ленина пр-кт, 82а стр.4
  1358. Ленина пр-кт, 82Б
  1359. Ленина пр-кт, 84
  1360. Ленина пр-кт, 88
  1361. Ленина пр-кт, 90
  1362. Ленина пр-кт, 92
  1363. Ленина пр-кт, 92/1
  1364. Ленина пр-кт, 94
  1365. Ленина пр-кт, 96
  1366. Ленина пр-кт, 98
  1367. Ленина пр-кт, 100
  1368. Ленина пр-кт, 100/1
  1369. Ленина пр-кт, 102
  1370. Ленина пр-кт, 104
  1371. Ленина пр-кт, 108
  1372. Ленина пр-кт, 108а
  1373. Ленина пр-кт, 110
  1374. Ленина пр-кт, 112а
  1375. Ленина пр-кт, 113
  1376. Ленина пр-кт, 114
  1377. Ленина пр-кт, 115
  1378. Ленина пр-кт, 116
  1379. Ленина пр-кт, 117
  1380. Ленина пр-кт, 118
  1381. Ленина пр-кт, 118/1
  1382. Ленина пр-кт, 119
  1383. Ленина пр-кт, 120
  1384. Ленина пр-кт, 121
  1385. Ленина пр-кт, 121а
  1386. Ленина пр-кт, 122
  1387. Ленина пр-кт, 123
  1388. Ленина пр-кт, 123/2
  1389. Ленина пр-кт, 123/3
  1390. Ленина пр-кт, 124
  1391. Ленина пр-кт, 124/1
  1392. Ленина пр-кт, 125а
  1393. Ленина пр-кт, 126
  1394. Ленина пр-кт, 127
  1395. Ленина пр-кт, 128/1
  1396. Ленина пр-кт, 129
  1397. Ленина пр-кт, 129 стр.2
  1398. Ленина пр-кт, 129/1
  1399. Ленина пр-кт, 131
  1400. Ленина пр-кт, 133
  1401. Ленина пр-кт, 133/1
  1402. Ленина пр-кт, 133а
  1403. Ленина пр-кт, 134
  1404. Ленина пр-кт, 134а
  1405. Ленина пр-кт, 136а
  1406. Ленина пр-кт, 137
  1407. Ленина пр-кт, 138
  1408. Ленина пр-кт, 138а
  1409. Ленина пр-кт, 141
  1410. Ленина пр-кт, 142
  1411. Ленина пр-кт, 144
  1412. Ленина пр-кт, 144а
  1413. Ленина пр-кт, 145а
  1414. Ленина пр-кт, 147
  1415. Ленина пр-кт, 149
  1416. Ленина пр-кт, 150/1
  1417. Ленина пр-кт, 150Б
  1418. Ленина пр-кт, 151
  1419. Ленина пр-кт, 151/1
  1420. Ленина пр-кт, 151/1 стр.1
  1421. Ленина пр-кт, 151а
  1422. Ленина пр-кт, 152
  1423. Ленина пр-кт, 152/1
  1424. Ленина пр-кт, 152а
  1425. Ленина пр-кт, 153
  1426. Ленина пр-кт, 155
  1427. Ленина пр-кт, 157
  1428. Ленина пр-кт, 159
  1429. Ленина пр-кт, 160
  1430. Ленина пр-кт, 161а
  1431. Ленина пр-кт, 162
  1432. Ленина пр-кт, 163
  1433. Ленина пр-кт, 163а
  1434. Ленина пр-кт, 165
  1435. Ленина пр-кт, 166
  1436. Ленина пр-кт, 167
  1437. Ленина пр-кт, 173
  1438. Ленина пр-кт, 174
  1439. Ленина пр-кт, 177
  1440. Ленина пр-кт, 177а
  1441. Ленина пр-кт, 179
  1442. Ленина пр-кт, 179 стр.1
  1443. Ленина пр-кт, 179 стр.5
  1444. Ленина пр-кт, 180
  1445. Ленина пр-кт, 181
  1446. Ленина пр-кт, 181 стр.1
  1447. Ленина пр-кт, 185
  1448. Ленина пр-кт, 186
  1449. Ленина пр-кт, 189
  1450. Ленина пр-кт, 189/1
  1451. Ленина пр-кт, 190
  1452. Ленина пр-кт, 190 стр.2
  1453. Ленина пр-кт, 191
  1454. Ленина пр-кт, 193
  1455. Ленина пр-кт, 193/2
  1456. Ленина пр-кт, 193а
  1457. Ленина пр-кт, 195
  1458. Ленина пр-кт, 196
  1459. Ленина пр-кт, 198
  1460. Ленина пр-кт, 199
  1461. Ленина пр-кт, 200
  1462. Ленина пр-кт, 200/4
  1463. Ленина пр-кт, 202
  1464. Ленина пр-кт, 202 стр.1
  1465. Ленина пр-кт, 204
  1466. Ленина пр-кт, 204а
  1467. Ленина пр-кт, 206
  1468. Ленина пр-кт, 206а
  1469. Ленина пр-кт, 206Б
  1470. Ленина пр-кт, 207
  1471. Ленина пр-кт, 208
  1472. Ленина пр-кт, 208а
  1473. Ленина пр-кт, 210
  1474. Ленина пр-кт, 210Б
  1475. Ленина пр-кт, 210в
  1476. Ленина пр-кт, 211
  1477. Ленина пр-кт, 211 стр5
  1478. Ленина пр-кт, 212
  1479. Ленина пр-кт, 212а
  1480. Ленина пр-кт, 214
  1481. Ленина пр-кт, 215
  1482. Ленина пр-кт, 215 стр.1
  1483. Ленина пр-кт, 215а
  1484. Ленина пр-кт, 216
  1485. Ленина пр-кт, 217
  1486. Ленина пр-кт, 217 стр.1
  1487. Ленина пр-кт, 217 стр.2
  1488. Ленина пр-кт, 217 стр.5
  1489. Ленина пр-кт, 217/1
  1490. Ленина пр-кт, 217Б
  1491. Ленина пр-кт, 218
  1492. Ленина пр-кт, 220
  1493. Ленина пр-кт, 222
  1494. Ленина пр-кт, 222а
  1495. Ленина пр-кт, 224
  1496. Ленина пр-кт, 225/1
  1497. Ленина пр-кт, 229
  1498. Ленина пр-кт, 230
  1499. Ленина пр-кт, 230а
  1500. Ленина пр-кт, 231
  1501. Ленина пр-кт, 232
  1502. Ленина пр-кт, 235
  1503. Ленина пр-кт, 236
  1504. Ленина пр-кт, 237
  1505. Ленина пр-кт, 238
  1506. Ленина пр-кт, 239
  1507. Ленина пр-кт, 240 стр.1
  1508. Ленина пр-кт, 241
  1509. Ленина пр-кт, 242
  1510. Ленина пр-кт, 243
  1511. Ленина пр-кт, 243/1
  1512. Ленина пр-кт, 243/2
  1513. Ленина пр-кт, 245
  1514. Ленина пр-кт, 250
  1515. Ленина пр-кт, 252
  1516. Ленина пр-кт, 254а
  1517. Ленина пр-кт, 255
  1518. Ленина пр-кт, 256
  1519. Ленина пр-кт, 257
  1520. Ленина пр-кт, 258
  1521. Ленина пр-кт, 258а
  1522. Ленина пр-кт, 259
  1523. Ленина пр-кт, 261
  1524. Ленина пр-кт, 262а
  1525. Ленина пр-кт, 263
  1526. Ленина пр-кт, 271
  1527. Ленина пр-кт, 283
  1528. Ленина проспект, 150Б
  1529. Ленская ул, 15
  1530. Ленская ул, 17
  1531. Ленская ул, 31
  1532. Лермонтова ул, 1
  1533. Лермонтова ул, 2
  1534. Лермонтова ул, 3
  1535. Лермонтова ул, 4
  1536. Лермонтова ул, 5
  1537. Лермонтова ул, 6
  1538. Лермонтова ул, 7
  1539. Лермонтова ул, 7 стр.1
  1540. Лермонтова ул, 8
  1541. Лермонтова ул, 9
  1542. Лермонтова ул, 9/1
  1543. Лермонтова ул, 10/2
  1544. Лермонтова ул, 10/3
  1545. Лермонтова ул, 10/4
  1546. Лермонтова ул, 10а
  1547. Лермонтова ул, 11
  1548. Лермонтова ул, 12
  1549. Лермонтова ул, 13
  1550. Лермонтова ул, 13/1
  1551. Лермонтова ул, 13/2
  1552. Лермонтова ул, 15
  1553. Лермонтова ул, 16
  1554. Лермонтова ул, 17
  1555. Лермонтова ул, 17/1
  1556. Лермонтова ул, 17/2
  1557. Лермонтова ул, 18
  1558. Лермонтова ул, 20
  1559. Лермонтова ул, 21
  1560. Лермонтова ул, 22
  1561. Лермонтова ул, 24
  1562. Лермонтова ул, 27
  1563. Лермонтова ул, 27/1
  1564. Лермонтова ул, 28
  1565. Лермонтова ул, 29
  1566. Лермонтова ул, 30
  1567. Лермонтова ул, 31
  1568. Лермонтова ул, 32
  1569. Лермонтова ул, 33
  1570. Лермонтова ул, 37 стр.1
  1571. Лермонтова ул, 37/1
  1572. Лермонтова ул, 38
  1573. Лермонтова ул, 39
  1574. Лермонтова ул, 40
  1575. Лермонтова ул, 41 стр.2
  1576. Лермонтова ул, 41/1
  1577. Лермонтова ул, 42
  1578. Лермонтова ул, 43
  1579. Лермонтова ул, 45
  1580. Лермонтова ул, 47
  1581. Лермонтова ул, 48
  1582. Лермонтова ул, 50
  1583. Лермонтова ул, 52
  1584. Лермонтова ул, 54
  1585. Лермонтова ул, 56
  1586. Малая Подгорная ул, 1
  1587. Малая Подгорная ул, 1а
  1588. Малая Подгорная ул, 2а
  1589. Малая Подгорная ул, 3а
  1590. Малая Подгорная ул, 4
  1591. Малая Подгорная ул, 6
  1592. Малая Подгорная ул, 9
  1593. Малая Подгорная ул, 11
  1594. Малая Подгорная ул, 11/1
  1595. Мало-Кирпичный пер, 1
  1596. Мало-Кирпичный пер, 4/1
  1597. Мало-Кирпичный пер, 5
  1598. Мало-Кирпичный пер, 6
  1599. Мариинский пер, 4
  1600. Мариинский пер, 8
  1601. Мариинский пер, 8а
  1602. Мариинский пер, 8Б
  1603. Мариинский пер, 8в
  1604. Мариинский пер, 10
  1605. Мариинский пер, 11
  1606. Мариинский пер, 13
  1607. Мариинский пер, 15
  1608. Мариинский пер, 16
  1609. Мариинский пер, 17 стр.1
  1610. Мариинский пер, 17 стр.2
  1611. Мариинский пер, 18
  1612. Мариинский пер, 19
  1613. Мельничная ул, 2Б
  1614. Мельничная ул, 7
  1615. Мельничная ул, 7а
  1616. Мельничная ул, 10
  1617. Мельничная ул, 11
  1618. Мельничная ул, 12
  1619. Мельничная ул, 14
  1620. Мельничная ул, 16
  1621. Мельничная ул, 18
  1622. Мельничная ул, 19
  1623. Мельничная ул, 19/1
  1624. Мельничная ул, 20
  1625. Мельничная ул, 23
  1626. Мельничная ул, 23 корпус 1
  1627. Мельничная ул, 27
  1628. Мельничная ул, 29
  1629. Мельничная ул, 29/1
  1630. Мельничная ул, 30
  1631. Мельничная ул, 31
  1632. Мельничная ул, 32
  1633. Мельничная ул, 33
  1634. Мельничная ул, 35
  1635. Мельничная ул, 35/1
  1636. Мельничная ул, 38
  1637. Мельничная ул, 38а
  1638. Мельничная ул, 38Б
  1639. Мельничная ул, 38в
  1640. Мельничная ул, 40
  1641. Мельничная ул, 45а
  1642. Мельничная ул, 47
  1643. Мельничная ул, 51
  1644. Мельничная ул, 53
  1645. Мельничная ул, 55
  1646. Мельничная ул, 59
  1647. Мельничная ул, 61
  1648. Мельничная ул, 63
  1649. Мельничная ул, 65
  1650. Мельничная ул, 67
  1651. Мельничная ул, 69
  1652. Мельничная ул, 71
  1653. Мельничная ул, 73
  1654. Мельничная ул, 73а
  1655. Мельничная ул, 75
  1656. Мельничная ул, 75а
  1657. Мельничная ул, 77
  1658. Мельничная ул, 79
  1659. Мельничный пер, 4
  1660. Мельничный пер, 5
  1661. Мельничный пер, 7
  1662. Механический пер, 1
  1663. Механический пер, 3
  1664. Механический пер, 8
  1665. Механический пер, 10
  1666. Механический пер, 13
  1667. Механический пер, 15
  1668. Механический пер, 19
  1669. Мясокомбинат п, 2
  1670. Мясокомбинат п, 4а
  1671. Мясокомбинат п, 5
  1672. Мясокомбинат п, 5Б
  1673. Мясокомбинат п, 5в
  1674. Мясокомбинат п, 6
  1675. Мясокомбинат п, 8
  1676. Мясокомбинат п, 8/1
  1677. Мясокомбинат п, 11
  1678. Мясокомбинат п, 15
  1679. Мясокомбинат п, 16
  1680. Мясокомбинат п, 31
  1681. Мясокомбинат п, 32
  1682. Мясокомбинат п, 38
  1683. Мясокомбинат п, 38 стр.1
  1684. Мясокомбинат п, 39
  1685. Мясокомбинат п, 42
  1686. Мясокомбинат п, 42а
  1687. Мясокомбинат п, 43
  1688. Мясокомбинат п, 44
  1689. Мясокомбинат п, 45
  1690. Мясокомбинат п, 47
  1691. Мясокомбинат п, 50
  1692. Мясокомбинат п, 51
  1693. Мясокомбинат п, 51/2
  1694. Мясокомбинат п, 53
  1695. Мясокомбинат п, 54
  1696. Мясокомбинат п, 55
  1697. Мясокомбинат п, 64/1 стр.1
  1698. Мясокомбинат п, 73
  1699. Мясокомбинат п, 74
  1700. Мясокомбинат п, 74/1
  1701. Мясокомбинат п, 77
  1702. Мясокомбинат п, 77/1
  1703. Мясокомбинат п, 77а
  1704. Мясокомбинат п, 81а
  1705. Мясокомбинат п, 86
  1706. Мясокомбинат п, 91
  1707. Мясокомбинат п, 92а
  1708. Мясокомбинат п, 95
  1709. Мясокомбинат п, 98
  1710. Набережная Озера ул, 12
  1711. Набережная Озера ул, 22
  1712. Набережная Озера ул, 2Б
  1713. Набережная реки Томи ул, 19
  1714. Набережная реки Томи ул, 19/1
  1715. Набережная реки Томи ул, 19а
  1716. Набережная реки Томи ул, 27
  1717. Набережная реки Томи ул, 29
  1718. Невская ул, 10
  1719. Невская ул, 14
  1720. Некрасова пер, 3
  1721. Некрасова пер, 4
  1722. Некрасова пер, 5
  1723. Некрасова пер, 10
  1724. Некрасова пер, 11
  1725. Некрасова пер, 12
  1726. Некрасова пер, 23
  1727. Некрасова пер, 25
  1728. Нижне-Луговая ул, 1
  1729. Нижне-Луговая ул, 2
  1730. Нижне-Луговая ул, 2/1
  1731. Нижне-Луговая ул, 4
  1732. Нижне-Луговая ул, 5
  1733. Нижне-Луговая ул, 11
  1734. Нижне-Луговая ул, 12
  1735. Нижне-Луговая ул, 12 стр. 2
  1736. Нижне-Луговая ул, 12 стр. 4
  1737. Нижне-Луговая ул, 12 стр. 6
  1738. Нижне-Луговая ул, 12 стр. 7
  1739. Нижне-Луговая ул, 12/13
  1740. Нижне-Луговая ул, 12Б
  1741. Нижне-Луговая ул, 13/1
  1742. Нижне-Луговая ул, 14
  1743. Нижне-Луговая ул, 14а
  1744. Нижне-Луговая ул, 14Б
  1745. Нижне-Луговая ул, 16 стр. 2
  1746. Нижне-Луговая ул, 16 стр. 20
  1747. Нижне-Луговая ул, 16/1
  1748. Нижне-Луговая ул, 16/1 стр.5
  1749. Нижне-Луговая ул, 16а
  1750. Нижне-Луговая ул, 17
  1751. Нижне-Луговая ул, 18
  1752. Нижне-Луговая ул, 18 стр. 2
  1753. Нижне-Луговая ул, 18 стр. 4
  1754. Нижне-Луговая ул, 18 стр. 5
  1755. Нижне-Луговая ул, 18 стр. 6
  1756. Нижне-Луговая ул, 21а
  1757. Нижне-Луговая ул, 33 строение 1
  1758. Нижне-Луговая ул, 43
  1759. Нижне-Луговая ул, 45а
  1760. Нижне-Луговая ул, 47
  1761. Нижне-Луговая ул, 85
  1762. Нижне-Луговая ул, 85а
  1763. Нижне-Луговая ул, 85а строение 7
  1764. Нижне-Луговая ул, 87
  1765. Нижне-Луговая ул, 87/1
  1766. Нижне-Луговая ул, 87/2
  1767. Нижне-Луговая ул, 87/3
  1768. Нижне-Луговая ул, 87/5 стр, 4
  1769. Нижне-Луговая ул, 87/5 стр. 2
  1770. Нижне-Луговая ул, 87/5 стр. 8
  1771. Нижне-Луговая ул, 87/6
  1772. Нижне-Луговая ул, 87/7
  1773. Нижне-Луговая ул, 87а
  1774. Нижне-Луговая ул, 87Б
  1775. Нижне-Луговая ул, 87в
  1776. Нижне-Луговая ул, 87г
  1777. Нижне-Луговая ул, 105 стр.1
  1778. Нижне-Луговая ул, 109Б
  1779. Нижне-Луговая ул, 111
  1780. Нижне-Луговая ул, 111 стр, 3
  1781. Нижне-Луговая ул, 111 стр. 9
  1782. Ново-Ачинская ул, 7а
  1783. Ново-Ачинская ул, 7Б
  1784. Ново-Ачинская ул, 8
  1785. Ново-Ачинская ул, 10
  1786. Ново-Ачинская ул, 12
  1787. Ново-Ачинская ул, 13А
  1788. Ново-Ачинская ул, 14
  1789. Ново-Ачинская ул, 14Б
  1790. Ново-Станционный пер, 7
  1791. Ново-Станционный пер, 9
  1792. Ново-Станционный пер, 16
  1793. Ново-Станционный пер, 20
  1794. Ново-Станционный пер, 21
  1795. Ново-Станционный пер, 26
  1796. Ново-Станционный пер, 28
  1797. Ново-Станционный пер, 30
  1798. Новороссийская ул, 2
  1799. Новороссийская ул, 3
  1800. Новороссийская ул, 7
  1801. Новороссийская ул, 9
  1802. Новороссийская ул, 15
  1803. Новороссийская ул, 19
  1804. Обруб ул, 2
  1805. Обруб ул, 4
  1806. Обруб ул, 6
  1807. Обруб ул, 8
  1808. Обруб ул, 10
  1809. Обруб ул, 10/1
  1810. Обруб ул, 10а
  1811. Обская ул, 4
  1812. Обская ул, 6
  1813. Обская ул, 7 стр.1
  1814. Обская ул, 8
  1815. Обская ул, 9
  1816. Обская ул, 12
  1817. Обская ул, 16
  1818. Обская ул, 27/1
  1819. Обская ул, 29
  1820. Обская ул, 30
  1821. Обская ул, 50
  1822. Обская ул, 52
  1823. Обская ул, 54
  1824. Обская ул, 56
  1825. Октябрьская ул, 48
  1826. Октябрьская ул, 50
  1827. Октябрьская ул, 52
  1828. Октябрьская ул, 54/1
  1829. Октябрьская ул, 55
  1830. Октябрьская ул, 56
  1831. Октябрьская ул, 57
  1832. Октябрьская ул, 58
  1833. Октябрьская ул, 59
  1834. Октябрьская ул, 60
  1835. Октябрьская ул, 62
  1836. Октябрьская ул, 65
  1837. Октябрьская ул, 66
  1838. Октябрьская ул, 67
  1839. Октябрьская ул, 69
  1840. Октябрьская ул, 69а
  1841. Октябрьская ул, 71
  1842. Октябрьская ул, 73
  1843. Октябрьская ул, 73/1
  1844. Октябрьская ул, 73а
  1845. Октябрьская ул, 75
  1846. Октябрьский Взвоз ул, 1
  1847. Октябрьский Взвоз ул, 4
  1848. Омская ул, 1
  1849. Омская ул, 2
  1850. Омская ул, 3
  1851. Омская ул, 4
  1852. Омская ул, 4 стр.2
  1853. Омская ул, 4/1
  1854. Омская ул, 5
  1855. Омская ул, 5/1
  1856. Омская ул, 7
  1857. Омская ул, 9
  1858. Омская ул, 11
  1859. Омская ул, 17
  1860. Омская ул, 17а
  1861. Омская ул, 21
  1862. Омская ул, 25
  1863. Омская ул, 27
  1864. Омская ул, 29
  1865. Омская ул, 31
  1866. Омская ул, 35
  1867. Омская ул, 37
  1868. Омская ул, 39
  1869. Омская ул, 41
  1870. Омская ул, 43
  1871. Омская ул, 45
  1872. Омская ул, 51
  1873. Омская ул, 63
  1874. Омская ул, 65
  1875. Омская ул, 67
  1876. Омская ул, 69
  1877. Омская ул, 71
  1878. Омская ул, 73
  1879. Омская ул, 75
  1880. Омская ул, 77
  1881. Омская ул, 89
  1882. Омский пер, 4
  1883. Омский пер, 6
  1884. Омский пер, 9
  1885. Омский пер, 13
  1886. Омский пер, 16а
  1887. Омский пер, 18
  1888. Омский пер, 19
  1889. Омский пер, 21
  1890. Омский пер, 22
  1891. Омский пер, 32
  1892. Омский пер, 40
  1893. Островского Николая пер, 4
  1894. Островского Николая пер, 5
  1895. Островского Николая пер, 22
  1896. Островского Николая пер, 23
  1897. Островского Николая пер, 24а
  1898. Островского Николая пер, 26
  1899. Островского Николая пер, 26а
  1900. Островского Николая пер, 29
  1901. Островского Николая пер, 29Б
  1902. Парабельский пер, 5
  1903. Парабельский пер, 6
  1904. Парабельский пер, 7
  1905. Парабельский пер, 17
  1906. Парабельский пер, 23
  1907. Парабельский пер, 28
  1908. Парабельский пер, 36
  1909. Первомайская ул, 1
  1910. Первомайская ул, 1а
  1911. Первомайская ул, 2
  1912. Первомайская ул, 5
  1913. Первомайская ул, 6
  1914. Первомайская ул, 7
  1915. Первомайская ул, 8
  1916. Первомайская ул, 9
  1917. Первомайская ул, 10
  1918. Первомайская ул, 11
  1919. Первомайская ул, 12
  1920. Первомайская ул, 13
  1921. Первомайская ул, 14
  1922. Первомайская ул, 15
  1923. Первомайская ул, 16
  1924. Первомайская ул, 17
  1925. Первомайская ул, 18
  1926. Первомайская ул, 19
  1927. Первомайская ул, 21
  1928. Первомайская ул, 22
  1929. Первомайская ул, 24
  1930. Первомайская ул, 25
  1931. Первомайская ул, 26
  1932. Первомайская ул, 27
  1933. Первомайская ул, 28
  1934. Первомайская ул, 29
  1935. Первомайская ул, 30
  1936. Первомайская ул, 32
  1937. Первомайская ул, 34
  1938. Первомайская ул, 39
  1939. Первомайская ул, 41
  1940. Первомайская ул, 41а
  1941. Первомайская ул, 42
  1942. Первомайская ул, 43
  1943. Первомайская ул, 44
  1944. Первомайская ул, 45
  1945. Первомайская ул, 46
  1946. Первомайская ул, 47
  1947. Первомайская ул, 48
  1948. Первомайская ул, 49
  1949. Первомайская ул, 50
  1950. Первомайская ул, 51
  1951. Первомайская ул, 53
  1952. Первомайская ул, 53 корпус 2
  1953. Первомайская ул, 54
  1954. Первомайская ул, 55
  1955. Первомайская ул, 56
  1956. Первомайская ул, 57
  1957. Первомайская ул, 58
  1958. Первомайская ул, 59
  1959. Первомайская ул, 60
  1960. Первомайская ул, 62
  1961. Первомайская ул, 63/1
  1962. Первомайская ул, 63/2
  1963. Первомайская ул, 64
  1964. Первомайская ул, 65
  1965. Первомайская ул, 65/1
  1966. Первомайская ул, 65а
  1967. Первомайская ул, 66
  1968. Первомайская ул, 68
  1969. Первомайская ул, 70
  1970. Первомайская ул, 72
  1971. Первомайская ул, 74
  1972. Первомайская ул, 78
  1973. Первомайская ул, 80
  1974. Первомайская ул, 82
  1975. Первомайская ул, 84
  1976. Первомайская ул, 94
  1977. Первомайская ул, 94 стр.2
  1978. Первомайская ул, 97
  1979. Первомайская ул, 99
  1980. Первомайская ул, 101
  1981. Первомайская ул, 102
  1982. Первомайская ул, 109
  1983. Первомайская ул, 111
  1984. Первомайская ул, 112
  1985. Первомайская ул, 113
  1986. Первомайская ул, 115
  1987. Первомайская ул, 118
  1988. Первомайская ул, 122
  1989. Первомайская ул, 123
  1990. Первомайская ул, 125
  1991. Первомайская ул, 131
  1992. Первомайская ул, 133
  1993. Первомайская ул, 136а
  1994. Первомайская ул, 140
  1995. Первомайская ул, 141
  1996. Первомайская ул, 142
  1997. Первомайская ул, 143
  1998. Первомайская ул, 144
  1999. Первомайская ул, 146
  2000. Первомайская ул, 147
  2001. Первомайская ул, 150
  2002. Первомайская ул, 151
  2003. Первомайская ул, 152
  2004. Первомайская ул, 153
  2005. Первомайская ул, 164
  2006. Первомайская ул, 166
  2007. Первомайская ул, 167 стр.1
  2008. Первомайская ул, 167а
  2009. Первомайская ул, 169
  2010. Перевалочный пер, 6
  2011. Перевалочный пер, 9
  2012. Перевалочный пер, 10
  2013. Перевалочный пер, 42
  2014. Перевалочный пер, 44
  2015. Песочный пер, 3
  2016. Песочный пер, 4
  2017. Песочный пер, 5
  2018. Песочный пер, 6
  2019. Песочный пер, 7
  2020. Песочный пер, 8
  2021. Песочный пер, 9
  2022. Песочный пер, 11
  2023. Песочный пер, 12
  2024. Песочный пер, 13
  2025. Песочный пер, 14
  2026. Песочный пер, 15
  2027. Песочный пер, 16
  2028. Песочный пер, 17
  2029. Песочный пер, 18
  2030. Песочный пер, 19
  2031. Песочный пер, 22
  2032. Песочный пер, 22а
  2033. Песочный пер, 24
  2034. Песочный пер, 24 стр.1
  2035. Песочный пер, 26
  2036. Песочный пер, 28
  2037. Песочный пер, 30
  2038. Пойменный пер, 1
  2039. Пойменный пер, 4а
  2040. Пойменный пер, 5
  2041. Польская ул, 4
  2042. Польская ул, 10
  2043. Польская ул, 12
  2044. Польская ул, 16
  2045. Польская ул, 16а
  2046. Правобережная ул, 2
  2047. Правобережная ул, 2а
  2048. Правобережная ул, 2а стр.1
  2049. Правобережная ул, 2б
  2050. Правобережная ул, 9
  2051. Правобережная ул, 9/1
  2052. Правобережная ул, 9а
  2053. Правобережная ул, 10
  2054. Правобережная ул, 10а
  2055. Правобережная ул, 11а
  2056. Правобережная ул, 11Б
  2057. Правобережная ул, 27
  2058. Правобережная ул, 30
  2059. Правобережная ул, 32 стр.1
  2060. Правобережная ул, 33
  2061. Правобережная ул, 33/2
  2062. Правобережная ул, 34
  2063. Правобережная ул, 35
  2064. Правобережная ул, 36
  2065. Правобережная ул, 38
  2066. Правобережная ул, 41
  2067. Правобережная ул, 41 стр.3
  2068. Пристанской пер, 2
  2069. Проектируемый пер, 3
  2070. Проектируемый пер, 5
  2071. Проектируемый проезд, 7
  2072. Проектируемый проезд, 7/2
  2073. Пролетарская ул, 1
  2074. Пролетарская ул, 4
  2075. Пролетарская ул, 7
  2076. Пролетарская ул, 9
  2077. Пролетарская ул, 9а
  2078. Пролетарская ул, 10
  2079. Пролетарская ул, 12
  2080. Пролетарская ул, 13
  2081. Пролетарская ул, 14
  2082. Пролетарская ул, 15
  2083. Пролетарская ул, 16
  2084. Пролетарская ул, 17
  2085. Пролетарская ул, 18
  2086. Пролетарская ул, 18а
  2087. Пролетарская ул, 19
  2088. Пролетарская ул, 25
  2089. Пролетарская ул, 27
  2090. Пролетарская ул, 32
  2091. Пролетарская ул, 33
  2092. Пролетарская ул, 33 стр.2
  2093. Пролетарская ул, 33/2
  2094. Пролетарская ул, 34
  2095. Пролетарская ул, 35
  2096. Пролетарская ул, 36 стр.1
  2097. Пролетарская ул, 36 стр.2
  2098. Пролетарская ул, 37
  2099. Пролетарская ул, 38
  2100. Пролетарская ул, 38/1
  2101. Пролетарская ул, 38/2
  2102. Пролетарская ул, 38/3
  2103. Пролетарская ул, 38/4
  2104. Пролетарская ул, 38/6
  2105. Пролетарская ул, 38/7
  2106. Пролетарская ул, 38а
  2107. Пролетарская ул, 38в
  2108. Пролетарская ул, 38в стр.1
  2109. Пролетарская ул, 38в стр.4
  2110. Пролетарская ул, 38в стр.5
  2111. Пролетарская ул, 38в стр.6
  2112. Пролетарская ул, 39
  2113. Пролетарская ул, 41
  2114. Пролетарская ул, 42
  2115. Пролетарская ул, 42/1
  2116. Пролетарская ул, 43
  2117. Пролетарская ул, 43а
  2118. Пролетарская ул, 44
  2119. Пролетарская ул, 45
  2120. Пролетарская ул, 46
  2121. Пролетарская ул, 47
  2122. Пролетарская ул, 48
  2123. Пролетарская ул, 49
  2124. Пролетарская ул, 52
  2125. Пролетарская ул, 53
  2126. Пролетарская ул, 54
  2127. Пролетарская ул, 57
  2128. Пролетарская ул, 57а
  2129. Пролетарская ул, 58 стр.1
  2130. Пролетарская ул, 59
  2131. Пролетарская ул, 59 стр.1
  2132. Пролетарская ул, 60
  2133. Пролетарская ул, 62/2
  2134. Пролетарская ул, 63
  2135. Пролетарская ул, 64Б
  2136. Пропиточная ул, 33
  2137. Просторный пер, 2а
  2138. Просторный пер, 4
  2139. Просторный пер, 7/1
  2140. Просторный пер, 8
  2141. Просторный пер, 8а
  2142. Просторный пер, 11
  2143. Просторный пер, 12
  2144. Просторный пер, 13
  2145. Просторный пер, 13/1
  2146. Просторный пер, 17
  2147. Профсоюзная ул, 1
  2148. Профсоюзная ул, 1/1
  2149. Профсоюзная ул, 1а
  2150. Профсоюзная ул, 2
  2151. Профсоюзная ул, 2 стр.11
  2152. Профсоюзная ул, 2/22
  2153. Профсоюзная ул, 2а
  2154. Профсоюзная ул, 3
  2155. Профсоюзная ул, 3а
  2156. Профсоюзная ул, 4
  2157. Профсоюзная ул, 4а
  2158. Профсоюзная ул, 5
  2159. Профсоюзная ул, 5а
  2160. Профсоюзная ул, 6
  2161. Профсоюзная ул, 7
  2162. Профсоюзная ул, 7а
  2163. Профсоюзная ул, 8
  2164. Профсоюзная ул, 9
  2165. Профсоюзная ул, 9а
  2166. Профсоюзная ул, 10
  2167. Профсоюзная ул, 11
  2168. Профсоюзная ул, 11а
  2169. Профсоюзная ул, 12
  2170. Профсоюзная ул, 13
  2171. Профсоюзная ул, 13а
  2172. Профсоюзная ул, 14
  2173. Профсоюзная ул, 14а
  2174. Профсоюзная ул, 15
  2175. Профсоюзная ул, 15а
  2176. Профсоюзная ул, 16
  2177. Профсоюзная ул, 16/1
  2178. Профсоюзная ул, 16/2
  2179. Профсоюзная ул, 16/3
  2180. Профсоюзная ул, 17
  2181. Профсоюзная ул, 17а
  2182. Профсоюзная ул, 19
  2183. Профсоюзная ул, 20
  2184. Профсоюзная ул, 20а
  2185. Профсоюзная ул, 20Б
  2186. Профсоюзная ул, 21
  2187. Профсоюзная ул, 21а
  2188. Профсоюзная ул, 22
  2189. Профсоюзная ул, 23
  2190. Профсоюзная ул, 23а
  2191. Профсоюзная ул, 23Б
  2192. Профсоюзная ул, 24
  2193. Профсоюзная ул, 25
  2194. Профсоюзная ул, 25/1
  2195. Профсоюзная ул, 25/2
  2196. Профсоюзная ул, 28
  2197. Профсоюзная ул, 28/1
  2198. Профсоюзная ул, 28/1 стр. 1
  2199. Профсоюзная ул, 28/1 стр.4
  2200. Профсоюзная ул, 28/1 стр.8
  2201. Профсоюзная ул, 28/1 стр.11
  2202. Профсоюзная ул, 28/4
  2203. Профсоюзная ул, 29
  2204. Профсоюзная ул, 30 стр. 1
  2205. Профсоюзная ул, 30/1
  2206. Профсоюзная ул, 31
  2207. Профсоюзная ул, 31/1
  2208. Профсоюзная ул, 33
  2209. Профсоюзная ул, 33/1
  2210. Профсоюзная ул, 35
  2211. Профсоюзная ул, 35а
  2212. Профсоюзная ул, 37
  2213. Профсоюзная ул, 42
  2214. Профсоюзная ул, 44
  2215. Профсоюзная ул, 46
  2216. Пугачева Емельяна пер, 2а
  2217. Пугачева Емельяна пер, 3
  2218. Пугачева Емельяна пер, 4
  2219. Пугачева Емельяна пер, 6
  2220. Пугачева Емельяна пер, 8
  2221. Пугачева Емельяна пер, 9
  2222. Пугачева Емельяна пер, 10
  2223. Пугачева Емельяна пер, 13
  2224. Пугачева Емельяна пер, 20
  2225. Пушкина ул, 17а
  2226. Пушкина ул, 34/1
  2227. Радищева пер, 4
  2228. Радищева пер, 5
  2229. Радищева пер, 10
  2230. Радищева пер, 12
  2231. Радищева пер, 13
  2232. Радищева пер, 15
  2233. Радищева пер, 18
  2234. Радищева пер, 19
  2235. Радищева пер, 20
  2236. Радищева пер, 21
  2237. Радищева пер, 22
  2238. Радищева пер, 23
  2239. Радищева пер, 24
  2240. Радищева пер, 26
  2241. Радищева пер, 27
  2242. Радищева пер, 29
  2243. Радищева пер, 30
  2244. Радищева пер, 33
  2245. Радищева пер, 35
  2246. Радищева пер, 36
  2247. Радищева пер, 38
  2248. Речной пер, 3
  2249. Речной пер, 4
  2250. Речной пер, 6
  2251. Розы Люксембург ул, 2а
  2252. Розы Люксембург ул, 4
  2253. Розы Люксембург ул, 4в
  2254. Розы Люксембург ул, 5
  2255. Розы Люксембург ул, 5/1
  2256. Розы Люксембург ул, 6
  2257. Розы Люксембург ул, 7
  2258. Розы Люксембург ул, 8
  2259. Розы Люксембург ул, 9
  2260. Розы Люксембург ул, 11
  2261. Розы Люксембург ул, 11/1
  2262. Розы Люксембург ул, 13
  2263. Розы Люксембург ул, 13а
  2264. Розы Люксембург ул, 14а
  2265. Розы Люксембург ул, 15
  2266. Розы Люксембург ул, 16
  2267. Розы Люксембург ул, 16/1
  2268. Розы Люксембург ул, 17
  2269. Розы Люксембург ул, 17 стр.1
  2270. Розы Люксембург ул, 17 стр.2
  2271. Розы Люксембург ул, 18а
  2272. Розы Люксембург ул, 19
  2273. Розы Люксембург ул, 20
  2274. Розы Люксембург ул, 22
  2275. Розы Люксембург ул, 22а
  2276. Розы Люксембург ул, 24а
  2277. Розы Люксембург ул, 25
  2278. Розы Люксембург ул, 27
  2279. Розы Люксембург ул, 29
  2280. Розы Люксембург ул, 29 стр.1
  2281. Розы Люксембург ул, 29 стр.11
  2282. Розы Люксембург ул, 31
  2283. Розы Люксембург ул, 33
  2284. Розы Люксембург ул, 33/1
  2285. Розы Люксембург ул, 37а
  2286. Розы Люксембург ул, 38
  2287. Розы Люксембург ул, 38/1
  2288. Розы Люксембург ул, 38/2
  2289. Розы Люксембург ул, 39
  2290. Розы Люксембург ул, 39а
  2291. Розы Люксембург ул, 40
  2292. Розы Люксембург ул, 41
  2293. Розы Люксембург ул, 42
  2294. Розы Люксембург ул, 43
  2295. Розы Люксембург ул, 44
  2296. Розы Люксембург ул, 45
  2297. Розы Люксембург ул, 46
  2298. Розы Люксембург ул, 46/1
  2299. Розы Люксембург ул, 46/2
  2300. Розы Люксембург ул, 46А
  2301. Розы Люксембург ул, 48
  2302. Розы Люксембург ул, 48а
  2303. Розы Люксембург ул, 49
  2304. Розы Люксембург ул, 50
  2305. Розы Люксембург ул, 50а
  2306. Розы Люксембург ул, 53
  2307. Розы Люксембург ул, 55
  2308. Розы Люксембург ул, 56а
  2309. Розы Люксембург ул, 56а стр.1
  2310. Розы Люксембург ул, 57
  2311. Розы Люксембург ул, 58
  2312. Розы Люксембург ул, 60
  2313. Розы Люксембург ул, 61
  2314. Розы Люксембург ул, 64
  2315. Розы Люксембург ул, 65
  2316. Розы Люксембург ул, 67
  2317. Розы Люксембург ул, 67а
  2318. Розы Люксембург ул, 69
  2319. Розы Люксембург ул, 73
  2320. Розы Люксембург ул, 75
  2321. Розы Люксембург ул, 79
  2322. Розы Люксембург ул, 81
  2323. Розы Люксембург ул, 84
  2324. Розы Люксембург ул, 86
  2325. Розы Люксембург ул, 88
  2326. Розы Люксембург ул, 88/1
  2327. Розы Люксембург ул, 89
  2328. Розы Люксембург ул, 90
  2329. Розы Люксембург ул, 92
  2330. Розы Люксембург ул, 92/1
  2331. Розы Люксембург ул, 94
  2332. Розы Люксембург ул, 95
  2333. Розы Люксембург ул, 96
  2334. Розы Люксембург ул, 97
  2335. Розы Люксембург ул, 98
  2336. Розы Люксембург ул, 100
  2337. Розы Люксембург ул, 101
  2338. Розы Люксембург ул, 102а стр.2
  2339. Розы Люксембург ул, 103
  2340. Розы Люксембург ул, 107
  2341. Розы Люксембург ул, 107а
  2342. Розы Люксембург ул, 111
  2343. Розы Люксембург ул, 111/1
  2344. Розы Люксембург ул, 113
  2345. Розы Люксембург ул, 115
  2346. Розы Люксембург ул, 115а
  2347. Розы Люксембург ул, 119
  2348. Розы Люксембург ул, 131
  2349. Розы Люксембург ул, 133
  2350. Розы Люксембург ул, 135
  2351. Розы Люксембург ул, 141а
  2352. Рылеева пер, 1а
  2353. Рылеева пер, 2
  2354. Рылеева пер, 6
  2355. Рылеева пер, 8
  2356. Сакко пер, 1
  2357. Сакко пер, 2
  2358. Сакко пер, 2 стр.3
  2359. Сакко пер, 2 стр.7
  2360. Сакко пер, 2 стр.9
  2361. Сакко пер, 4
  2362. Сакко пер, 9
  2363. Сакко пер, 11
  2364. Сакко пер, 18
  2365. Сакко пер, 23
  2366. Сакко пер, 25
  2367. Сакко пер, 27
  2368. Сакко пер, 27 стр.1
  2369. Свердлова ул, 1
  2370. Свердлова ул, 3
  2371. Свердлова ул, 3 строение 1
  2372. Свердлова ул, 3 строение 1 кв.1
  2373. Свердлова ул, 5
  2374. Свердлова ул, 6
  2375. Свердлова ул, 7
  2376. Свердлова ул, 9
  2377. Свердлова ул, 11
  2378. Свердлова ул, 17
  2379. Светлый пер, 4
  2380. Светлый пер, 11
  2381. Светлый пер, 21
  2382. Светлый пер, 22
  2383. Светлый пер, 23
  2384. Светлый пер, 24
  2385. Светлый пер, 24 стр, 1
  2386. Светлый пер, 30
  2387. Светлый пер, 32
  2388. Светлый пер, 35
  2389. Светлый пер, 36
  2390. Светлый пер, 38
  2391. Светлый пер, 40
  2392. Светлый пер, 40а
  2393. Светлый пер, 40Б
  2394. Севастопольская ул, 1
  2395. Севастопольская ул, 3
  2396. Севастопольская ул, 4 стр.1
  2397. Севастопольская ул, 5
  2398. Севастопольская ул, 7 стр.1
  2399. Севастопольская ул, 10
  2400. Севастопольская ул, 16
  2401. Севастопольская ул, 18
  2402. Севастопольская ул, 20
  2403. Севастопольская ул, 22
  2404. Севастопольская ул, 23
  2405. Севастопольская ул, 24
  2406. Севастопольская ул, 26
  2407. Севастопольская ул, 28
  2408. Севастопольская ул, 31
  2409. Севастопольская ул, 32
  2410. Севастопольская ул, 33
  2411. Севастопольская ул, 34
  2412. Севастопольская ул, 36
  2413. Севастопольская ул, 37
  2414. Севастопольская ул, 38
  2415. Севастопольская ул, 39
  2416. Севастопольская ул, 41
  2417. Севастопольская ул, 43
  2418. Севастопольская ул, 45
  2419. Севастопольская ул, 46
  2420. Севастопольская ул, 47
  2421. Севастопольская ул, 50
  2422. Севастопольская ул, 51
  2423. Севастопольская ул, 52
  2424. Севастопольская ул, 53
  2425. Севастопольская ул, 54
  2426. Севастопольская ул, 55
  2427. Севастопольская ул, 67
  2428. Севастопольская ул, 71
  2429. Севастопольская ул, 77
  2430. Севастопольская ул, 79
  2431. Севастопольская ул, 86
  2432. Севастопольская ул, 88
  2433. Севастопольская ул, 93
  2434. Севастопольская ул, 95
  2435. Севастопольская ул, 96
  2436. Севастопольская ул, 98
  2437. Севастопольская ул, 99
  2438. Севастопольская ул, 104
  2439. Севастопольская ул, 106
  2440. Севастопольская ул, 108
  2441. Севастопольская ул, 115
  2442. Севастопольская ул, 118
  2443. Севастопольская ул, 119
  2444. Севастопольская ул, 120
  2445. Севастопольская ул, 121
  2446. Севастопольская ул, 122
  2447. Севастопольская ул, 124
  2448. Севастопольская ул, 124/1
  2449. Севастопольская ул, 125
  2450. Севастопольская ул, 126
  2451. Севастопольская ул, 127
  2452. Севастопольская ул, 129
  2453. Севастопольская ул, 130
  2454. Севастопольская ул, 132
  2455. Севастопольская ул, 136
  2456. Севастопольская ул, 138
  2457. Севастопольская ул, 139
  2458. Севастопольская ул, 141
  2459. Севастопольская ул, 143
  2460. Севастопольская ул, 144
  2461. Севастопольская ул, 145
  2462. Севастопольская ул, 146
  2463. Севастопольская ул, 147
  2464. Севастопольская ул, 150
  2465. Севастопольская ул, 151
  2466. Севастопольская ул, 152
  2467. Севастопольская ул, 153
  2468. Севастопольская ул, 154
  2469. Севастопольская ул, 155
  2470. Севастопольская ул, 156
  2471. Севастопольская ул, 156а
  2472. Севастопольская ул, 158
  2473. Севастопольская ул, 159
  2474. Севастопольская ул, 160
  2475. Севастопольская ул, 162
  2476. Севастопольская ул, 163
  2477. Севастопольская ул, 164
  2478. Севастопольская ул, 165
  2479. Севастопольская ул, 166
  2480. Севастопольская ул, 169
  2481. Севастопольская ул, 170
  2482. Севастопольская ул, 172
  2483. Севастопольская ул, 174
  2484. Северо-Каштачная ул, 81/2
  2485. Северо-Каштачная ул, 91
  2486. Совпартшкольный пер, 1
  2487. Совпартшкольный пер, 2
  2488. Совпартшкольный пер, 2/1
  2489. Совпартшкольный пер, 2а
  2490. Совпартшкольный пер, 3
  2491. Совпартшкольный пер, 6
  2492. Совпартшкольный пер, 6а
  2493. Совпартшкольный пер, 7
  2494. Совпартшкольный пер, 10
  2495. Совпартшкольный пер, 10а
  2496. Совпартшкольный пер, 12
  2497. Совпартшкольный пер, 12/1
  2498. Совпартшкольный пер, 13
  2499. Совпартшкольный пер, 13 стр.1
  2500. Совпартшкольный пер, 13/1
  2501. Совпартшкольный пер, 13/2
  2502. Средне-Кирпичная ул, 1
  2503. Средне-Кирпичная ул, 4
  2504. Средне-Кирпичная ул, 5
  2505. Средне-Кирпичная ул, 5/1
  2506. Средне-Кирпичная ул, 6
  2507. Средне-Кирпичная ул, 7
  2508. Средне-Кирпичная ул, 7 стр.1
  2509. Средне-Кирпичная ул, 7а
  2510. Средне-Кирпичная ул, 8
  2511. Средне-Кирпичная ул, 9
  2512. Средне-Кирпичная ул, 9а
  2513. Средне-Кирпичная ул, 9Б
  2514. Средне-Кирпичная ул, 10
  2515. Средне-Кирпичная ул, 11
  2516. Средне-Кирпичная ул, 11/1
  2517. Средне-Кирпичная ул, 11/2
  2518. Средне-Кирпичная ул, 12
  2519. Средне-Кирпичная ул, 12/1
  2520. Средне-Кирпичная ул, 13
  2521. Средне-Кирпичная ул, 13 стр.1
  2522. Средне-Кирпичная ул, 14
  2523. Средне-Кирпичная ул, 14/1
  2524. Средне-Кирпичная ул, 15
  2525. Средне-Кирпичная ул, 16
  2526. Средне-Кирпичная ул, 18
  2527. Средне-Кирпичная ул, 20
  2528. Средне-Кирпичная ул, 22
  2529. Средне-Кирпичная ул, 24а
  2530. Средне-Кирпичная ул, 30
  2531. Средне-Кирпичная ул, 32
  2532. Средне-Кирпичная ул, 32/1
  2533. Стрелочный пер, 2
  2534. Стрелочный пер, 3
  2535. Стрелочный пер, 4
  2536. Стрелочный пер, 4а
  2537. Стрелочный пер, 6
  2538. Стрелочный пер, 7
  2539. Стрелочный пер, 8
  2540. Стрелочный пер, 9
  2541. Стрелочный пер, 10
  2542. Стрелочный пер, 11
  2543. Стрелочный пер, 12
  2544. Стрелочный пер, 13
  2545. Стрелочный пер, 14
  2546. Стрелочный пер, 15
  2547. Стрелочный пер, 16
  2548. Стрелочный пер, 17
  2549. Стрелочный пер, 18
  2550. Стрелочный пер, 19
  2551. Стрелочный пер, 19а
  2552. Стрелочный пер, 20
  2553. Стрелочный пер, 21
  2554. Стрелочный пер, 23
  2555. Стрелочный пер, 25
  2556. Стрелочный пер, 27
  2557. Стрелочный пер, 28
  2558. Стрелочный пер, 29
  2559. Стрелочный пер, 30
  2560. Стрелочный пер, 31
  2561. Стрелочный пер, 32
  2562. Стрелочный пер, 33
  2563. Стрелочный пер, 35
  2564. Стрелочный пер, 37
  2565. Стрелочный пер, 39
  2566. Стрелочный пер, 40
  2567. Стрелочный пер, 41
  2568. Стрелочный пер, 42
  2569. Стрелочный пер, 43
  2570. Строевая ул, 4
  2571. Строевая ул, 7
  2572. Строевая ул, 9
  2573. Строевая ул, 13
  2574. Строевая ул, 26
  2575. Строевая ул, 37
  2576. Строевая ул, 38
  2577. Строевая ул, 39 стр. 1
  2578. Строевая ул, 41 квартира 1
  2579. Строевая ул, 44а
  2580. Строевая ул, 46
  2581. Строевая ул, 48
  2582. Строевая ул, 50
  2583. Строительный пер, 2
  2584. Строительный пер, 3
  2585. Строительный пер, 3а
  2586. Строительный пер, 4
  2587. Строительный пер, 5
  2588. Строительный пер, 5а
  2589. Строительный пер, 6
  2590. Строительный пер, 9
  2591. Строительный пер, 10
  2592. Строительный пер, 11
  2593. Строительный пер, 12
  2594. Строительный пер, 14
  2595. Строительный пер, 15
  2596. Строительный пер, 18
  2597. Сухоозерный пер, 5
  2598. Сухоозерный пер, 6
  2599. Сухоозерный пер, 7
  2600. Сухоозерный пер, 7а
  2601. Сухоозерный пер, 13
  2602. Сухоозерный пер, 13/1
  2603. Сухоозерный пер, 13а
  2604. Тихий пер, 2
  2605. Тихий пер, 3
  2606. Тихий пер, 4
  2607. Тихий пер, 4 кв.2
  2608. Тихий пер, 4/1
  2609. Тихий пер, 5
  2610. Тихий пер, 6
  2611. Тихий пер, 6 кв. 1
  2612. Тихий пер, 6а
  2613. Тихий пер, 9
  2614. Тихий пер, 12
  2615. Тихий пер, 14
  2616. Тихий пер, 15а
  2617. Тихий пер, 16
  2618. Тихий пер, 16а
  2619. Тихий пер, 17
  2620. Тихий пер, 18а
  2621. Тихий пер, 20
  2622. Тихий пер, 20а
  2623. Тихий пер, 23а
  2624. Тихий пер, 25
  2625. Тихий пер, 25/1
  2626. Тихий пер, 25/2
  2627. Тихий пер, 27
  2628. Тихий пер, 27/1
  2629. Тихий пер, 28
  2630. Тихий пер, 32
  2631. Тихий пер, 34
  2632. Тихий пер, 39
  2633. «Тихий пер, 39 »
  2634. Тихий пер, 40
  2635. Тихий пер, 44
  2636. Тихий пер, 46
  2637. Тихий пер, 48
  2638. Тихий пер, 49
  2639. Тихий пер, 52
  2640. Тихий пер, 54
  2641. Тихий пер, 55
  2642. Тихий пер, 57
  2643. Тихий пер, 61
  2644. Трудовая ул, 1
  2645. Трудовая ул, 3
  2646. Трудовая ул, 5
  2647. Трудовая ул, 6
  2648. Трудовая ул, 6/1
  2649. Трудовая ул, 8
  2650. Трудовая ул, 9
  2651. Трудовая ул, 10
  2652. Трудовая ул, 11
  2653. Трудовая ул, 11/1
  2654. Трудовая ул, 11/2
  2655. Трудовая ул, 12
  2656. Трудовая ул, 12а
  2657. Трудовая ул, 14а
  2658. Трудовая ул, 17
  2659. Трудовая ул, 18
  2660. Трудовая ул, 18/1
  2661. Трудовая ул, 19
  2662. Трудовая ул, 20
  2663. Трудовая ул, 22
  2664. Трудовая ул, 22/1
  2665. Трудовая ул, 24
  2666. Тупиковый пер, 1
  2667. Тупиковый пер, 2в
  2668. Тупиковый пер, 4
  2669. Тупиковый пер, 5 строение 1
  2670. Тупиковый пер, 11
  2671. Тупиковый пер, 14
  2672. Тупиковый пер, 15
  2673. Тупиковый пер, 16
  2674. Тупиковый пер, 16 корпус 1
  2675. Тупиковый пер, 16а
  2676. Тупиковый пер, 17
  2677. Тупиковый пер, 21
  2678. Тупиковый пер, 25
  2679. Тупиковый пер, 25А
  2680. Тупиковый пер, 31
  2681. Урицкого ул, 19
  2682. Урицкого ул, 22
  2683. Урицкого ул, 24
  2684. Урицкого ул, 25
  2685. Урицкого ул, 28
  2686. Урицкого ул, 30
  2687. Урожайный пер, 4
  2688. Урожайный пер, 15
  2689. Урожайный пер, 23
  2690. Урожайный пер, 24
  2691. Урожайный пер, 25
  2692. Урожайный пер, 26а
  2693. Урожайный пер, 27
  2694. Урожайный пер, 27/1
  2695. Урожайный пер, 27Б
  2696. Урожайный пер, 28
  2697. Урожайный пер, 28в
  2698. Урожайный пер, 28г
  2699. Урожайный пер, 29/1
  2700. Успенского пер, 2
  2701. Успенского пер, 4
  2702. Успенского пер, 6
  2703. Успенского пер, 8а
  2704. Успенского пер, 10
  2705. Усть-Керепеть ул, 4
  2706. Усть-Керепеть ул, 8
  2707. Усть-Керепеть ул, 9
  2708. Усть-Керепеть ул, 10
  2709. Усть-Керепеть ул, 11
  2710. Усть-Керепеть ул, 14
  2711. Усть-Керепеть ул, 16
  2712. Усть-Керепеть ул, 17
  2713. Усть-Керепеть ул, 18
  2714. Усть-Керепеть ул, 20
  2715. Усть-Керепеть ул, 20 корпус 3
  2716. Усть-Керепеть ул, 20 стр.4
  2717. Усть-Керепеть ул, 22 стр.1
  2718. Усть-Керепеть ул, 23
  2719. Усть-Керепеть ул, 32/1
  2720. Усть-Керепеть ул, 34
  2721. Усть-Керепеть ул, 36
  2722. Усть-Керепеть ул, 52а
  2723. Усть-Керепеть ул, 59
  2724. Усть-Керепеть ул, 61а стр.1
  2725. Усть-Керепеть ул, 65
  2726. Усть-Керепеть ул, 70
  2727. Усть-Керепеть ул, 80
  2728. Усть-Керепеть ул, 86
  2729. Усть-Керепеть ул, 87
  2730. Усть-Керепеть ул, 88
  2731. Усть-Керепеть ул, 89
  2732. Усть-Керепеть ул, 92
  2733. Усть-Керепеть ул, 92а
  2734. Усть-Керепеть ул, 93
  2735. Усть-Керепеть ул, 94
  2736. Усть-Керепеть ул, 98
  2737. Усть-Керепеть ул, 99
  2738. Усть-Керепеть ул, 99 стр.2
  2739. Усть-Керепеть ул, 101
  2740. Усть-Керепеть ул, 104
  2741. Усть-Керепеть ул, 108
  2742. Усть-Керепеть ул, 108 стр.2
  2743. Усть-Керепеть ул, 109
  2744. Усть-Керепеть ул, 112
  2745. Усть-Керепеть ул, 113
  2746. Усть-Керепеть ул, 115а
  2747. Усть-Керепеть ул, 116
  2748. Усть-Керепеть ул, 116а
  2749. Усть-Керепеть ул, 123
  2750. Усть-Керепеть ул, 123 стр 2
  2751. Усть-Керепеть ул, 123/3
  2752. Учительская ул, 4
  2753. Учительская ул, 9
  2754. Учительская ул, 11
  2755. Учительская ул, 14
  2756. Учительская ул, 15
  2757. Учительская ул, 16
  2758. Учительская ул, 17
  2759. Учительская ул, 19
  2760. Учительская ул, 21
  2761. Учительская ул, 23
  2762. Учительская ул, 25
  2763. Учительская ул, 27
  2764. Учительская ул, 32
  2765. Учительская ул, 34
  2766. Учительская ул, 35
  2767. Учительская ул, 36
  2768. Учительская ул, 37
  2769. Учительская ул, 38
  2770. Учительская ул, 40
  2771. Учительская ул, 42
  2772. Учительская ул, 44
  2773. Учительская ул, 55
  2774. Учительская ул, 57
  2775. Учительская ул, 59
  2776. Учительская ул, 60
  2777. Учительская ул, 62
  2778. Учительская ул, 64
  2779. Учительская ул, 66
  2780. Учительская ул, 70
  2781. Учительская ул, 79
  2782. Ферганская ул, 1
  2783. Ферганская ул, 1а
  2784. Ферганская ул, 1Б
  2785. Ферганская ул, 2а
  2786. Ферганская ул, 2Б
  2787. Ферганская ул, 3
  2788. Ферганская ул, 4
  2789. Ферганская ул, 6
  2790. Ферганская ул, 7
  2791. Ферганская ул, 10
  2792. Ферганская ул, 11
  2793. Ферганская ул, 12
  2794. Ферганская ул, 13
  2795. Ферганская ул, 14
  2796. Ферганская ул, 15
  2797. Ферганская ул, 18
  2798. Ферганская ул, 19
  2799. Ферганская ул, 20
  2800. Ферганская ул, 21
  2801. Ферганская ул, 22
  2802. Ферганская ул, 24
  2803. Ферганская ул, 25
  2804. Ферганская ул, 28
  2805. Ферганская ул, 30
  2806. Ферганская ул, 38
  2807. Ферганская ул, 40
  2808. Ферганская ул, 42
  2809. Ферганская ул, 46
  2810. Ферганская ул, 65
  2811. Ферганская ул, 65а
  2812. Ферганская ул, 67
  2813. Ферганская ул, 77
  2814. Ферганская ул, 79
  2815. Ферганская ул, 80
  2816. Ферганская ул, 81
  2817. Ферганская ул, 82
  2818. Ферганская ул, 86
  2819. Ферганская ул, 88
  2820. Ферганская ул, 90
  2821. Ферганская ул, 94
  2822. Ферганская ул, 98
  2823. Ферганская ул, 100
  2824. Ферганская ул, 102
  2825. Флотский пер, 1
  2826. Флотский пер, 2
  2827. Флотский пер, 2а
  2828. Флотский пер, 2Б
  2829. Флотский пер, 4
  2830. Флотский пер, 5
  2831. Флотский пер, 7
  2832. Флотский пер, 8
  2833. Флотский пер, 9
  2834. Флотский пер, 11
  2835. Флотский пер, 13
  2836. Флотский пер, 15
  2837. Целинный пер, 15
  2838. Целинный пер, 20
  2839. Целинный пер, 24
  2840. Целинный пер, 26
  2841. Целинный пер, 29
  2842. Чаинский пер, 9
  2843. Чаинский пер, 15
  2844. Чаинский пер, 17
  2845. Чаинский пер, 20
  2846. Чаинский пер, 26
  2847. Чапаева ул, 2а
  2848. Чапаева ул, 4
  2849. Чапаева ул, 20
  2850. Чапаева ул, 22
  2851. Чепалова ул, 3 стр.1
  2852. Чепалова ул, 5
  2853. Чепалова ул, 9
  2854. Чепалова ул, 11
  2855. Чепалова ул, 12
  2856. Чепалова ул, 15
  2857. Чепалова ул, 16
  2858. Чепалова ул, 17
  2859. Чепалова ул, 18
  2860. Чепалова ул, 19
  2861. Чепалова ул, 20
  2862. Чепалова ул, 22
  2863. Чепалова ул, 24
  2864. Чепалова ул, 25
  2865. Чепалова ул, 26
  2866. Чепалова ул, 27
  2867. Чепалова ул, 29
  2868. Чепалова ул, 30
  2869. Чепалова ул, 31
  2870. Чепалова ул, 34
  2871. Чепалова ул, 42
  2872. Чепалова ул, 44
  2873. Черемошинский пер, 3
  2874. Черемошинский пер, 4
  2875. Черемошинский пер, 5
  2876. Черемошинский пер, 6
  2877. Черемошинский пер, 6а
  2878. Черемошинский пер, 8а
  2879. Черемошинский пер, 10
  2880. Черемошинский пер, 10а
  2881. Черемошинский пер, 11
  2882. Черемошинский пер, 13
  2883. Черемошинский пер, 15
  2884. Черемошинский пер, 17
  2885. Черемошинский пер, 19
  2886. Чернышевского пер, 3 стр.2
  2887. Чернышевского пер, 4
  2888. Чернышевского пер, 5
  2889. Чернышевского пер, 6
  2890. Чернышевского пер, 9
  2891. Чернышевского пер, 11
  2892. Чернышевского пер, 12
  2893. Чернышевского пер, 13
  2894. Чернышевского пер, 14/1
  2895. Чернышевского пер, 15
  2896. Чернышевского пер, 19
  2897. Чернышевского пер, 21
  2898. Чернышевского пер, 22
  2899. Чернышевского пер, 24
  2900. Чернышевского пер, 26
  2901. Чернышевского пер, 26 стр.1
  2902. Чехова пер, 3
  2903. Чехова пер, 4
  2904. Чехова пер, 5
  2905. Чехова пер, 6
  2906. Чехова пер, 11
  2907. Чехова пер, 12
  2908. Чехова пер, 14 стр.1
  2909. Чехова пер, 15
  2910. Чехова пер, 16
  2911. Чехова пер, 17
  2912. Чехова пер, 18
  2913. Чехова пер, 20
  2914. Чехова пер, 23
  2915. Чехова пер, 24
  2916. Чехова пер, 25
  2917. Шегарский пер, 1
  2918. Шегарский пер, 2
  2919. Шегарский пер, 3
  2920. Шегарский пер, 4
  2921. Шегарский пер, 5
  2922. Шегарский пер, 6
  2923. Шегарский пер, 7
  2924. Шегарский пер, 8
  2925. Шегарский пер, 9
  2926. Шегарский пер, 10
  2927. Шегарский пер, 11
  2928. Шегарский пер, 12
  2929. Шегарский пер, 13
  2930. Шегарский пер, 14
  2931. Шегарский пер, 15
  2932. Шегарский пер, 17
  2933. Шегарский пер, 17 стр.1
  2934. Шегарский пер, 18
  2935. Шегарский пер, 23
  2936. Шегарский пер, 26
  2937. Шегарский пер, 27
  2938. Шегарский пер, 28
  2939. Шегарский пер, 30
  2940. Шегарский пер, 31
  2941. Шегарский пер, 32
  2942. Шегарский пер, 33
  2943. Шегарский пер, 34
  2944. Шегарский пер, 35
  2945. Шегарский пер, 36
  2946. Шегарский пер, 38
  2947. Шегарский пер, 39
  2948. Шегарский пер, 40
  2949. Шегарский пер, 41
  2950. Шегарский пер, 42
  2951. Шегарский пер, 43
  2952. Шегарский пер, 45
  2953. Шегарский пер, 46
  2954. Шегарский пер, 47
  2955. Шегарский пер, 48
  2956. Шегарский пер, 49
  2957. Шегарский пер, 50
  2958. Шегарский пер, 51
  2959. Шегарский пер, 53
  2960. Шегарский пер, 54
  2961. Шегарский пер, 54/1
  2962. Шегарский пер, 54а
  2963. Шегарский пер, 54Б
  2964. Шегарский пер, 54Б стр.1
  2965. Шегарский пер, 55
  2966. Шегарский пер, 71
  2967. Шегарский пер, 73
  2968. Шегарский пер, 75
  2969. Шегарский пер, 75а
  2970. Шегарский пер, 81
  2971. Шегарский пер, 83
  2972. Шегарский пер, 85
  2973. Шегарский пер, 85 стр. 2
  2974. Шишкова ул, 1
  2975. Шишкова ул, 1а
  2976. Шишкова ул, 1Б
  2977. Шишкова ул, 3а
  2978. Шишкова ул, 4
  2979. Шишкова ул, 5
  2980. Шишкова ул, 10
  2981. Шишкова ул, 11
  2982. Шишкова ул, 13
  2983. Шишкова ул, 13/2
  2984. Шишкова ул, 13а
  2985. Шишкова ул, 14
  2986. Шишкова ул, 15
  2987. Шишкова ул, 15/1
  2988. Шишкова ул, 17
  2989. Шишкова ул, 19
  2990. Шишкова ул, 20
  2991. Шишкова ул, 21
  2992. Шишкова ул, 23
  2993. Шишкова ул, 25
  2994. Шишкова ул, 25/1
  2995. Шишкова ул, 26
  2996. Шишкова ул, 26а
  2997. Шишкова ул, 27
  2998. Шишкова ул, 28
  2999. Шишкова ул, 29
  3000. Шишкова ул, 30
  3001. Шишкова ул, 30а
  3002. Шишкова ул, 32
  3003. Шишкова ул, 34
  3004. Шпальная ул, 6
  3005. Шпальная ул, 7
  3006. Шпальная ул, 11
  3007. Шпальная ул, 14
  3008. Шпальная ул, 15
  3009. Шпальная ул, 18а
  3010. Шпальная ул, 20
  3011. Шпальная ул, 22
  3012. Шпальная ул, 23
  3013. Шпальная ул, 25
  3014. Шпальная ул, 26
  3015. Шпальный пер, 2
  3016. Шпальный пер, 3
  3017. Шпальный пер, 4
  3018. Шпальный пер, 5
  3019. Шпальный пер, 6
  3020. Шпальный пер, 7
  3021. Шпальный пер, 10
  3022. Шпальный пер, 12
  3023. Яковлева ул, 35
  3024. Ялтинская ул, 1
  3025. Ялтинская ул, 3
  3026. Ялтинская ул, 4
  3027. Ялтинская ул, 6
  3028. Ялтинская ул, 7
  3029. Ялтинская ул, 9
  3030. Ялтинская ул, 11
  3031. Ялтинская ул, 12
  3032. Ялтинская ул, 26
  3033. Ялтинская ул, 35
  3034. Ялтинская ул, 42а
  3035. Ялтинская ул, 44
  3036. Ярский пер, 3
  3037. Ярский пер, 4
  3038. Ярский пер, 6

«Томскводоканал» просит жителей на время отключения держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений, а также произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Титановые инвестиции» намерены взыскать 58 млн руб. с томского поставщика нефтепродуктов

20 ноября 2023
Томские новости

Пять домов в Советском районе Томска останутся без воды 20 ноября

4 ноября 2023
Томские новости

Суд сократил штраф НПФ «Микран» в пользу Минпромторга РФ в 86 раз, до 3 млн руб.

30 октября 2023
Томские новости

В Томской области разделят департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту

20 ноября 2023
Томские новости

В Томске появилась литературная световая инсталляция

25 ноября 2023
Томские новости

Томский «Ростелеком» дополнил сотовую сеть России десятком базовых станций

15 ноября 2023
Томские новости

Из самозанятого в работодатели. В Томском кадровом центре появилась новая услуга

17 ноября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсию с прислугой

30 октября 2023